Считаете себя умным? Тогда проверьте это в нашем сложном тесте по географии

Мир огромен, загадочен и невероятно интересен. Его мы изучали на уроках географии: смотрели на карты, читали интересную информацию про различные страны, запоминали столицы. Не всегда это получалось удачно, но в памяти всё равно должно было это сохраниться. Время прошло, а помните ли вы до сих пор, что проходили в школе? Проверьте свои знания по географии. Впереди — десять интересных вопросов. Попробуйте ответить на них правильно.
Начинаем. Назовите столицу Аляски
Анкоридж
Джуно
Фэрбанкс
Ситка
Какую страну мы отметили на карте?
Сомали
Джибути
Кения
Эфиопия
В каком из этих регионов России нет железной дороги?
Республика Алтай
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Иркутская область
Только одна из этих стран граничит с Камбоджей
Филиппины
Вьетнам
Китай
Бутан
Какое из этих европейских государств не имеет выхода к морю?
Испания
Германия
Венгрия
Хорватия
Этому государству принадлежит остров Пасхи
Аргентина
Парагвай
Бразилия
Чили
Еще один вопрос с картинкой. Какой город отмечен на карте?
Ла-Пас
Лима
Кито
Богота
Все мы знаем, что самое глубокое озеро в мире, — это Байкал. Давайте, попробуем рассмотреть другой вариант. Какое самое глубокое озеро в Японии?
Бива
Накауми
Касумигаура
Тадзава
На какой реке стоит Красноярск?
Лена
Енисей
Обь
Ангара
Последний вопрос. Какой город мы отметили на карте?
Исламабад
Фейсалабад
Карачи
Пешавар
