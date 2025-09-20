НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

4 м/c,

ю-з.

 752мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Раскупили билеты на концерт Лазарева
Афиша на выходные
Ярославский бренд покорил Россию
Отреставрируют церковь
Отремонтируют здание бывшей больницы
«Яавтобус» с символикой Москвы
Когда включат отопление
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Развлечения "Интервидение-2025" SHAMAN выступил на «Интервидении» — и шокировал зал своим заявлением

SHAMAN выступил на «Интервидении» — и шокировал зал своим заявлением

Певец сделал то, чего никто не ожидал

202
SHAMAN отказался от того, чтобы бороться за приз | Источник: Первый канал / «ВКонтакте»SHAMAN отказался от того, чтобы бороться за приз | Источник: Первый канал / «ВКонтакте»

SHAMAN отказался от того, чтобы бороться за приз

Источник:

Первый канал / «ВКонтакте»

Певец SHAMAN выступил на «Интервидении» — и нарушил регламент конкурса. После своего номера он остался на сцене, чтобы сделать поразительное заявление. Певец снялся с конкурса.

Ярослав Дронов сделал это на правах представителя страны — хозяйки конкурса.

«Я представляю Россию, а Россия уже победила. Победила тем, что вы у нас в гостях», — заявил певец.

И после этого взял высокую ноту: «Я русский!».

Спел Дронов песню про любовь. С ним была на сцене огромная голографическая девушка. А после выступления зрители скандировали: «Россия! Россия!».

Хит для певца написал Макс Фадеев. Он поделился, что писал песню не для конкретного человека — а «просто для проекта». Темой песни стала любовь. По словам продюсера, он всегда пишет только о любви, неважно, к кому или к чему.

«Когда появился Ярослав, я доработал мелодию и добавил несколько высоких форсированных нот, которые он легко берет», — сказал Фадеев ТАСС.

Любопытно, что незадолго до начала конкурса член жюри «Интервидения» отказался считать SHAMAN фаворитом. Игорь Матвиенко заявил журналистам, что SHAMAN войдет в пятерку, но вряд ли победит на этом конкурсе. По его мнению, исполнитель обладает уникальным вокалом, но его песня «Прямо по сердцу» слишком попсовая.

Мы следим за ходом конкурса в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Интервидение SHAMAN Певец Конкурс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
12 минут
Это шок! Струсил. Выступил бы кто-то другой. Плющенко №2.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление