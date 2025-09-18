НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сергей Шнуров «переехал» в MAX

Сергей Шнуров «переехал» в MAX

В нацмессенджере со вчерашнего дня появилось более 1500 новых каналов

52
Авторы с других популярных платформ заводят свои каналы в новом мессенджере | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАвторы с других популярных платформ заводят свои каналы в новом мессенджере | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Авторы с других популярных платформ заводят свои каналы в новом мессенджере

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Число публичных каналов в MAX за сутки выросло в 3,5 раза. Недавно в нацмессенджер «переехали» музыканты Сергей Шнуров и Арсений Бородин, певица MaкSим, диджитал-эксперт Алексей Ткачук, блогеры Никита Шульгин и Мусим Ашуров, а также популяризатор науки Сергей Чумаков. Со вчерашнего дня на платформе зарегистрировано более 1500 новых каналов.

Напомним, пока что каналы в MAX работают в тестовом режиме. С середины июля функция была доступна только нескольким сотням блогеров и компаний. Второй этап тестирования начался 17 сентября: теперь создавать свои каналы могут все авторы с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков в любой из соцсетей.

