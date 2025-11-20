«Если бы вы знали, сколько мне заплатили»: Джигурда раскрыл гонорар за участие в шоу «Звезды под капельницей»

Сколько нужно звезд, чтобы взбудоражить всех, — как оказалось, достаточно лишь двух: Джигурды и Волочковой. Появление этой парочки в шоу «Звезды под капельницей» (18+) наделало много шума. Пока одни поддерживают создателей проекта и самих селебрити, которые захотели побороть свои зависимости, другие в шоке из-за того, что вытворяли звезды в первом выпуске. Участники решили взять слово и объяснить свое поведение и пьяные выходки.
Никита Джигурда, который часть выпуска даже не мог стоять на ногах после бурной вечеринки и засыпал прямо на скамейке и голой земле, сообщил, что у него нет никаких зависимостей, а все свои перфомансы он делал исключительно ради денег.
Актер записал отдельное видео, где ответил на критику от Стаса Садальского и Оскара Кучеры. Ранее артисты осудили проект и посчитали, что ради рейтингов создатели используют звезд. А участники, лишь жертвы, которые от безысходности согласились предстать в неприглядном свете.
— Если бы мой любимый Стас Садальский и Оскар Кучера знали, сколько нам с Настей заплатили за участие в этом шоу, в этом спектакле, то сами бы захотели поучаствовать, тем более что всё было под контролем, договорено, — заявил Джигурда.
Актер отметил, что за участие ему заплатили неприличную сумму денег и он бы заработал еще больше, если бы вместо примирения с Волочковой согласился разыграть ссору.
— Я получил сумму, эквивалентную 20 годам моей пенсии, — я же пенсионер! Вот 20-летнюю пенсию мне заплатили сразу за участие и за определенные действия: чтобы я напился, покуролесил. Я мог бы заработать еще больше, если бы устроил скандал с Настей Волочковой и эту тему дальше развивал. Но нашлись желающие и без меня, а я, не имея проблем с алкоголем, расскажу в следующий раз интересные, любопытные факты, — признался Никита Джигурда.
Вместо Джигурды в конфликт с балериной вступил треш-блогер Габар. По словам Волочковой, она не знала, на какое шоу попадет, и не была в курсе, что ее будут провоцировать. После тусовочной ночи, когда Габар во всеуслышание раскрыл, что она якобы воспылала страстью к другому участнику Роме Желудю. Анастасия, оскорбленная таким поступком, засобиралась домой.
— Меня пригласил руководитель проекта, правда, мне представили его под названием «Феникс», не предупредив, что там вообще будет происходить. Мне сказали, что нужно будет жить в закрытом доме с компанией участников на протяжении месяца, — поделилась Анастасия.
Взяла слово еще одна участница Евгения Осипова. Она заступилась за Джигурду и Волочкову, отметив, что всё, что показали на экране, лишь умело созданный образ. А тем коллегам, которые критикуют участников, она порекомендовала самим прийти на шоу во второй сезон.
— Волочкову сейчас ругают ни за что. А она произвела на меня очень теплое впечатление: спокойная, внимательная, отлично выглядит. Мне кажется, она играет свою роль, у нее свой образ, и это ее право, — высказалась Осипова. — То же самое про Джигурду. Он меня поддерживал и на съемках, и за кадром. Да, он придумал себе этот эпатажный образ, но он в нем существует честно, органично. И я вообще не вижу причин его за это осуждать.