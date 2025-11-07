«Мне осталось жить полгода»: кто из звезд открыто признался в своих зависимостях ради шоу

На шоу некоторых звезд очень сложно узнать Источник: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Пока создателей сериалов всё чаще обвиняют в повторении и дублировании самих себя, творцам реалити-шоу такое не грозит. Когда казалось, что после «Пацанок» (18+), «Хулиганов» (18+) и «Рабов любви» (18+) удивить уже нечем, канал «Пятница!» придумал новый проект — «Звезды под капельницей» (18+). Восемь знаменитостей с зависимостями попробуют пройти курс лечения под руководством нарколога и наладить свою жизнь. Премьера пройдет 14 ноября, а пока предлагаем познакомиться с участниками.

Источник: «Пятница!» / Vk.com

Никита Джигурда

Никита Джигурда всегда выделялся своей эксцентричностью и яркой индивидуальностью. Он не стеснялся делиться подробностями интимной жизни, любил острые шутки и всегда появлялся на красных дорожках в запоминающихся образах.

В какой-то момент публика перестала обращать внимание на эпатажные выходки актера и стала принимать их как часть образа, а не «красные флаги», что артисту нужна помощь.

Источник: кадр из фильма «Любить по-русски 2» (0+), реж. Евгений Матвеев, «Мосфильм», 1996 год

В 2015 году жена Джигурды Марина Анисина рассказала, что актер употребляет запрещенные вещества и устраивает дома сцены.

— Он бегал за мной с ножом по квартире. Махал им у меня перед глазами. Хотя он кричал: «Не бойся, Анисина, если я кого и зарежу, то только себя», но мне было очень страшно. Вдруг пырнет? Как-то в ресторане разозлился, подошел ко мне и как даст лбом в лоб! — раскрывала Марина правду о поведении супруга.

Джигурда не стал отрицать, что употребляет марихуану, но пообещал ради семьи бросить.

— Договоренности он так и не сдержал, а его болезнь стала только прогрессировать. Считаю, что он просто опасен, — разочаровалась Анисина и подала на развод.

Источник: instadzigurda / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В том же 2016 году, когда произошел развод, Джигурда полностью сменил имидж: он сбрил бороду, перестал красить волосы и забил тело татуировками. Артист рассказывал, что увлекся оккультизмом. Предполагали, что он мог переключаться на другие запрещенные вещества, но артист прямо под камерами прошел тест и оказался чист.

В последние годы актер часто общался с Анастасией Волочковой. Они вместе выступали и публиковали видео, хотя не всегда в трезвом виде. Близкие балерины беспокоились, что Джигурда спаивает ее, но он утверждал, что наоборот хочет спасти ее.

— Я пытался помочь Волочковой справиться с алкоголизмом, будучи обвиняемым, что как раз я ее и спаивал. Да, я выпивал после спектакля. Мы хулиганили тогда на репетиции, пили после спектакля. Я и сейчас считаю, что это свято, — оправдывался актер.

В начале 2024 года в Сеть попало видео, как нетрезвый Джигурда танцует с Волочковой и между делом лапает ее и целует в интимных местах. Звезд не только осудили за такие выходки, но и требовали запретить. На время актер ушел в тень и пережидал, пока буря утихнет.

Источник: «Пятница!» / Vk.com

За это время Джигурда заметно осунулся, и теперь в нем практически невозможно разглядеть прежнего секс-символа. В тизере шоу он зачастую не понимает, где находится, и с трудом держится на ногах.

— Звезды — такие же люди, как все: смеются, злятся и ошибаются. Этот проект не только увлекательный, но и нужный, поскольку честный разговор об алкоголе и зависимости — это очень важно, — рассказал Никита Джигурда.

Анастасия Волочкова

Когда-то самая популярная балерина, от которой не могли оторвать взгляд, последние годы оказывается в светской хронике из-за пьяных скандалов. В 2021 году Волочкову даже выгнали из турецкого отеля после пьяного дебоша с работниками.

