Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине

Журналист 72.RU Павел Красоткин любит ездить в отпуск на автомобиле. Он уже побывал на Волге, добирался до Карелии. В этот раз он, прихватив друзей, отправился за границу — в Кыргызстан или в Киргизию, как называли это государство в Советском Союзе. В авторской колонке Павел рассказывает, какую сумму потратил на поездку, какие достопримечательности рекомендует посетить, чем там можно насладиться.

Идея съездить в Кыргызстан появилась еще в прошлом году. Но тогда, начитавшись различных мнений путешественников, было решено оставить ее на более позднее время. Люди писали, что в другой стране местные на тебя смотрят очень злобно, сервиса нет никакого, да и отдых такой себе. Частично в ходе поездки это подтвердилось. Но, несмотря на всё, решение было принято.

Мы заранее придумали маршрут. Взяли экскурсию на горное озеро Сонкёль. До него непросто доехать водителю на горном серпантине, особенно без подготовки. В Бишкек мы отправились к дате, когда туристов везут в это место. Оттуда должно было стартовать путешествие по Кыргызстану.

Озеро большое, а рядом с ним пасется домашний скот Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Выехали заранее, распределили точки для ночевки. Самым длинным по времени был переезд Тюмень — Астана в 12–13 часов с учетом прохождения границы. Дальше из столицы Казахстана была запланирована остановка в промежуточной точке на озере Балхаш, в небольшом городке Приозерск. И, как казалось, в достаточно приличной гостинице. И на третий день — Бишкек. Эти два отрезка были по 6–8 часов, именно столько времени давал на прохождение навигатор. И это вместе с двумя крупными контрольно-пропускными пунктами.

Дальше — посещение Сонкёля, ночь в Бишкеке, пара ночей дикарями на Иссык-Куле, посещение красивых мест, пара дней в курортном городе Чолпон-Ата и обратный путь домой через Бишкек, тот же Приозерск, Астану. План, близкий к идеальному. Обо всём по порядку.

Граница

Про границу расскажу отдельно. Мы проехали через российскую, казахстанскую и киргизскую. Про первую — чуть ниже остальных, позже поймете, почему.

С казахстанской практически не было проблем. Для проезда мы выбрали ту, которая проходит у тюменского села Ильинка. Единственная заморочка на ней была следующая: перед тем как заехать на территорию пункта, у пограничника надо взять бумажку с количеством человек в машине. Дальше — быстрый паспортный контроль, беглый осмотр машины, и всё — вы едете в сторону Петропавловска. На границе Казахстана и Киргизии примерно аналогичная схема, без сложностей.

Киргизы встречают радушно. Достаточно было сказать, что ты направляешься на Иссык-Куль. И добавить к этому пару комплиментов о его красоте — и всё, пограничник настроен доброжелательно, улыбается, даже сам закроет багажник. Вообще, киргизская граница для прохождения очень быстрая. Хотя здесь тоже есть нюанс — водитель остается в машине, а пассажиры переходят ее пешком. Неудобно, особенно если большая пробка, потому что пешеходы будут ждать водителя.

Границу с Киргизией прошли достаточно быстро Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Когда пройдете границы и уедете вглубь Кыргызстана, увидите альпийские луга. И никакой ошибки здесь нет Источник: Павел Красоткин / 72.RU

На обратном пути из Киргизии в Казахстан — небольшие трудности. Машины с российскими номерами отправляют на полное сканирование, как грузовики или микроавтобусы. Об этом рассказал добродушный киргиз, который проходил пост вместе со мной. В целом плюс 5–10 минут к переходу, пара вопросов, снова достаточно беглый осмотр машины. Большую часть времени занимает разговор с пограничником, особенно если спросить про что-то красивое в его родной стране.

Самый трудный для прохождения КПП — российский. Причем на прибытие в страну. Выезжали мы спокойно. Машину вверх дном не перевернули, вещи выкладывать не заставляли. Посмотрели бардачок, подлокотник, с зеркалом проверили дно машины, заглянули в отсек для запасного колеса. Всё, свободен, поезжай в сторону Казахстана.

