«Я пишу песни очень быстро»: Фадеев признался, что создал хит SHAMAN для «Интервидения» на скорую руку

Композитор рассказал, как появилась композиция для международного конкурса

Фадеев и SHAMAN результатом совместной работы остались довольны. Но будут ли им довольны жюри «Интервидения»?

Фадеев и SHAMAN результатом совместной работы остались довольны. Но будут ли им довольны жюри «Интервидения»?

Российской публике SHAMAN представил свою песню для «Интервидения» еще в начале июня. Тогда он вдохновенно рассказывал, что она «дотронулась до каждого живого сердца», и благодарил написавшего хит Максима Фадеева за «потрясающую композицию и за доверие». За три месяца слушатели разобрали произведение по нотам и многие остались в недоумении: они полагают, что композиция не подходит для международного конкурса. Тем временем Фадеев рассказал, как появилась песня «Прямо по сердцу».

Финалисты международного песенного конкурса «Интервидение» встретятся на сцене московской «Live Арены» 20 сентября. Песни, с которыми они выступят перед жюри, уже известны, и за каждой из них стоит своя легенда. А вот историей песни, с которой выступит на «Интервидении» SHAMAN, поделился ее автор Максим Фадеев.

— Я пишу песни очень быстро: сажусь и просто играю, — рассказал Фадеев в беседе с ТАСС. — Ко мне обратились с предложением написать песню для конкурса. Тогда я спросил, кто будет петь, для меня это было крайне важно, но на тот момент участник выбран не был. Поэтому я писал песню не для конкретного человека, а просто для проекта. Когда появился Ярослав, я доработал мелодию и добавил несколько высоких форсированных нот, которые он легко берет.

Темой песни стала любовь. По словам продюсера, он всегда пишет только о любви, неважно, к кому или чему.

Комментарии
Гость
39 минут
Интересно, почему именно SHAMAN? Есть ли ещё талантливые молодые исполнители?
Гость
37 минут
Может, Фадеев и другие композиторы так же быстро работают?