Несмотря на частые разговоры в шоу-бизнесе о том, что Анастасия любит залить за воротник, сама она не признается в зависимостях. Балерина хвастается тем, что каждый день тренируется, много работает и никогда не нарушает диету, а если и любит выпить игристое, то это лишь исключение.

Источник: volochkova_art / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Ты говоришь мне про просекко. А вот тебе какое дело, сколько его пью? Я пью его дома. Я могу это просекко пить, могу не пить. Я это делаю тогда, когда мне нравится. Если у меня дома хорошая компания людей. Ты говоришь так, будто перед тобой сидит какой-то алкоголик. У нас полстраны бухает какую-то самогонку. А я с бокалом дорогого просекко и свежей клубникой — алкоголик? — среагировала на расспросы в одном из подкастов Волочкова.

В 2023 году на канале «Алены, Блин» вышло пьяное интервью с Волочковой. По задумке, кроме общения, Алена Жигалова вместе с гостем пропускают по бокальчику, и общение становится откровеннее и интереснее. Однако Анастасия слишком раскрылась: выбалтывала чужие секреты, садилась на шпагат и ничего не держала в себе.

Источник: «Алена, Блин!» / Vk.com

После выхода интервью некоторые звезды осудили Жигалову, мол, та воспользовалась пристрастием Волочковой к алкоголю и похайпилась за счет подруги. В ответ на это Алена перевела стрелки на всех остальных людей, которые видят, что у балерины есть проблемы, но не помогают ей.

— В творческой тусовке и в близком окружении все прекрасно знают о проблемах Насти, но никто ничего не делает. А она, в свою очередь, прекрасно знает, в какие шоу и зачем ходит. И если выход нашего скандального выпуска в итоге обернется не только шумом, мемами и очередными обсуждениями, а приведет к тому, что Насте помогут, то я считаю, случился он не зря, — ответила на критику Алена.

Вызвался помочь своей подруге Никита Джигурда. Но закончилось это всё тем, что теперь они оба оказались на шоу «Звезды под капельницей».

Маша Малиновская

У ведущей начались проблемы с запрещенными веществами еще в молодости. Когда она только переехала в Москву и начала вести популярные шоу, ей открылись дороги на все гламурные тусовки столицы. Малиновская только позже призналась, что не могла на вечеринках в окружении знаменитостей отказаться от соблазна.

Источник: кадр из шоу «10 sexy», Муз-ТВ, 2005 год

— Если ты хочешь принадлежать к тусовке и веселиться, так или иначе придется это сделать… Одни настаивают, другие просто косо смотрят, — и уже невозможно отказаться. Когда ты молодая девчонка из Смоленска, тебе 20 лет, а там все люди, которых ты до этого видела по телевизору, это делают… — оправдывалась Мария.

В начале нулевых Малиновская не раскрыла своих пагубных пристрастий, да и дальше предпочитала молчать о них. Секрет раскрыла Дана Борисова, которая сама долгое время была зависима.

Произошло всё после одного из прямых эфиров Малиновской. На нем она была не совсем в адекватном состоянии. Из-за этого многие зрители, в том числе и Борисова, решили, что Малиновская находится под действием чего-то. Сама Мария всё отрицает и ссылается на сильные успокоительные, с которыми переборщила.

— На этих видео я очень медленно говорю. У меня была депрессия, вообще, это мое перманентное состояние. Была сложная история с моим вторым мужем, мы расходились, мне угрожали люди, которым он должен был денег. Мне и моему сыну угрожали, очень сложно и опасно. Я страдала из-за бессонницы и принимала таблетки, чтобы уснуть. Иногда вместо одной пила две, а то и четыре, — пояснила ведущая.

Источник: malinovskaya_tv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже Малиновская отрицала наличие зависимостей, утверждая, что они остались в прошлом. Она даже шутила, что из-за их отсутствия ее редко приглашают на съемки.

— Вы спрашивали, почему меня мало на телике. Ответ на поверхности: я не совокупляюсь с собаками, не принимаю наркотики, не бухаю, и меня не перепутали в роддоме, — отрезала любые расспросы Малиновская.

