Заказ ей сделал продюсер «Симпсонов». Программист вяжет персонажей из игр, кино и музыки — их знают по всему миру

Алиса Демидова из Перми вот уже более 10 лет вяжет крючком маленькие игрушки и брелоки под творческим псевдонимом Кошамбра — это производное от ее старого никнейма «Солнечная кошка». Ее изделия пользуются успехом не только у российских заказчиков, но и за рубежом: из разных стран у нее было множество заказов и, судя по всему, однажды ее игрушку заказал продюсер мультсериала «Симпсоны» (18+). Журналист 59.RU узнала, как Алиса начала заниматься вязанием и сделала его своей основной работой, в чем черпает вдохновение и какая игрушка отняла у нее больше всего сил и времени.

«Бабушка меня во всё это втягивала»

34-летняя Алиса Демидова с подросткового возраста увлекается гик-культурой (словом geek в английском языке обозначают человека, очень интересующегося технологиями, фантастикой, книгами, просмотром сериалов или фильмов. — Прим. ред). В детстве у нее было много игрушек с персонажами мультфильмов и сериалов, например главные герои мультсериалов «Розовая пантера» (0+), «Багз Банни» (12+) и инопланетянин Альф из одноименного телешоу (0+). Летом родители отправляли маленькую Алису погостить к бабушке, живущей в Балабаново. Там девочка примерно с 10 лет училась вышивать и вязать. Бабушка была очень творческим человеком: писала маслом, вышивала и шила.

— Она меня во всё это втягивала, — улыбается Алиса. — Бабушка учила меня вязать красивые ажурные салфеточки, которыми раньше телевизоры накрывали. Но вязание тогда меня не сильно зацепило — больше нравилось делать гобелены и ковровые вышивки.

Именно вязанием мастерица начала увлекаться 12 лет назад: однажды Алиса увидела в интернете фотографию персонажа и подумала, что хочет связать себе такого же. Наша героиня не помнит, получилось ли у нее связать эту игрушку, но с тех пор она стала посвящать вязанию всё больше времени.

У Алисы есть высшее образование, она училась на программиста. Несколько лет она работала по специальности и была разработчиком баз данных. В какой-то момент Алиса начала выгорать на работе и чувствовать, что ей там неинтересно. Сначала она сделала вязание своим хобби, потому что ей нужно было отвлекающее от работы и расслабляющее занятие.

Первые игрушки Алисы — Слоупок… … и значок операционной системы Android

Первой игрушкой, которую Алиса сделала на заказ, стал Слоупок из аниме «Покемоны» (12+), а потом появился Йода из киноэпопеи «Звездные войны» (6+). Игрушки у нее заказал друг — позже она подарила ему еще нескольких вязаных персонажей из этой саги.

— Однажды мы с мужем поговорили, и он поддержал, чтобы я бросила работу и занималась только игрушками, — рассказывает 59.RU Алиса. — Я ушла с работы и с 2016 года стала только вязать. Поначалу я дарила игрушки друзьям, потом они стали давать мне деньги на пряжу, я начала выкладывать фото игрушек в соцсетях — и пошло-поехало, стало работать сарафанное радио.

Об игрушках и творческом процессе

Игрушки Алисы узнаваемы: все они аккуратные и сделаны с вниманием к деталям.

— Тело у всех них стандартное, форма тел одинаковая, но часто я меняю цвет пряжи под одежду, — говорит Алиса. — А детали — это для меня самое интересное, то, что мне больше всего нравится в процессе. Я люблю делать очки, часы, оружие, мечи, особенные красивые глаза, если персонаж такой, как Ведьмак из сериала (18+). Я очень терпеливый человек, и поэтому мне это доставляет удовольствие.

Рабочее место Алисы — здесь можно увидеть ее фигурки, сделанные для личной коллекции Источник: Koshambra's Workshop / Telegram На создание маленьких фигурок у девушки уходит примерно пять дней, а большие игрушки высотой 15–20 сантиметров занимают куда больше времени — от двух недель до месяца.

— Бывает такое: когда мне приходит заказ, я очень-очень радуюсь, какой классный персонаж и как интересно мне его будет делать! Потом я начинаю его делать и ругаю всё на свете, потому что сложно, что-то не получается и я сильно устаю, — делится с 59.RU Алиса. — Но когда я заканчиваю работу, то радуюсь, что закончила и получилось клево, и заказчик тоже был очень рад получить мою игрушку! От любви до ненависти бросает меня.

