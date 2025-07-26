Кричали «Ху!», катались по полу и прыгали 15 минут: что такое динамическая медитация Ошо — впечатления журналистки

На входе встретили такие граффити Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

После особенно насыщенной недели корреспондент NGS22.RU решила не держать в себе накопившиеся эмоции, а попробовать альтернативный способ выпустить пар. И уже в 7 часов утра оказалась в другом конце города на динамической медитации Ошо, чтобы проверить изнутри, как всё это работает, и узнать: не страшно ли оказаться в кругу кричащих незнакомцев.

Динамическая медитация Ошо — это медитация, состоящая из пяти стадий, направленных на высвобождение подавленных эмоций и энергии.

Возможность проораться и выпустить пар

К медитациям и практикам подобного рода я всегда относилась скептически. Хотя йогой занималась, но не с целью достичь просветления или духовных открытий, а просто потому, что уважала ее как качественную физическую нагрузку.

Недавно я поняла, что подавляю в себе множество эмоций, поэтому начала искать, как их выпустить на волю. Вариантов было несколько: съездить в лес и как следует проораться, постоять на гвоздях или же заняться динамической медитацией. Третий пункт показался мне наиболее подходящим.

Сама по себе динамическая медитация представляет собой часовое занятие в обычном зале для тренировок. Все участники надевают на глаза маски для сна и погружаются в особое состояние, следуя пошаговой инструкции. Сеанс делится на пять этапов, каждый из которых помогает постепенно освобождать тело и эмоции, — от интенсивного дыхания и взрывного движения до полной неподвижности и затем праздника через танец.

Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

За минуту до начала я стояла в тишине с повязкой на глазах, рядом едва слышно шуршали еще четыре участника, а мозг отчаянно пытался рационализировать всё происходящее: «Зачем ты здесь? Это точно тебе надо?», поэтому включиться в первый этап медитации было сложно.

Он длился около 15 минут. В первые пару секунд меня оглушила музыка, и я оторопела. Задачей этого этапа было резкое, хаотичное дыхание с акцентом на выдох. В какой-то момент я так перестаралась, что начала задыхаться, поэтому пришлось замедлиться. В тот момент думала только о том, как глупо выгляжу со стороны, и отключиться от этих мыслей не могла, хотя пыталась просто дышать. Старалась делать это глубоко, где-то резко и прерывисто, как будто выталкивая из себя накопившееся внутри. Мозг сопротивлялся, а время будто замедлилось.

Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Я сразу поняла, что будет сложно. Удары гонга, снова громкая, немного тревожная музыка. Люди начали кричать, смеяться, топать. Наступил чистый катарсис, войти в который оказалось трудно. Первые пару минут я стояла как вкопанная — казалось, что мне просто нечем выражаться, но, слушая других, постепенно удалось включиться.

Я сжимала кулаки, кричала, что есть сил, напрягалась, каталась по полу, била его и постепенно начинала ощущать тело и степень его зажатости, ведь даже хотя знала, что меня никто не видит, не получалось быстро расслабиться.

Гудящая голова и уговаривающий уйти внутренний голос

Всю медитацию мне хотелось подглядывать за тем, как выражаются другие люди, и понять, где они. Потому что я сразу же потерялась в пространстве и не понимала, есть ли кто-то рядом; поднимая руки вверх, за что-то цеплялась и сразу ловила напряжение, а сталкиваясь с кем-то, и подавно чувствовала себя некомфортно. Как мне объяснили потом — в этом и есть ценность процесса: отпустить все эмоции и дать себе возможность раздражаться здесь и сейчас, но при этом чувствовать, что рядом тот самый привычный социум.

Третья стадия медитации оказалась одной из самых сложных: нужно было прыгать и кричать: «Ху!» Еще одно условие этого уровня — держать поднятыми руки все 10–15 минут, пока играет музыка. Именно в этот момент мой мозг решил, что я зря привела его и чуть не увел домой. Но с такими мыслями я боролась всерьез, пытаясь не останавливаться.

Мы занимались в большом, светлом зале с открытыми окнами Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Голова начала гудеть, сердце стучало, а тело уже было мокрым от пота, но под конец всё же чувствовалась приятная усталость от внутренней работы над собой.

Четвертая стадия показалась мне еще более сложной, чем предыдущая. В ней нам всем пришлось замереть в полной тишине и неподвижности. Снова с поднятыми вверх руками. Тихий голос ведущей уточнил: «Руки опускать нельзя». Впрочем, как и в жизни. Но спустя 20 секунд я не выдержала. Тело казалось тяжелым, будто налитым свинцом, а выполнять очередной квест было уже выше моих сил.

В голове тем временем продолжался хаос, который я пыталась утихомирить, периодически поднимая руки и чувствуя в них сильную боль.

Зеркало личности с накопительным эффектом

К пятой стадии, где у всех был хаотичный танец — благодарность, удалось чуть отпустить себя: прочувствовать музыку, услышать ритм и включиться в процесс, расслабленно и даже уверенно. Я по-прежнему думала о том, как сделать то или иное движение, не отпуская разум, но не о том, что на меня смотрит ведущая. Пожалуй, ради некоторой свободы на этом этапе стоило пойти на такой эксперимент.

Здесь занимаются йогой даже кошки Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Когда всё закончилось, я не почувствовала какое-то просветление или эйфорию, но ощутила ясность разума и поняла, что медитация — не волшебная таблетка, а зеркало личности с накопительным эффектом. Если позволять себе погружаться в такие состояния ежедневно, всё четче слышится внутренний голос. Ты видишь себя злым, напряженным, растерянным и где-то уставшим, но это знание тоже полезно, ведь удается прочувствовать свое тело.

Вернулась бы я туда снова? Пожалуй. Эта возможность прожить час без масок, внешней оценки и ролей показалась мне хорошим опытом, который действительно мог бы сыграть в мою пользу.

Полина Шевчукова Корреспондент NGS22.RU