А вот обратно в Россию нас пускали как-то неохотно. Почему-то именно перед несколькими машинами с российскими номерами решили запустить пару минивэнов с иностранными гражданами. Естественно, они образовали толпу на КПП, где их допрашивали с достаточным пристрастием, тем более что по-русски они говорили так себе. Машину нашу уже досматривали тщательнее. Пришлось выкладывать все вещи из багажника, открывать часть сумок. Да и вопросы пограничника оставались без ответа, просто потому, что он тараторил заранее выученный текст про что-то запрещенное. Понимаю, какие сейчас времена, но отнимать почти час на границе у собственных граждан мне кажется, мягко говоря, странным.

Сервис

Сервиса ни в Казахстане, ни в Киргизии, как такового, нет. Так что тут ожидания полностью оправдались, себя на это надо настраивать заранее. Просто пара примеров.

В небольшом городе Приозерске в Казахстане — самый ужасный сервис по дороге. Этот вид хотя бы немного скрасил впечатление от поездки Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Первый доброжелательный человек из сферы услуг, который разговаривал не «на отвали», попался только на второй день на заправке. Милая женщина в Сарышагане спокойно ответила на пару вопросов о дороге, да еще и пожелала счастливого пути. Мелочь, а приятно, на других станциях ничего подобного и близко не было. Просто кратко: вот такая сумма, платите, уезжайте. Всё. Начинаешь ценить наших работников АЗС, которые хоть и предлагают какие-то дополнительные услуги, но в большинстве случаев спокойны и вежливы.

Второй пример — очень приличное заведение в Чолпон-Ате, в Кыргызстане. У нас был небольшой заказ — попить да жареные куриные крылья. Их обещали приготовить минут за пятнадцать, а то и раньше. В итоге, просто прождав 40 минут, пришлось уйти и заплатить только за напитки. Ни объяснений, готовятся ли куриные крылья, ни извинений, никакой другой информации официанты не дали, но с радостью забрали деньги, ведь там еще была и часть их зарплаты в 15% от заказа.

И самый яркий пример отсутствия вообще понимания, как должен работать сервис, у нас случился в Приозерске. В этом казахском городе проблемы с гостиницами. Отдыхающие, скучающие по временам Союза, сюда едут толпой, лишний номер для ночевки найти трудно. Ценник, конечно, здесь бюджетный, но не настолько, чтобы случилось то, что с нами.

С бронированием номеров и комнат вообще здесь трудно. Электронные сервисы работают очень плохо, так что приходится пользоваться старыми методами — звонить в отель администратору. Потом переписка в мессенджере, где обговариваются точные условия. Одно из таких со стороны принимающих — честное слово, что турист точно приедет. Приходилось чуть ли не клясться и объяснять ситуацию, что, конечно, мы будем ночевать, ибо других вариантов и нет. Договорились на сумму в 14 тысяч тенге, на наши деньги — чуть больше двух тысяч. За нее мы получали полноценную однушку в хрущевке с кухней и окном в ванную и туалет.

В Приозерск мы приехали примерно в 22 часа. Администратор, с которым мы договаривались, ушла уже со смены. Другая женщина с порога заявила, что проживание будет стоить больше на две тысячи тенге. Но ценник мы отстояли, хотя и лишние 350 рублей по карману особо не били. Дальше начались самые настоящие чудеса.

Зайти внутрь невозможно, дверь просто не открывалась. В номере горел свет, было ощущение, что кто-то там живет. Пришлось идти к администратору и разбираться. Она пришла, подергала ручку и вынесла вердикт: кто-то закрылся изнутри. Дальше предложение, от которого просто нельзя отказаться: залезть по балкону на второй этаж и открыть дверь. Привела железный аргумент, что второй этаж — невысоко. После этого она что-то буркнула и ушла снова вниз.