Коллекция игрушек для британца и заказ от продюсера «Симпсонов»

В 2016 году Алиса создала группу во «ВКонтакте» и открыла интернет-магазинчик на платформе «Ярмарка мастеров». Примерно через год она зарегистрировалась на зарубежной площадке Etsy, и в середине декабря ей написала Сара из штата Мичиган в США. Алиса связала для нее персонажа Аллукарда из аниме «Хеллсинг: Война с нечистью» (16+).

Такую фигурку Аллукарда заказала американка… Источник: Koshambra's Workshop / Telegram А этот Аллукард отправился в Южную Корею в прошлом году Источник: Koshambra's Workshop / Telegram

У Алисы есть несколько историй, связанных с заказчиками ее изделий. Например, однажды мужчина из Великобритании заказал у нее 11 игрушек!

— Как-то я его спросила: «Зачем вам так много?» Он скинул мне фотографии из своей машины. Оказалось, что мужчина развешивает игрушки на крыше машины изнутри, цепляет их какими-то крючками на мягкую обивку, — вспоминает в беседе с 59.RU Алиса. — У него по всей машине игрушки: впереди мои, а над задними сиденьями — игрушки жены, которые она валяла.

Мужчина развесил много-много игрушек в салоне своего автомобиля Источник: предоставлено Алисой Демидовой Здесь и игрушки от жены британца, и игрушки Алисы Источник: предоставлено Алисой Демидовой

Минус работы с зарубежными заказчиками был в том, что на сайте Etsy мало возможностей для общения с ними.

— Тебе приходил заказ в карточке, ты его видишь, потом отправляешь и отмечаешь, что отправила, — объясняет мастерица. — Редко бывало общение, в основном только при индивидуальном заказе мы обговаривали детали. Люди из других стран редко писали, когда получили игрушку, но это из-за специфики площадки — на сайте неочевидный интерфейс, в котором «спрятан» диалог с продавцом. Некоторые заказчики отмечали мой аккаунт в Instagram*, когда им приходили игрушки.

Однажды у Алисы заказал игрушку полный однофамилец продюсера мультсериала «Симпсоны» (18+) Дэвид Сакс. Утверждать, что это точно продюсер проекта, нельзя, потому что на Etsy нет возможности точно установить, кто тебе пишет — на платформе тебе известны только адрес и имя клиента.

Эти игрушки, возможно, поселились у продюсера «Симпсонов» Дэвида Сакса Источник: Koshambra's Workshop / Telegram — Есть такой мультик «Крайний космос», на тот момент это был текущий проект Дэвида Сакса. И он заказал персонажа из мультика. Я сначала не поняла, что это может быть он, а потом смотрю: «Дэвид Сакс, Беверли-Хиллз». А это же известное место, где живут звезды! — делится мастерица. — Но у меня, к сожалению, нет подтверждений, что это он. У него есть аккаунт в Twitter, но там он не выкладывал фото с игрушкой.

Зимой Алиса отправляла большую посылку с 12 игрушками в Канаду. Мужчина заказал фигурки практически всех персонажей из мультсериала «Крайний космос» и, когда получил посылку, очень радовался.

Персонажи из мультсериала «Крайний космос» живут в Канаде

Однажды в 2018 году Алиса отправляла фигурку Уэнсдей Аддамс из серии фильмов (18+) про семейку Аддамс в Турцию. Мастерица не ожидала, что заказ поступит из восточной страны. В Гонконг она отправляла фигурку известной мексиканской художницы Фриды Кало. В основном заказы у нее делали люди из США, реже заказы приходили из Франции, Германии, Испании, Великобритании и Финляндии.



После начала СВО на Etsy заблокировали всех русских продавцов, объяснив это тем, что не могут принимать оплату на PayPal. Других больших площадок, доступных для мастеров из России, нет. Последний заказ Алиса отправила в Германию в марте этого года, теперь она работает только с русской аудиторией.

