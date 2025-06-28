НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 747мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,47
EUR 92,28
День молодежи: трансляция
Афиша на выходные
Обзор аттракционов
Как провести лето в Ярославле
Расписание «Метеора»
Построят эко-отель
Новый детский сад
Включили видеоэкран в центре
Зумеры и работа
Кафе на месте музея-фабрики
Развлечения Обзор «Нет достойных»: зрители в ужасе от финалистов шоу «Сокровища императора»

«Нет достойных»: зрители в ужасе от финалистов шоу «Сокровища императора»

Совсем скоро мы узнаем имена победителей

197
1 комментарий
В финале участники вновь отправятся на улицы Китая, выполняя непростые задания | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 годВ финале участники вновь отправятся на улицы Китая, выполняя непростые задания | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

В финале участники вновь отправятся на улицы Китая, выполняя непростые задания

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Второй сезон шоу «Сокровища императора» на ТНТ близится к развязке. В финальной схватке за миллион юаней сойдутся три команды, и, как пророчески предрекала участница-экстрасенс Лина Джебисашвили, все они «старички», которые находятся на площадке реалити с первого дня.

До решающего испытания сезона добрались певица Нюша и ее младшая сестра — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина (фуксии), космонавт, герой России Антон Шкаплеров и его дочь Кристина (зеленые), экстрасенс Лина Джебисашвили и ее возлюбленный Юрий Фунтов (синие). В финале они вновь отправятся на испытания по китайским провинциям, а ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян встретят победителей на финише.

За время проекта пары проявили себя с разных сторон, иногда далеко не с самых лучших. Рассказываем о финалистах.

Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов (синие)

Лина и Юрий часто ссорились, но планомерно шли к финалу | Источник: ТНТЛина и Юрий часто ссорились, но планомерно шли к финалу | Источник: ТНТ

Лина и Юрий часто ссорились, но планомерно шли к финалу

Источник:

ТНТ

Яркая, но конфликтная пара. Сильное звено команды — Юрий. Он отлично проходит испытания, в которых нужно применить мужскую силу или съесть какую-нибудь гадость. К слабостям можно отнести часто меняющееся настроение Лины и ее склонность уходить в себя и высказывать претензии. Путь пары по проекту сопровождался множеством скандалов — как с другими участниками, так и друг с другом.

Камнем преткновения часто становилось желание Лины выйти замуж за Юрия, который младше экстрасенса на несколько лет. По словам мужчины, он пока не готов к браку, этот факт его избранницу совсем не устраивает. В одной из последних серий Лина практически поставила бойфренду ультиматум.

— Пусть действует, а не рассуждает. Потому что говорить это одно, а я такой человек, мне действия нужны. Это лучшее доказательство. Пару месяцев даю ему еще, засекайте, — ответила Лина на вопрос ведущих о том, сколько она еще готова ждать предложения. — Мне 39 лет на минуточку. Это не 17, когда можно пару лет потусить с кем-то просто так. Мне это неинтересно уже.

При этом Лина отметила, что за время проекта они научились друг на друга не раздражаться и не срываться. Возможно, если паре удастся выиграть шоу, Лина всё-таки получит долгожданное предложение от возлюбленного.

Нюша и Мария Шурочкина (фуксии)

Сестры во время проекта тоже выясняли отношения и вспоминали свои детские травмы | Источник: ТНТ Сестры во время проекта тоже выясняли отношения и вспоминали свои детские травмы | Источник: ТНТ

Сестры во время проекта тоже выясняли отношения и вспоминали свои детские травмы

Источник:

ТНТ

Сестры на протяжении всего проекта показывали стабильность. Они ни с кем не ссорились, интриги не плели, но выясняли отношения между собой. Шурочкина обвиняла Нюшу в медлительности, нежелании бороться за победу. Певица в ответ называла сестру абьюзером.

— Серьезно? Сестра, я тут за нас борюсь, из кожи вон лезу, чтобы мы были сильными в этой игре — и в итоге я в твоих глазах абьюзер? Ну ок, — отреагировала Шурочкина.

В итоге между сестрами состоялся серьезный разговор, во время которого они высказали друг другу накопившиеся обиды, в том числе детские. Мария считает, что отец любил Нюшу больше, чем ее.

— Я тебе говорила об этом, и папе, я не скрываю этого. Вас связывает одно дело, вы музыканты. Я спортсменка, папа вообще, в принципе, спорт не считал чем-то серьезным, пока я на Олимпиаде не выиграла. Ну и потом, он просто физически не проводил со мной время, так, как с тобой. Да, мы жили в одном доме, но я не помню, чтобы мы с папой что-то вместе делали, — пожаловалась сестре Шурочкина.

Певица призналась, что у нее тоже есть детская травма, связанная с отцом. Он ушел из семьи, когда Нюша была маленькой.

— Я долгое время не осознавала, что это меня травмировало. Я всегда думала, что всё нормально, а потом в итоге докопалась до того, что ненормально. И я большую часть своей карьеры пыталась как бы вернуть папу, привлечь его внимание. Потому что он ушел из семьи и для ребенка это травма, — призналась звезда.

В итоге сестры сошлись во мнении, что проект их очень сблизил и вывел отношения на новый уровень, а их — в финал.

Антон и Кристина Шкаплеровы (зеленые)

Антон и Кристина попали в финал, что стало для них неожиданностью | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 годАнтон и Кристина попали в финал, что стало для них неожиданностью | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Антон и Кристина попали в финал, что стало для них неожиданностью

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Команда «зеленых» на проекте старалась ни с кем не конфликтовать, если только на разбор полетов их специально не провоцировали. Тогда пара отвечала на претензии, но максимально сдержанно и интеллигентно.

Космонавт и его дочь выступали за честную игру и регулярно оказывались в числе первых, кто приходил на финиш после непростых испытаний. При этом Антон и Кристина неоднократно получали от своих соперников черную кошку, которая отнимала у них драгоценное время при прохождении дистанции.

— Я всегда надеялся, что мы пройдем в финал, невзирая на то, что где-то у нас были проблемы, — сказал Антон.

«Нет достойных финалистов»

Мнения зрителей разделились, явных фаворитов нет | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 годМнения зрителей разделились, явных фаворитов нет | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Мнения зрителей разделились, явных фаворитов нет

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Пары, вышедшие в финал, очень разные, и явного фаворита перед решающей схваткой нет. Симпатии зрителей разделились, так же как и мнение об участниках:

— Смотрю только из-за «фуксиков», лишь они нормальные.

— Думаю, что дадут Лине возможность купить дом для дочки, остальные все богатые.

— В финал вышли те, кто не плел интриг, избегал скандалов и честно шел к своей цели. Я — за «зеленых»! Шкаплеровы, вперед!

— «Синие» постоянно всех оскорбляли, особенно Лина, а дочь космонавта — вечно недовольная. Нет достойных финалистов.

— Еще раз убеждаюсь, что олимпийцы — это сила характера, космонавт струсил, «фуксики» — вперед, победы вам!

В финале Нюша с сестрой Марией Шурочкиной будут стартовать на пять минут позже остальных пар, но с ключом от ячейки с дополнительными деньгами, который они получили, выиграв предыдущий этап. Организаторы обещают, что зрителей ждет самый непредсказуемый финал.

А вы за кого будете болеть?

Однозначно «зеленые» — самые честные и справедливые
Мне нравится Нюша с сестрой — очень хорошая пара
«Синие» — самые настоящие, достойны победы
В финале нет тех, кому желаю победы
ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Сокровища императора Финал Реалити-шоу
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
57 минут
В натуре, эти синие ну прямо Ленин с Крупской.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление