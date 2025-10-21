Новолуние 21 октября: 5 знаков зодиака, на которых оно отразится сильнее всего

Для представителей 5 знаков зодиака новолуние станет мостом к лучшей версии себя Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Новолуние 21 октября пройдет под знаком Весов и принесет в нашу жизнь энергию тонкого равновесия, партнерства и красоты. Однако его умиротворяющая аура — лишь видимость, ведь для некоторых представителей зодиакального круга новолуние станет периодом судьбоносных встреч и непростых, но необходимых выборов. Узнайте, кто окажется в центре этой космической перезагрузки отношений.

Что принесет новолуние в Весах

21 октября 2025 года случится новолуние в гармоничных и эстетичных Весах. Оно открывает зодиакальный цикл, целиком посвященный поиску равновесия. Это новолуние — не время для бурь и революций, а период для поиска гармонии, которая рождается тогда, когда мы находим смелость быть собой.

— Весы — знак равновесия, красоты и справедливости. Но именно в этом новолунии мы видим, что гармония — не что-то внешнее и спокойное, а результат внутренней работы. Это не просто поиск покоя, а умение удерживать баланс между «я» и «другими», между чувствами и разумом, между желанием понравиться и правом быть собой, — рассказывает астропсихолог Александра Курникова.

Энергия Весов призывает к тактичности. Пришла пора делиться своими чувствами — как позитивными, так и негативными, через диалог. Говорите мягко о том, что действительно важно. В этот период ваша душа больше всего нуждается в мире, красоте и равновесии.

— Это новолуние образует аспект с Плутоном — планетой трансформации и глубинных процессов. Поэтому за красивыми декорациями могут всплывать внутренние противоречия, неразрешенные конфликты, обиды и напряжение в отношениях. Всё это неслучайно, ведь Плутон вытаскивает наружу то, что мешает балансу, — добавляет Александра Курникова.

Покровители этого новолуния учат, что истинное равновесие строится на двух чашах весов: одна — это потребности других, а вторая — ваши собственные. Поэтому перестаньте быть тем, кем вас ожидают увидеть окружающие, и позвольте проявиться своей настоящей сути, даже если она кажется кому-то «неудобной».

Что делать во время новолуния в Весах

Наведите порядок. Уберите всё, что вызывает внутреннее раздражение: вещи, отношения, нерешенные дела. Обозначьте личные границы. Весы часто страдают от желания быть удобными. Это новолуние показывает, где вы стали откладывать собственные потребности ради других. Переосмыслите партнерство и в личной, и в деловой сфере. Найдите внутренний баланс. Медитация, дыхательные практики, прогулки в тишине, спокойная музыка — полезно всё, что возвращает ощущение целостности. Начните новый цикл, пусть это будет 3–5 сфер, где вы хотите гармонии и развития.

На кого новолуние повлияет особенно сильно

Новолуние в Весах — это время для восстановления равновесия между активностью и покоем, даванием и получением, собой и другими. Представителям этих 5 знаков зодиака стоит запастись спокойствием и мудростью, чтобы пройти этот период с наименьшими потерями и наибольшими приобретениями.

Весы

Новолуние в вашем знаке — это как личный новый год. Вы проходите череду трансформаций — во внешности, в отношениях и даже восприятии себя. Сейчас важно не цепляться за старое, ведь в течение двух недель у вас начнет формироваться новое понимание своего предназначения.

Овен

Новолуние поможет сфокусироваться на отношениях и партнерстве. В вашей жизни появятся ситуации, требующие честного разговора. Возможно начало нового союза, примирение или даже осознание, что пора завершить старый сценарий.

Телец

Луна в Весах активирует для вас темы работы и здоровья. В новолуние вас ждет переоценка режима дня, привычек и отношения к телу. Можно начинать заботиться о здоровье, но без фанатизма, внедряйте новые привычки аккуратно, без насилия над собой.

Близнецы

Для вас начнется период, когда энергия творчества и вдохновения покажется просто неиссякаемой. Возвращается интерес к жизни, желание создавать, любить, делиться. Новолуние может принести радость общения с детьми, новые креативные идеи или легкую влюбленность.

Водолей