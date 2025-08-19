НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Тест Считаете себя умным? Тогда проверьте это в нашем сложном тесте по географии

Считаете себя умным? Тогда проверьте это в нашем сложном тесте по географии

С нас — десять вопросов, с вас — десять правильных ответов. Осилите?

Попробуйте ответить правильно на десять вопросов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПопробуйте ответить правильно на десять вопросов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Попробуйте ответить правильно на десять вопросов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Мир огромен, загадочен и невероятно интересен. Его мы изучали на уроках географии: смотрели на карты, читали интересную информацию про различные страны, запоминали столицы. Не всегда это получалось удачно, но в памяти всё равно должно было это сохраниться. Время прошло, а помните ли вы до сих пор, что проходили в школе? Проверьте свои знания по географии. Впереди — десять интересных вопросов. Попробуйте ответить на них правильно.

ТЕСТПройден 58 раз
Тест по географии
1 / 10

Начинаем. Назовите столицу Аляски

  • Анкоридж

  • Джуно

  • Фэрбанкс

  • Ситка

2 / 10

Какую страну мы отметили на карте?

  • Сомали

  • Джибути

  • Кения

  • Эфиопия

3 / 10

В каком из этих регионов России нет железной дороги?

  • Республика Алтай

  • Ямало-Ненецкий автономный округ

  • Ярославская область

  • Иркутская область

4 / 10

Только одна из этих стран граничит с Камбоджей

  • Филиппины

  • Вьетнам

  • Китай

  • Бутан

5 / 10

Какое из этих европейских государств не имеет выхода к морю?

  • Испания

  • Германия

  • Венгрия

  • Хорватия

6 / 10

Этому государству принадлежит остров Пасхи

  • Аргентина

  • Парагвай

  • Бразилия

  • Чили

7 / 10

Еще один вопрос с картинкой. Какой город отмечен на карте?

  • Ла-Пас

  • Лима

  • Кито

  • Богота

8 / 10

Все мы знаем, что самое глубокое озеро в мире, — это Байкал. Давайте, попробуем рассмотреть другой вариант. Какое самое глубокое озеро в Японии?

  • Бива

  • Накауми

  • Касумигаура

  • Тадзава

9 / 10

На какой реке стоит Красноярск?

  • Лена

  • Енисей

  • Обь

  • Ангара

10 / 10

Последний вопрос. Какой город мы отметили на карте?

  • Исламабад

  • Фейсалабад

  • Карачи

  • Пешавар

Еще тесты:

Мы то и дело публикуем тесты на разные темы, чтобы вы могли проверить свои знания или просто повеселиться. Если этих десяти заданий вам показалось маловато, попробуйте свои силы в других:

  • Считаете себя специалистом по книгам? Сложный тест по литературе;

  • Хорошо ли вы знаете Россию? Сложный тест по истории страны;

  • Угадайте советский мультфильм по случайному кадру;

  • Только тот, кто родился и вырос в СССР, ответит на 10 из 10;

  • Вы еще умеете говорить по-русски? Тогда попробуйте ответить на эти 10 коварных вопросов.

Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Тест География Знание