Через пару минут пришлось снова спуститься к ней — спать очень сильно хотелось, а попасть внутрь нельзя. Администратор поматерилась, но негромко, и позвала другую женщину. Та помогла с помощью ножа, отжала засов-защелку. Мы вместе обмотали его скотчем, чтобы дверь снова не захлопнулась. Приключения завершились.

Хотя ростки нормального сервиса всё же есть. В городе Каракол (четвертом по численности населения городе Кыргызстана. — Прим. ред.) мы ночевали в прекрасном мини-отеле с очень доброжелательной хозяйкой. Она лишь попросила оставить отзыв, что с радостью и было исполнено. В этом же пункте было и классное заведение с вкусной форелью и хорошими официантами. В Астане, что логично, уже хорошие гостиницы с прекрасными работниками. Если бы не эти места, сервису в этих двух странах можно было ставить уверенную единицу.

Еда

Выбор блюд в придорожных и городских кафе не удивит россиянина. Традиционный лагман разных видов, шурпа, говядина и баранина есть в заведениях нашей страны, которые держат мигранты. Только после недели ежедневного употребления начинаешь скучать по простым овощным салатикам и хочется пресловутую котлетку с пюрешкой.

В Кыргызстане, конечно, есть меню, рассчитанное на российского потребителя. Но блюда не такие вкусные. Некоторые просто поражают. В одном из кафе было некое ассорти. В итоге на тарелке принесли гречку, рис, немного пюре, манты, яйцо и мясо. Было ощущение, что просто скидали всё с кухни в одно блюдо.

На городских пляжах Иссык-Куля время словно замерло — тут и на теплоходах можно покататься, и кукурузы горячей поесть Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Чем точно там надо наесться на год вперед, так это местными абрикосами и различными ягодами, которые в разы дешевле, чем в Тюмени. Килограмм клубники стоил почти 150 рублей, полукилограммовый пакет малины — около ста. Овощи здесь тоже дешевые. Килограмм огурцов, например, в местном магазине — всего 37 рублей, помидоры тоже стоят копейки. В Казахстане можно набрать местных дынь и арбузов. Пятикилограммовая ягода обошлась в сто рублей. Продают их прямо на трассе в южной части Казахстана.

Небольшая ремарка про местные магазины. Наших супермаркетов в формате «у дома» там практически нет. Вместо этого стоят ларьки, которые были популярны в России лет 20 назад. Выбора там не так много, есть базовые вещи и напитки. Есть и ушедшая с российского рынка кола.

Что посмотреть в Кыргызстане (и немного в Казахстане)?

Что очень понравилось в поездке — природа Кыргызстана. Она прекрасна, особенно для человека, всю жизнь прожившего на равнине. Заранее продуманное решение отправиться в поездку на автомобиле помогло насладиться ею еще больше.

Первое место, куда мы отправились, было озеро Сонкёль . Оно находится в горах, поэтому мы взяли экскурсию. Трансфер, ночевка в юрте и наслаждение закатом чуть позже — шикарным звездным небом — обошлись примерно в шесть тысяч рублей на человека. Оно того стоило, особенно если для отдыха не нужно никакой цивилизации, а хочется просто посмотреть на горы, гладь воды и последить за бытом киргизов-кочевников. Единственный минус — ночью было достаточно холодно, пришлось надеть пуховики.

Озеро впечатляет не так, как природа рядом Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Местных детей с ранних лет обучают езде на лошади. Мальчишке три года. А что вы делали в этом возрасте? Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Это местный пляж. Экстремалы умудряются даже купаться, хотя температура воды близка к нулю Источник: Павел Красоткин / 72.RU

На лугах возле озера большое количество домашнего скота Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Дальше в планах было поехать дикарями на пару дней на Иссык-Куль . Сразу скажу, что сделать это было намного сложнее, чем казалось изначально. Причина простая. На южном берегу озера, который пока меньше оборудован для туристов, идет масштабное расширение дороги. Из-за этого спусков к озеру на машине почти нет. Хотя бы один нашелся с трудом. Местные же оставляют автомобили у дороги и идут на пляжи, которых здесь достаточно.