Игрушки для «Чудо-женщины» и российских рокеров

Интересные истории есть и среди российских заказчиков. Несколько лет назад поклонница компьютерной игры Tom Clancy’s The Division 2 (18+) попросила Алису сделать фигурку персонажа Фэй Лау, за которого любила играть. В июне она отправила игрушку актрисе дубляжа Марии Фортунатовой, озвучившей Фэй Лау. Мария подарила свой голос главной героине Диане Принс в фильмах «Чудо-женщина» (18+) и «Лига справедливости Зака Снайдера» (18+) и Фуриосе в «Безумном Максе: Дорога ярости». Всего за ее плечами около 200 проектов озвучки.

— Когда день начинается вот так — это прекрасно! Спасибо огромное за цветы и добрые слова, — написала Мария на своей странице во «ВКонтакте» после получения фигурки от Алисы.

Фэй Лау подарили известной актрисе дубляжа Марии Фортунатовой Источник: Koshambra's Workshop / Telegram Мария обрадовалась подарку и опубликовала пост с фото Источник: Мария Фортунатова / vk.com

В марте юноша из Дзержинска заказал у Алисы фигурку Кхорна — бога войны из вселенной компьютерных игр Warhammer 40000 (18+). Игрушка доставила немало хлопот — ее высота около 15 сантиметров.

— Персонаж — такой здоровенный мужчина в доспехах с огромным фактурным топором, который мне было не связать, — рассказывает наша героиня. — Я решила, что буду делать его в 3D-печати, и в интернете нашла мастера. Модели я искала сама в интернете. Позже оказалось, что не хватает детали — маленького черепа, мне пришлось потом его доделать, а топор склеивать из двух половинок. Потом я еще и покрасила топор акрилом.

Получилась монументальная работа! Источник: Koshambra's Workshop / Telegram Некоторые детали пришлось раскрашивать вручную Источник: Koshambra's Workshop / Telegram

Алиса не уверена, будет ли когда-нибудь повторять игрушки такого размера — эта работа была непростой. Сейчас в год она вяжет примерно 30–40 фигурок. Затишье возникает летом, в пору отпусков, а в Новый год, наоборот, приходит больше заказов. Чаще всего игрушки покупают жители Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, другие города встречаются реже. Например, этих персонажей из «Звездных войн» заказывал москвич и брал их с собой путешествовать.

Алиса вяжет игрушки не только на заказ, но и для себя, например, она любит слушать Nirvana и Эми Уайнхаус, поэтому связала себе фигурки солиста группы Курта Кобейна и певицы. А ее рюкзак всегда украшен не только купленными значками, но и игрушкой собственной работы — в начале пандемии это был коронавирус.

Если коронавирус, то только такой — ненастоящий!

«Стараюсь чаще выкладывать посты, но это сложно»

Помимо самого творчества, мастера и художники нередко продвигают свои изделия в социальных сетях и ведут контент-планы, но Алиса говорит, что ей сложно намеренно себя рекламировать.

— У меня никаких контент-планов нет, я связала игрушку, сфоткала ее и показала: смотрите, я связала, — рассказывает героиня. — Или могу поделиться, какие сериалы я посмотрела. Я стараюсь чаще выкладывать и продвигать посты, но это сложно.

Родные и друзья Алисы поддерживают ее творчество, например, мама периодически заказывает фигурки персонажей, чтобы потом подарить друзьям.

— Поначалу, когда я только ушла с работы, было забавно рассказывать знакомым, что я была программистом, а теперь игрушки вяжу, — делится Алиса. — В ответ такое недоумение, ведь явно хлебное место было! Но прямых оскорблений или фраз, что я ерундой занимаюсь, не припомню. Наверное, мне повезло с адекватным окружением.

У девушки бывают периоды, когда она чувствует выгорание, тогда на помощь приходит смена деятельности: Алиса вышивает крестиком или смотрит фильмы. Несколько лет назад она ходила в кино на фильм «Богемская рапсодия» (18+) о группе Queen. Придя домой, она связала фигурку солиста группы Фредди Меркьюри, и потом такие игрушки стали популярными на Etsy — их заказали у нее более 10 штук!

Узнаете легенду?

Когда Алиса смотрела фильмы ужасов, то связала серию милых фигурок с персонажами маньяков из кино: Фредди Крюгером, Джейсоном Вурхизом (фильм «Пятница, 13» (18+) и Чаки (серия фильмов «Детские игры» (18+)). Есть и клоун Пеннивайз из фильма «Оно» (18+). Она намеренно делает такие игрушки не жуткими и фотографирует их на фоне цветов или разноцветных кружков, чтобы был контраст.

И не скажешь, что это злой клоун!