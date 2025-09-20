SHAMAN выступил на «Интервидении» — и шокировал зал своим заявлением

SHAMAN отказался от того, чтобы бороться за приз Источник: Первый канал / «ВКонтакте»

Певец SHAMAN выступил на «Интервидении» — и нарушил регламент конкурса. После своего номера он остался на сцене, чтобы сделать поразительное заявление. Певец снялся с конкурса.

Ярослав Дронов сделал это на правах представителя страны — хозяйки конкурса.

«Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях», — заявил певец.

И после этого взял высокую ноту: «Я русский!».

Спел Дронов песню про любовь. С ним была на сцене огромная голографическая девушка. А после выступления зрители скандировали: «Россия! Россия!».

Хит для певца написал Макс Фадеев. Он поделился, что писал песню не для конкретного человека — а «просто для проекта». Темой песни стала любовь. По словам продюсера, он всегда пишет только о любви, неважно, к кому или к чему.

«Когда появился Ярослав, я доработал мелодию и добавил несколько высоких форсированных нот, которые он легко берет», — сказал Фадеев ТАСС.

Любопытно, что незадолго до начала конкурса член жюри «Интервидения» отказался считать SHAMAN фаворитом. Игорь Матвиенко заявил журналистам, что SHAMAN войдет в пятерку, но вряд ли победит на этом конкурсе. По его мнению, исполнитель обладает уникальным вокалом, но его песня «Прямо по сердцу» слишком попсовая.