«Вася — скромный парень»: посмотрите, как вымахал сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой

Никогда еще вопрос, на кого больше похож, на маму или папу, не был таким сложным Источник: Телеканал ПЯТНИЦА! / T.me

Краш 2025 года и причина девичьих слёз на ближайшие месяцы найдена. Всё это время среди музыкантов скрывался Василий Рыбин — Джон Сноу, Аквамен и викинг Рагнар в одном флаконе. Сын солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой никогда не был дурен собой, но не так давно он сменил имидж и объявил, что ушел выживать на телевизионное шоу. Судя по первым кадрам, переживать из-за недостатка фанаток ему не стоит, но где прятался всё это время этот горячий красавчик?

Источник: Городские медиа

«С детства любил фантазировать, персонажей каких-то придумывать»

Василий Рыбин появился на свет в 1999 году, через месяц после свадьбы Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. В детстве мальчику пророчили будущее олимпийского чемпиона и мастера спорта. Его отец в то время как раз возглавил Федерацию детского карате в России и видел в сыне большой потенциал.

Источник: nsenchukova_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С пяти до четырнадцати лет Василий исправно ходил на тренировки и пополнял полочку со спортивными наградами, но совмещать учебу и тренировки становилось всё сложнее, а ведь еще хотелось найти время, чтобы ходить на свидания.

Источник: basil_r_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Тренировки были каждый день, без выходных. Выматывали, реально выматывали. И скучно становилось, когда ты по два часа отрабатываешь один удар, — признавался в одном из интервью Василий.

Совсем спорт Рыбин не забросил, но вместо карате занялся силовыми тренировками. Мотивация проста: увидел сериал «Викинги» (18+) и захотел стать таким же мускулистым и подкачанным, как исполнитель главной роли Трэвис Фиммел. Василий раскачался до такой степени, что стал страдать бессонницей и тремором, но своего парень добился. В сочетании с длинными волосами, бородой и татуировками его стали сравнивать не только с викингом, но и с Акваменом.

Источник: basil_r_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После школы Василий планировал идти в силовые структуры, но, трезво оценив свои возможности, осознал, что желания сдавать нужные экзамены у него нет.

— В одиннадцатом классе не хотел много сдавать ЕГЭ. С отцом решили, что пойду в силовые структуры. Нужно было сдать биологию, физику и математику. Биология — единственное, что потянул бы. В физике я вообще ноль, — признался Василий.

В качестве альтернативы Рыбин остановился на Московском государственном институте культуры: от дома недалеко, а кроме русского языка и математики, которые и так были обязательными, нужно сдать только литературу.

— Пошел на режиссуру театральных представлений. Уже на вступительных испытаниях, кстати, понял, что режиссура мне ближе, чем актерское мастерство. С детства любил фантазировать, персонажей каких-то придумывать, — рассказал Василий.

На деле оказалось, что, кроме придумывания, нужно исправно ходить на пары и учить теорию, а с этим у наследника Рыбиных была проблема.

Источник: basil_r_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Занятия проходили с девяти утра до одиннадцати вечера. Первый год я вообще на них не ходил, непривычно было после школы. Меня даже хотели отчислить. Сам напоролся, — честно признаётся Василий.

Со второго курса Рыбин втянулся и сначала окончил университет с красным дипломом, а потом и магистратуру по направлению «культурология». Теперь у него в планах одолеть аспирантуру и до 28 лет получить докторскую степень. Правда, ожидать Василия в образе строгого ученого, который важно что-то объясняет ученикам, не стоит: сцена и камеры ему всё же ближе.

«Отец по музыке мне ничего не подсказывает»

На первых курсах параллельно с учебой Василий начал сниматься в качестве модели, но это оказалось лишь временным увлечением, не приносящим ни удовольствия, ни прибыли.

— Можно получить 200 тысяч за показ, но потом полгода ждать следующего контракта, — рассуждал он. — Я не хочу быть просто лицом, хочу заниматься чем-то значимым.

Источник: basil_r_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К разряду значимого Рыбин отнес музыку. Он ей занялся еще в школе, и во время учебы в университете уже вовсю придумывал треки для своей группы KODI. Злые языки скажут: едет на популярности родителей, но нет. Василий уверяет, что звездного отца и маму к своему творчеству не примешивает и добивается всего сам.

— Отец по музыке мне ничего не подсказывает. Могу попросить его поделиться какими-то контактами. И всё — дальше сам. Иначе будет нечестно, ведь мой отец всего добился сам. Я не должен садиться к нему на шею, — уверен Василий.

