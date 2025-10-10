Революция с запахом шашлыка: почему «Хроники русской революции» — седьмой гвоздь в гробу Андрея Кончаловского

Говорят, Юлия Высоцкая в сериале — олицетворение революции. А у вас какие ассоциации? Источник: кадр из сериала «Хроники русской революции» (18+), реж. Андрей Кончаловский, «Россия-1» и «Чёрно-белое кино», 2025 год

За что бы ни взялся Андрей Кончаловский, всё превращается в «Одиссею» (12+). Его фильмы и сериалы (за редким исключением) вряд ли включишь фоном или будешь смотреть на ночь глядя. Потому что размах живого классика (и по совместительству наследника знаменитой фамилии) — это не сиюминутная жвачка, а полноценное полотно, полное нюансов, которые будут обсуждать еще лет 200 (1200?) спустя. Но что можно найти в его новом сериале «Хроники русской революции», который он сам называет «практически эпопеей»? И не тянет ли это на финальный аккорд маэстро? А может быть, это и вовсе осенний крик ястреба?

Что за «Хроники русской революции»

Пока брат Андрея Кончаловского с переменным успехом демонстрировал режиссерскую деградацию, сам он строил свой персональный «андронный» коллайдер, в котором в разные годы столкнулись Танго и Кэш, Гомер и Эдди, «Илиада» и «Одиссея». В конце творческого пути (со всем уважением, будем честны: Андрею Сергеевичу 88 лет, а средняя продолжительность жизни в России — 73 года) он связал в своем полотне куда больше персонажей, чем Карл Брюллов в «Последнем дне Помпеи». Но как и мастер исторической картины, маэстро российского кинематографа написал масштабную картину гибели. Гибели одной империи.

Заручившись поддержкой одного из богатейших бизнесменов России Алишера Усманова, Кончаловский с головой окунулся в начало XX века. Здесь, как и в «Одиссее», тысячи людей жертвуют жизнями во имя призрачной цели, а достигнув ее, бросают вызов богам (да и вообще отрицают их). Чем это закончилось, мы знаем из учебников истории. Но для фигурантов этой истории у режиссера есть вполне меткие определения.

— Когда мы начинали, я не думал, что фильм будет называться «Хроники русской революции». Я называл его поначалу «Герои и выродки» — меня интересовало, кто герой в этой истории, а кто, собственно, выродок, — рассказал Кончаловский «Ведомостям».

Выбор между героями и выродками впечатляет. Сериал охватывает 20 лет российской истории — от 1904 до 1924 года. В масштабах истории не самый серьезный срок, но он вмещает в себя самых разных фигур: Николая II, Ленина, Сталина, Горького, Столыпина, Распутина. Решение о том, кто из них герой, а кто выродок, Кончаловский оставляет за зрителями.

Источник: Телеканал РОССИЯ 1 / Vk.com

— Было бы с моей стороны глупо всё сейчас взять и рассказать. Ни фига. Вы должны сами решить. Художнику, на мой взгляд, надо любить всех своих героев. И постараться понять — даже злодеев, — объясняет Кончаловский. — Не так легко расшифровать мотивировки человека, но, когда мы понимаем мотивировки, это во многом оправдывает в нашем сознании его поступки. В то же время в определенном смысле мой фильм — это политическое заявление. Ибо я не скрываю своих симпатий в том смысле, что какие-то исторические фигуры мне нравятся, а какие-то… Не то чтобы не нравятся. Я к ним равнодушен.

Режиссер и его муза

Изначально Кончаловский задумывал сериал в черно-белой расцветке — чтобы зрители в полной мере вкусили атмосферу первой половины XX века.

— Я всё время мечтал о черно-белом фильме. Но рынок требует цвета, и тут ничего нельзя поделать, — признаётся режиссер. — У меня есть черно-белый вариант сериала, который я храню под кроватью. Иногда вытаскиваю, смотрю и обливаюсь слезами — это очень красиво. Но ничего нельзя поделать. Если рынок требует цвета, значит, мы включим цвет.

Давно вы видели Николая Второго в цвете? Источник: кадр из сериала «Хроники русской революции» (18+), реж. Андрей Кончаловский, «Россия-1» и «Чёрно-белое кино», 2025 год

Но если цветовую палитру режиссер с легкостью бросил в угоду многоногого троянского зрительского коня, то каст оставил за собой. Николая Второго сыграл Никита Ефремов, приму-балерину Мариинского театра Матильду Кшесинскую, о которую цесаревич обломал копытца, — малоизвестная широкому кругу зрителей Ольга Лерман. В роли одного из центральных героев, офицера царского охранного отделения Михаила Прохорова, вы без труда узнаете Юру Борисова. Он, кстати, не сразу согласился на работу в сериале.

Как вам Юра Борисов без своей фирменной лысины? Источник: кадр из сериала «Хроники русской революции» (18+), реж. Андрей Кончаловский, «Россия-1» и «Чёрно-белое кино», 2025 год

— Я очень переживал браться за него, потому что не понимал, как можно удержать всё это в голове одновременно, — признаётся Борисов. — Но потом мы встретились с Андреем Сергеевичем, я ему говорю: «Я не знаю, как это возможно сделать!» А он в ответ смеется: «Я и сам не знаю, потому и делаю». И мы отправились в это крутое путешествие вместе.

Ну и какая работа Кончаловского после 1996 года обходится без Юлии Высоцкой? В новом творении режиссера королева горелых шашлыков исполняет роль светской дамы и революционерки Ариадны Славиной. Некоторые считают, что она и есть сама Революция.

Источник: кадр из сериала «Хроники русской революции» (18+), реж. Андрей Кончаловский, «Россия-1» и «Чёрно-белое кино», 2025 год

— Это очень необычный женский характер, который в себе сочетает смелость, безумие определенное, чистоту и романтичность, но при этом и жесткость, свойственную тому времени, — описала свою героиню Высоцкая.

Что там с седьмым гвоздем

Но если кого и напоминает товарищ Высоцкая, так это Нину из фильма «Девушка и смерть» (16+) — ту самую, что заставляет героя вернуться в прошлое, где радости и потери идут рука об руку, где всепоглощающее чувство приводит к трагедии, где одно неловкое движение переводит режим «жизнь» в горизонтальное положение «смерть».

И Ариадна Славина — возможно, персональная Нина Кончаловского. Седьмой гвоздь в головах и гробовой ключ, открывающий рот божьему ничто. Противоположности бога, которому бросают вызов герои сериала «Хроники русской революции». И в этой игре Кончаловский издает тот самый осенний крик ястреба, который — способ борьбы с пустотой и небытием. В каком-то смысле «Хроники русской революции» — личная одиссея Кончаловского к бессмертию.

Когда выходит сериал «Хроники русской революции»

Премьера 16-серийного киноромана «Хроники русской революции» — 10 октября. В этот день зрителям станут доступны первые четыре серии. Далее новые четыре серии будут выходить каждую пятницу. Кроме онлайн-платформ, сериал покажут на канале «Россия 1», телевизионная премьера пройдет позднее.