Хофманнита

Популярность пришла к Хофманните (настоящее имя — Анна Михеева) после участия в шоу «Пацанки» (18+). Несмотря на милую внешность и сходство с Барби, Анну нельзя было назвать куколкой. В первой же серии она скандалила с другими участницами и пила столько, что угодила в больницу.

Источник: hofmannitavsworld / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако Михеева хотела измениться. Она проходила испытания, регулярно посещала психолога, вместе с которым выяснила, что проблемы с алкоголем начались из-за сложного детства.

— Мы даже с психологом обсуждали, что одна из важных проблем, которая привела меня к употреблению, в том, что мне не хватало маминой поддержки. А папа умер, когда мне было 18 лет, — раскрывала она.

За время учебы в школе Анна заметно изменилась и, казалось, переборола вредные привычки за счет дисциплины и контроля экспертов.

— Там встаете утром, у вас всё расписано, съемки. Как в школе отчасти. Проект научил правильно жить, — уверяла участница.

Однако эффект оказался кратковременным. После проекта она подалась в рэп-индустрию и начала активно выпускать песни и выступать под псевдонимом Хофманнита. Поклонники, тусовки, популярность вскружили ей голову и увели от трезвости.

Источник: hofmannitavsworld / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Со мной стало невозможно работать: всегда пьяная, грустная. Концертный директор поставил ультиматум: «Пока не найдешь себе психолога, пока не будешь в трезвом состоянии, выступать не будем», — вспоминает Хофманнита.

Рэперша легла в больницу и в 2021 году уверяла, что теперь точно всё, и больше ни капли алкоголя. Однако спустя три года ей пришлось снова ехать на реабилитацию. На одном из концертов Анна настолько потеряла связь с реальностью, что начала кидать телефоны зрителей в толпу, обнимать и приставать к своим фанатам. Вывод был один: о трезвости и своих обещаниях Анна совсем позабыла.

Диана Астер

Диана Астер прославилась в 2018 году благодаря видео в TikTok. В клипах, которые она снимала, она зачастую была веселой и милой, но на самом деле с трудом переживала хейт и сложности в личной жизни.

Источник: di.barbie / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

2023 год оказался для Астер особенно сложным. В тот период она была в отношениях с солистом группы «Три дня дождя» Глебом Викторовым. Его зависимость от алкоголя достигла критической точки. После громкого скандала на концерте, когда певец не смог даже встать, чтобы исполнять свои песни, он оказался в реабилитационном центре. Диана поддерживала его, несмотря на критику окружающих. Но когда Глеб вышел из больницы, их отношения закончились. Это расставание стало для блогерши настоящим ударом.

— Вы знаете, что я уже почти год нахожусь в терапии. Антидепрессанты, психиатр, побочки — всё это стало частью моей реальности. За это время мне удалось многое проработать, и долгое время я находилась в устойчивой ремиссии. Но, к сожалению, недавно произошел рецидив: мне стало хуже, и я причинила себе вред, — признавалась Астер.

Источник: «Пятница!» / Vk.com

После лечения Диане стало лучше, она снова начала мелькать в инфополе с новостями о фитах и тайных романах, например с Шепсом-младшим. Однако в 2025 году состояние Астер снова ухудшилось, и она попала на шоу «Звезды под капельницами» с алкогольной зависимостью.

Рома Желудь

Рома Желудь стал популярен в 2012 году. Внешность, как у американских кумиров тех лет, в сочетании с провокационными видео, которые он снимал, моментально выстрелила, и у 14-летнего мальчика на карте регулярно стали водиться миллионы. Желудь попал в тусовку знаменитостей, и оттуда всё и началось.

Источник: papaslayx / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я быстро стал популярным и попал в шоу-бизнес, будучи подростком. Все вокруг были такими крутыми ребятами, модными, богатыми, — и все употребляли. Мне хотелось быть с ними, быть частью этого. Я начал курить марихуану, позже впервые попробовал кокаин, — исповедовался Желудь.

У Романа вскрылась зависимость от секса, наркотиков, и к ним добавились еще игры. С каждым годом блогер всё больше отрывался от реальности, и все его мысли занимало только то, как скоро он придет в секс-клуб и попробует какие-то новые запрещенные вещества.

