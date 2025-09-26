НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Его слова — водица!»: Бузова вытерла ноги о SHAMAN из-за его поступка на «Интервидении»

Исполнительница назвала верную кандидатуру для следующего конкурса

126
С какой стороны Бузова ни смотрела на поступок SHAMAN, понять его так и не смогла | Источник: buzova86 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)С какой стороны Бузова ни смотрела на поступок SHAMAN, понять его так и не смогла | Источник: buzova86 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С какой стороны Бузова ни смотрела на поступок SHAMAN, понять его так и не смогла

Источник:

buzova86 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Иногда чрезмерное гостеприимство оборачивается против нас. И здесь лучше учиться на чужих ошибках. Например, на п(р)оступке Ярослава Дронова. Выступая на «Интервидении», SHAMAN заявил, что не имеет права претендовать на победу, и попросил не оценивать его номер. Такое показательное во всех смыслах выступление никто не оценил. Одним из первых свое недоумение высказал Макс Фадеев, который объяснил, что вообще-то писал песню для участника конкурса, а не для приглашенной звезды. За неделю кто только не прошелся по Дронову. Не стала стоять в стороне и Ольга Бузова, чьих амбиций хватит на сотню «шаманов».

Источник:

Макс Фадеев / T.me

— Если ты участвуешь, то нужно идти до конца! Он же так поет в своей песни «Я русский»?! Получается, его слова — водица? Мне очень странно это, — возмущена исполнительница. — Все так болели за него, такой номер был и песня хорошая. Но если ты не собирался идти до конца, как ты пропагандируешь в своей песне, то, может, нужно было идти до конца другому человеку.

Сама Бузова не скрывает, что была бы не против побороться за победу на «Интервидении» в будущем, а возможно, уже в следующем году, тем более он будет для нее особенным.

— Я всегда хочу! Я всегда между «нет» и «да» — за «да»! Я в этот раз не стала, знаете, свою кандидатуру предлагать — до этого нужно дойти. Я вижу себя в таких конкурсах. Меня сравнивали с Бритни Спирс, сейчас часто пишут, что я русская Джей Ло, я всегда за такие сравнения. Очень хочется собрать большую площадку. В следующем году состоится большое событие в моей жизни — 10 лет музыкальной карьеры, — похвасталась Бузова.

Великодушие Дронова также не пришлось по грузинской душе журналиста Отара Кушанашвили.

— Что за великодушие? Тогда бы совсем отказался участвовать. «Не голосуйте», — да за тебя никто не собирался голосовать! — отчитал Дронова красноречивый журналист. — Я не могу ругать SHAMAN по причине того, что песня гораздо лучше, чем исполнитель. Он выходит и говорит: «Я уже победитель». Зачем тогда ты другим не дал выступить? Это ристалище! Это олимпийские игры эстрадные! Ты должен биться за победу!

Среди тех, кто не поняли жест Дронова оказалась и продюсер Яна Рудковская.

— Зачем снимать себя с пробега, если ты однозначно в топ-3? Пусть все будет честно. Это же соревнования, и совершенно неважно, в какой стране они проходят! И тем более неважно, в первый раз или в десятый! — отметила Яна Рудковская.

А вот художник Никас Сафронов разглядел за поступком Дронова стратегически выверенное решение.

— Ярослав поступил не просто мудро — он поступил стратегически правильно. У него были все шансы войти в тройку, а может, и победить. Но знаете, что произошло бы дальше? Сразу бы начались разговоры о подтасовках, политическом влиянии, несправедливом судействе, — считает художник.

Никас оказался не единственным, кто увидел в решении SHAMAN проявление силы и ума. Со словами поддержки выступила представитель МИД Мария Захарова.

— Дронов сделал так, как считал нужным. Мужчина — это ответственность за свои и в судьбоносные моменты еще и чужие поступки. Я увидела мужской поступок. Противоречивый, нестандартный, неожиданный, но мужской. Этот мужской поступок не должен нравиться, он должен менять человека, — считает Захарова.

Чью сторону примете вы?

SHAMAN — красавчик, все правильно сделал
Поступил правильно, но не из-за благородства, а потому что номер ни о чем
Согласен со словами тех, кто осуждает, надо было идти до конца
Это же был грамотный пиар-ход, а вы ничего не поняли
Бузову надо было отправить, и все было бы отлично
Не смотрел «Интервидение», что вообще происходит?
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Интервидение Ярослав Дронов Ольга Бузова Яна Рудковская Никас Сафронов Макс Фадеев
Комментарии
5
Гость
23 минуты
Кто не нравится Бузовой, тот недостоин внимания?
Гость
24 минуты
Совпадения бывают, но не всегда. Нужно разбираться в ситуации.
Читать все комментарии