На Иссык-Куле очень красивые закаты Источник: Павел Красоткин / 72.RU

А вот вид с нашей стоянки, если от озера отвернуться Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Можно было и искупаться, несмотря на то, что дно в основном каменистое. Загорать нужно осторожно, всё же озеро в горах, поближе к солнцу. Да и надо быть готовым к тому, что ночью может начаться сильный дождь, либо поднимется сильный ветер, который легко снесет палатку. Так у нас и произошло, поэтому ночь пришлось провести в машине. Но утренние виды Тянь-Шаня помогли справиться и с мелкими неудобствами.

На юге озера стоит заехать в три места. Первое — каньон Сказка . Красная порода не так сильно впечатляет после путешествия на Сонкёль, но всё равно это необычно и красиво. По этому месту можно и прогуляться, и забраться на различные высоты. Много времени уделять ему мы не стали. Впереди планировалось посмотреть ущелье за небольшим поселком Барскоон, один из самых знаменитых водопадов Девичьи косы за населенным пунктом Джеты-Огуз, который находится чуть дальше на восток.

Каньон напоминает Марс. Таким, каким его рисуют в учебниках Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Но это красиво Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Через пару часов пути стало понятно, что Джеты-Огуз остался на следующий день. Дорога заняла больше времени всё из-за того же ремонта и местами плохого асфальта. Успели заехать только в Барскоон и полюбоваться издалека водопадом Слезы Барса . Для этого надо было оставить машину возле юрт с туристическими автобусами и подняться на гору. Сделать это можно без специального снаряжения, но будет трудно. Можно дойти до самого водопада, либо просто оглянуться и наслаждаться природой. Устали, выбрали второй вариант.

Вид, который открывается из ущелья Барскоон. Подниматься в горку тяжеловато, но терпимо Источник: Павел Красоткин / 72.RU

До водопада еще идти и идти. Можно просто им полюбоваться издалека Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Ночевать можно в городе Каракол . Вариантов жилья достаточно, даже в разгар курортного сезона. Тут словно путешествуешь во времени, потому что электронные сервисы по бронированию показывают не все варианты размещения. Но есть много объявлений о сдаче комнаты на столбах. Так что проблем с ночевкой нет.

На следующий день с утра решили отправиться в Джеты-Огуз . Там сразу три достопримечательности. Сразу за поселком находится гора Разбитое сердце , а с другой стороны семь скал, названные Семь быков . Собственно, поселок носит такое название, если переводить его на русский язык. Об этом месте ходит много легенд, красивых, счастливых и не очень, но переписывать их не буду. Вид на них слегка портят местные постройки, но воспринимаются они как местный колорит.

Горы «Семь быков» окружены множеством легенд. Как пишут в интернете, природа создала эти скалы больше пяти миллионов лет назад Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Стоит отправиться еще глубже в горы. Там находится красивый водопад Девичьи косы . Въезд на территорию стоит символические 50 рублей с машины. К слову, во многие ущелья Кыргызстана проехать бесплатно нельзя. Но суммы за их посещения совсем маленькие и ни капли не бьют по бюджету.

Мимо водопада проехать точно не получится. Во-первых, там стоит много автомобилей и пункт милиции, которая именно так называется в Кыргызстане. Второе — огромное количество людей на лошадях, которые предлагают поехать на водопад именно на них, ведь для машин проезд закрыт. Стоимость — две тысячи за человека. Небольшой лайфхак. Можно оставить автомобиль, пройти в небольшую горку, дойти до юрт. И там уже поторговаться и отправиться к водопаду на конях за 500 рублей. Впечатлений много, особенно если на лошади самостоятельно никогда не катался. И сам водопад, конечно, просто восхитительный. Камера даже чуть-чуть всей красоты не передает, лучше увидеть это своими глазами.