Роман практически перестал снимать видео, а на тех, что выходили, он уже не был прежним. Доходы становились всё меньше, и он пошел на крайние меры.

— Я от отчаяния, чтобы зарабатывать денег, занимался эскортом. Я этим не особо хочу заниматься, если честно, — разоткровенничался в одном из интервью Желудь.

Источник: papaslayx / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман пытался завязать, обращался к врачам, терпел невыносимую ломку. Но когда стало известно, что у его мамы рак, всё вернулось на круги своя.

— Я год спасал маму от рака, делал всё, что можно. Это очень сильно ударило по моей психике, у меня начался стресс и проблемы сильные, и я не мог находиться в трезвости никак, — поделился блогер.

После ее смерти Желудю становилось всё хуже и хуже: его мучили боли в сердце, постоянные ознобы. Он лег в рехаб и спустя некоторое время вышел к подписчикам с неутешительными новостями.

— Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода… У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее, чем-то, что можно себе вообще представить, — поделился блогер с подписчиками.

Источник: papaslayx / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на неутешительные прогнозы, с момента жуткой новости прошло больше года. Блогер обратился за помощью на шоу и до сих пор верит, что сможет побороть все зависимости и снова начать нормально жить и творить.

— Мои близкие обрадовались, когда узнали, куда я иду. Вся семья меня поддержала. Я был нацелен честно проходить курс реабилитации, и мне он помог. Наверное, это самое честное реалити, в котором я когда-либо участвовал. Людей с зависимостями в нашей стране очень много, и я желаю каждому, кто страдает, осознать проблему и бороться с ней. Вы не одни! — прокомментировал после съемок шоу Желудь.

Евгения Осипова

В начале 2000-х Евгения была одной из самых востребованных и сексапильных актрис. Она прославилась после роли в сериале «Доярка из Хацапетовки» (12+), а после закрепила успех появлением в «Закрытой школе» (18+), где они играли в любовь с Павлом Прилучным.

Источник: кадр из сериала «Закрытая школа» (18+), реж. Антон Новосельцев, студия «Амедия», 2012 год

На волне популярности Евгения неожиданно пропала с экранов. Оказалось, что она вышла замуж и родила двоих детей — сына Максима и дочку Софию. Первое время семейная жизнь шла своим чередом, а Осипова продолжала сниматься и играть в театре. Всё пошло под откос, когда у ее сына обнаружили сахарный диабет.

— Для меня это был стресс, случился очень сильный гормональный сбой, и за год я набрала 30 килограммов, — призналась Евгения.

Когда актрисе как никогда нужна была поддержка и опора, ее любимый человек, наоборот, отвернулся от нее и оставил один на один с двумя детьми и болезнью.

— Муж спросил: «Ты сама с этим справишься?» Это была очень странная история, когда он всё подвел к тому, что мне ничего не оставалось, кроме как сказать, что справлюсь. А муж съехал и снял квартиру рядом с нами. Тогда мне казалось, что в наших отношениях всё нормально, ну, может, какой-то небольшой кризис, так у всех это бывает, — еще верила в лучшее Осипова.

Источник: evgeniyaosipova_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Только через время она поняла, что как раньше уже не будет. Муж всё реже приходил в гости, а потом и вовсе встретил другую. В 2022 году супруги развелись. Для Евгении это был большой удар, который она начала глушить алкоголем.

Габар

Блогер Александр Гамбаров прославился за счет треш-видео. Он тестировал на себе косметологические процедуры, проводил ночь в гробу и еще где похлеще. В какой-то момент он создал отдельное шоу, где предлагал участникам самим придумывать друг для друга несложные выполнимые челленджи.

Источник: gabarhard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер не раз хвастался тем, что проблем с деньгами и популярностью у него совсем нет. Однако в прошлом году вскрылись сложности в личной жизни. Жена Гамбарова призналась, что он оставил ее одну с двумя детьми на руках.

— Друзья заняты, мама умерла, муж оставил с двумя карапузами, — поделилась сложной ситуацией Татьяна Гамбарова.

Источник: gabarhard / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)