В дискографию Виктора Рыбина сын всё же подсматривает и даже выпустил кавер на его песню «Коммунальная квартира» и теперь сам же не хочет его слушать.

— Честно скажу, я не считаю каверы, дуэты со знаменитостями хорошим тоном. Я вообще не слушаю современную российскую музыку. Я свое-то творчество с трудом слушаю, — со смехом отмечает молодой певец.

Источник: basil_r_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помимо музыки, Василий активно занимается бизнесом. В 2020 году он открыл собственную музыкальную школу KODI. Родители поддержали его финансово, продав единственную машину и золотой слиток.

— Мы как-то выступали у золотодобытчиков — с тех пор и лежал на черный день. По выгодному курсу продали друзьям, с вырученных денег помогли сыну. Вася открыл свою творческую школу. Знаете, сейчас очень многие хотят научиться петь или играть на гитаре, в основном девушки за 25, — рассказал Виктор Рыбин изданию «Комсомольская правда».

«Я был раздолбаем»

Долгое время Василию, казалось, было совсем не важно, что в его школу хлынут именно молодые красивые девушки, ведь в его личной жизни всё кристально понятно и шло своим чередом. В 14 лет он начал встречаться с Дарьей Алябьевой, именно ради свиданий с ней он и пропускал тренировки. После длительного конфетно-букетного периода пара съехалась, и Рыбин вкусил все прелести бытовухи и самостоятельной жизни.

— Я был раздолбаем, пока с Дашей не начал жить. Раскидывал по комнате носки, одежду. Благодаря Даше из молодого, так сказать, тепленького мальчика начал превращаться в мужчину. Даша меня сформировала, — тепло отзывался о любимой Василий.

Источник: basil_r_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В июне 2022 года Василий сделал Дарье предложение, и в том же году состоялась пышная свадьба. Родители были очень рады, что сын остепенился, и подарили молодоженам дом в Долгопрудном недалеко от их собственного жилья.

Однако брак продлился менее года, и в июне 2023 года Василий и Дарья тихо развелись. Рыбин объяснял, что проблемы начались еще до свадьбы, но пара надеялась, что брак освежит отношения, а получилось совсем наоборот, и из-за конфликтов и ссор у Василия начались проблемы со здоровьем.

— Я понял, что всё, хватит. Когда я понимаю, что неделю не сплю, неделю не ем… Я за неделю похудел на 9–10 кг из-за нервов. Я ходил как зомби, — рассказывал Рыбин о своем состоянии в браке.

После развода родители приняли сторону сына и оказались не против, чтобы он вернулся жить домой.

— Советов я никаких не давал, он же разводится, не я, — отметил Виктор Рыбин. — Наше мнение — они с бывшей женой Дашей, конечно, оба виноваты, при разрывах всегда так, нельзя всё валить на кого-то одного. Конечно, мы приняли сторону Васи, он же наш сын. Не будем же мы ему проедать мозги из-за того, что он предположительно себя как-то не так вел, мы же этого не знаем, не жили вместе с ребятами.

Источник: basil_r_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После развода у Василия начались проблемы с финансами, но и тут родители пришли к нему на выручку.

— Пока сын учится, считаю, уместно ему подкидывать небольшие суммы. Ему вместе с его зарплатой хватает: Вася — скромный молодой человек, неизбалованный и воспитанный, — считает Наталья Сенчукова.

«Я ощущаю, что мы вместе уже долго-долго»

Долго в одиночестве Василий не был. В 2023 году он познакомился с 19-летней мастером по бровям и танцовщицей Валерией. Девушка пришла к Рыбину на урок музыки, и тут закрутилось.

— Нам очень комфортно вместе. Я ощущаю, что мы вместе уже долго-долго. Потому что Лера — свой человек. Нам вместе и приятно, и комфортно, — восторженно отзывается о новой пассии Василий.

Источник: basil_r_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С появлением новой пассии молодой музыкант полностью сменил имидж. Он отрезал свои длинные кудри и избавился от блонда — теперь уж точно новый этап в жизни. Василий познакомил возлюбленную с родителями, и те приняли его выбор, но фанаты и друзья оказались не столь благосклонны. Часть из них сравнивали Валерию с его бывшей женой Дарьей.

— Ребят, вы что, реально развелись? Простите, но как можно было такую шикарную, породистую девушку променять на эту малолетку-бровистку? Кошмар… — написала подруга Дарьи Анна под одной из фотографий в социальных сетях.

Источник: Телеканал ПЯТНИЦА! / T.me