«Нет достойных»: зрители в ужасе от финалистов шоу «Сокровища императора»

В финале участники вновь отправятся на улицы Китая, выполняя непростые задания Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Второй сезон шоу «Сокровища императора» на ТНТ близится к развязке. В финальной схватке за миллион юаней сойдутся три команды, и, как пророчески предрекала участница-экстрасенс Лина Джебисашвили, все они «старички», которые находятся на площадке реалити с первого дня.

До решающего испытания сезона добрались певица Нюша и ее младшая сестра — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина (фуксии), космонавт, герой России Антон Шкаплеров и его дочь Кристина (зеленые), экстрасенс Лина Джебисашвили и ее возлюбленный Юрий Фунтов (синие). В финале они вновь отправятся на испытания по китайским провинциям, а ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян встретят победителей на финише.

За время проекта пары проявили себя с разных сторон, иногда далеко не с самых лучших. Рассказываем о финалистах.

Лина Джебисашвили и Юрий Фунтов (синие)

Лина и Юрий часто ссорились, но планомерно шли к финалу Источник: ТНТ

Яркая, но конфликтная пара. Сильное звено команды — Юрий. Он отлично проходит испытания, в которых нужно применить мужскую силу или съесть какую-нибудь гадость. К слабостям можно отнести часто меняющееся настроение Лины и ее склонность уходить в себя и высказывать претензии. Путь пары по проекту сопровождался множеством скандалов — как с другими участниками, так и друг с другом.

Камнем преткновения часто становилось желание Лины выйти замуж за Юрия, который младше экстрасенса на несколько лет. По словам мужчины, он пока не готов к браку, этот факт его избранницу совсем не устраивает. В одной из последних серий Лина практически поставила бойфренду ультиматум.

— Пусть действует, а не рассуждает. Потому что говорить это одно, а я такой человек, мне действия нужны. Это лучшее доказательство. Пару месяцев даю ему еще, засекайте, — ответила Лина на вопрос ведущих о том, сколько она еще готова ждать предложения. — Мне 39 лет на минуточку. Это не 17, когда можно пару лет потусить с кем-то просто так. Мне это неинтересно уже.

При этом Лина отметила, что за время проекта они научились друг на друга не раздражаться и не срываться. Возможно, если паре удастся выиграть шоу, Лина всё-таки получит долгожданное предложение от возлюбленного.

Нюша и Мария Шурочкина (фуксии)

Сестры во время проекта тоже выясняли отношения и вспоминали свои детские травмы Источник: ТНТ

Сестры на протяжении всего проекта показывали стабильность. Они ни с кем не ссорились, интриги не плели, но выясняли отношения между собой. Шурочкина обвиняла Нюшу в медлительности, нежелании бороться за победу. Певица в ответ называла сестру абьюзером.

— Серьезно? Сестра, я тут за нас борюсь, из кожи вон лезу, чтобы мы были сильными в этой игре — и в итоге я в твоих глазах абьюзер? Ну ок, — отреагировала Шурочкина.

В итоге между сестрами состоялся серьезный разговор, во время которого они высказали друг другу накопившиеся обиды, в том числе детские. Мария считает, что отец любил Нюшу больше, чем ее.

— Я тебе говорила об этом, и папе, я не скрываю этого. Вас связывает одно дело, вы музыканты. Я спортсменка, папа вообще, в принципе, спорт не считал чем-то серьезным, пока я на Олимпиаде не выиграла. Ну и потом, он просто физически не проводил со мной время, так, как с тобой. Да, мы жили в одном доме, но я не помню, чтобы мы с папой что-то вместе делали, — пожаловалась сестре Шурочкина.

Певица призналась, что у нее тоже есть детская травма, связанная с отцом. Он ушел из семьи, когда Нюша была маленькой.

— Я долгое время не осознавала, что это меня травмировало. Я всегда думала, что всё нормально, а потом в итоге докопалась до того, что ненормально. И я большую часть своей карьеры пыталась как бы вернуть папу, привлечь его внимание. Потому что он ушел из семьи и для ребенка это травма, — призналась звезда.

В итоге сестры сошлись во мнении, что проект их очень сблизил и вывел отношения на новый уровень, а их — в финал.

Антон и Кристина Шкаплеровы (зеленые)

Антон и Кристина попали в финал, что стало для них неожиданностью Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Команда «зеленых» на проекте старалась ни с кем не конфликтовать, если только на разбор полетов их специально не провоцировали. Тогда пара отвечала на претензии, но максимально сдержанно и интеллигентно.

Космонавт и его дочь выступали за честную игру и регулярно оказывались в числе первых, кто приходил на финиш после непростых испытаний. При этом Антон и Кристина неоднократно получали от своих соперников черную кошку, которая отнимала у них драгоценное время при прохождении дистанции.

— Я всегда надеялся, что мы пройдем в финал, невзирая на то, что где-то у нас были проблемы, — сказал Антон.

«Нет достойных финалистов»

Мнения зрителей разделились, явных фаворитов нет Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2025 год

Пары, вышедшие в финал, очень разные, и явного фаворита перед решающей схваткой нет. Симпатии зрителей разделились, так же как и мнение об участниках:

— Смотрю только из-за «фуксиков», лишь они нормальные.

— Думаю, что дадут Лине возможность купить дом для дочки, остальные все богатые.

— В финал вышли те, кто не плел интриг, избегал скандалов и честно шел к своей цели. Я — за «зеленых»! Шкаплеровы, вперед!

— «Синие» постоянно всех оскорбляли, особенно Лина, а дочь космонавта — вечно недовольная. Нет достойных финалистов.

— Еще раз убеждаюсь, что олимпийцы — это сила характера, космонавт струсил, «фуксики» — вперед, победы вам!

В финале Нюша с сестрой Марией Шурочкиной будут стартовать на пять минут позже остальных пар, но с ключом от ячейки с дополнительными деньгами, который они получили, выиграв предыдущий этап. Организаторы обещают, что зрителей ждет самый непредсказуемый финал.