Водопад впечатляет. И оправдывает свое название Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Следующая точка, которая у нас была, находилась уже в северной, курортной части. Но до этого еще одна остановка в Караколе — пообедать. Обычно заведения мы выбираем по отзывам на картах, но в Кыргызстане такое только-только входит в моду. В Караколе просто повезло, на 2ГИС были хорошие слова о кафе «Караколка». Тем более там была форель. Еще и недорогая — хороший кусок рыбы с гарниром стоил около 500 рублей. Дешево, учитывая, что одной порцией можно спокойно утолить голод на несколько часов. Тут уже официантки попросили оставить отзыв. В «Тугис», именно так они назвали сервис.

После можно спокойно отправиться в курортный город Чолпон-Ата . С жильем снова проблем не возникнет, тут его много на любой вкус — просто комнаты за 500 рублей в сутки и дорогие варианты размещения — до нескольких десятков тысяч рублей. Делать в самом городе совершенно нечего, обычное курортное место. Поваляться на пляже, поесть клубники, малины, черешни, абрикосов, стоящих в разы дешевле, чем в России. Город засыпает в 23 часа, надо это учитывать. Днем сходить на пляж, их несколько: как обычные городские с минимальными удобствами и женщиной, разносящей горячую кукурузу, так и хорошие, оборудованные, например у санатория «Голубой Иссык-Куль».

Такое креативное место для рекламы придумали в Кыргызстане. И флаг сделали, чтобы вы не забывали, в какой стране находитесь Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Плюс поездки на машине — это мобильность. Если вернуться чуть на восток от курортного города, можно добраться до Семеновского и Григорьевского ущелий , которые соединены небольшим перевалом. Туда стоит ехать тоже за классными видами, которые отличаются от тех, что на южном берегу Иссык-Куля. Здесь и ели растут, да и горные реки шире. Форель здесь продают за 1000–1500 рублей за порцию, как договоришься с местными. И это дорого.

Виды, виды и еще раз виды. За деревьями спряталось Черное озеро. Добраться до него в ущелье можно на внедорожнике, дорога там сложная Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Вот и само озеро. Конечно, оно не черное, а просто темное — солнечный свет не отражается из-за гор и деревьев Источник: Павел Красоткин / 72.RU

По одной причине. На обратном пути, когда мы уже отправились в Бишкек, в небольшом городке Балыкчы местные продают ту же рыбу, но холодного копчения. За килограммовую тушку с головой продавцы просили 500 рублей, договориться получилось за 400. Так что сделать выводы можно самим, стоит ли в туристическом месте есть форель втридорога.

Если спланировать маршрут, как мы, то можно на обратном пути заехать в Астану . Это бывший Акмол, ставший столицей Казахстана около 30 лет назад. Местами типичный провинциальный город с частным сектором. Но туристические маршруты, набережная Ишима, пешеходный мост, правительственный квартал правда впечатляют. Хотя у самого известного символа столицы, Байтерека, можно встретить до боли знакомый гранит, как на набережной. По крайней мере, похожий.

Одна из главных достопримечательностей Астаны — монумент Байтерек. Внутри смотровая площадка и отпечаток руки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Источник: Павел Красоткин / 72.RU

На смотровой площадке вечером всё отсвечивает, поэтому приходится немного ухищряться, чтобы увидеть президентский дворец и фонтан с высоты Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Вид на волшебный пешеходный мост и Ишим. Знали, что река такая широкая? Источник: Павел Красоткин / 72.RU

В Астане можно насладиться и красивыми закатами Источник: Павел Красоткин / 72.RU

На всю поездку ушло примерно 50 тысяч на человека. В целом мы ни в чем себе не отказывали. Сэкономили на жилье дикарями на Иссык-Куле, очень-очень дешевом бензине в Казахстане и в местных недорогих кафе. Получилась бюджетная поездка без сервиса, но с красивыми видами. Еще раз я бы туда смело поехал лет через 10, когда закончится одна большая дорожная стройка по всему Кыргызстану, из-за которой было потеряно много времени.

Павел Красоткин журналист