Скрыла отца своей дочери и тайно вышла замуж за Алексея Воробьева. История звезды мировой оперы Аиды Гарифуллиной

Певица Аида Гарифуллина стала известной на весь мир Источник: Аида Гарифуллина / Instagram*











Оперная дива Аида Гарифуллина стала сейчас главным объектом обсуждения. В СМИ распространилась информация, что она вышла замуж за звезду «Деффчонок» (16+) и певца Алексея Воробьева. Сам Воробьев признается, что безумно счастлив, ведь он стал обладателем такого сокровища. А редакция 116.RU решила освежить в памяти биографию знаменитой на весь мир певицы из Казани.

Семья и детство

Гарифуллина родилась в Казани 30 сентября 1987 года. Ее мама Ляйля Гарифуллина была профессиональным хоровым дирижером. Сейчас она возглавляет Казанский центр современной музыки. Именно от мамы Аиде передался музыкальный талант. Маленькая Аида часто ходила с мамой на работу, играла вместе с ней на рояле и готовила с ней домашние концерты.

Источник: Ляйля Гарифуллина / Instagram*











— Она — мой стержень. Она — человек, который верит в меня без каких-либо «но», без каких-либо сомнений. Моторчик, который всегда дает мне мотивацию, силы и поддержку. И в хорошем смысле критик. Потому что лучше услышать критику от мамы, тем более от профессионального музыканта, нежели прочитать ее где-то. Мне это помогает, — рассказала Аида в одном из интервью.

Папа девочки Эмиль Гарифуллин был далек от творчества и занимался бизнесом. С 2015 года он является учредителем компании по экотуризму. Он не любит публичность и избегает громких мероприятий.

У Гарифуллиной также есть брат Рэм, который тоже далек от творчества, как и глава семейства, и занимается строительным бизнесом.

На фото — папа, брат и сама Аида Гарифуллина Источник: Ляйля Гарифуллина / Instagram*











Юная певица записывала арии из опер Моцарта и других композиторов на магнитофон, чтобы переслушивать любимую музыку. Когда мама стала замечать это, она решила обратиться к знакомому педагогу по вокалу из консерватории имени Жиганова. Аиду прослушали и порекомендовали отдать ее на вокал.

Поддержка родных позволила направить девочку в творческое русло. В детстве она хотела стать балериной, занималась в балетной группе, а параллельно училась игре на фортепиано и вокалу. Она пробовала себя в разных направлениях и стилях, пела романсы. Стать именно оперной певицей Аида решила только в студенчестве.

На фото — Аида с мамой Источник: Ляйля Гарифуллина / Instagram*











— Я ведь начала петь очень рано. В пять лет я уже стояла на сцене. Конечно, не с классическим произведением, а с джазовым. Но всё же это была сцена, публика, камеры. Серьезно заниматься академическим вокалом я начала в десять лет, — делилась она в интервью.

Выиграла грант и уехала учиться

Когда ей было всего 5 лет, Аида стала самой юной участницей телевизионного вокального конкурса в Москве. Спустя несколько лет она выиграла грант мэра Казани для поддержки талантливых детей. После этого певица поехала в город Нюрнберг в Германии для повышения мастерства.

Переезд дался ей нелегко, так как она не знала немецкий язык, а на английском говорила с трудом. Спустя полгода ей удалось преодолеть языковой барьер.

Источник: Аида Гарифуллина / Instagram*

В 2005 году 17-летняя Гарифуллина выступила на большом концерте в рамках празднования 1000-летия Казани. Послушать ее собрались первые лица республики и России, а также зарубежные гости.

Источник: Ляйля Гарифуллина / Instagram*











В 2007 году Аида продолжила получать музыкальное образование в Венском университете музыки и исполнительского искусства. Она втайне от родителей сдала вступительные экзамены. А в 2014 году, через несколько лет после окончания, получила приглашение в Венский ансамбль оперы от художника Доминика Майера. Аида с детства мечтала увидеть этот город.

— Вена — дорогой город, и грантовых денег было немного. За три года обучения я раз семь меняла квартиры, искала подешевле. Ведь надо было оплачивать педагогов, с которыми я занималась помимо учебы, и покупать концертные платья, ну и вообще красивую одежду. Однажды даже устроилась присматривать за ребенком в семье, — делилась певица.

Постепенно Гарифуллина начала набирать популярность в стране, ее часто приглашали на мероприятия и конкурсы.

На фото — Гарифуллина с актером Томом Хэнксом Источник: Аида Гарифуллина / Instagram*











В 2011 году, когда она заканчивала свое обучение в Вене, Аида получила приглашение быть одним из послов Всемирной летней Универсиады-2013 и в этом статусе поехала на церемонию закрытия в Китай. На открытии Универсиады в Казани она исполнила песню «Белая птица».

В 2013 году она стала победительницей первой премии международного конкурса оперных певцов «Опералия-2013». Через год Аиду пригласили на концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья». А на юбилейном концерте Игоря Крутого она вместе с детским хором исполнила «Олимпийский вальс», который покорил весь мир.

Источник: Аида Гарифуллина / Instagram*











Вскоре она уже пела на одной сцене с самыми знаменитыми исполнителями мира: сначала с итальянцем Алессандро Сафиной, а затем с испанцем Пласидо Доминго.

— Большую роль в моей карьере сыграл конкурс Пласидо Доминго «Опералия», который я выиграла в 2013 году. Я давно хотела попробовать свои силы, но мне всё казалось, что я не готова конкурировать с известными певцами, уже имеющими контракты в Метрополитен-Опера или Ла Скала. Я бы еще долго пребывала в сомнениях, но решение приняла мама, она зарегистрировала меня на сайте как участницу конкурса, — рассказывала певица в интервью.

Аида получила роль Наташи Ростовой в премьерной постановке Мариинского театра оперы «Война и мир» (12+) и снималась в комедии британского режиссера Стивена Фрирза «Примадонна» (18+).

Источник: Аида Гарифуллина / Instagram*

— Мне, конечно, было очень интересно попробовать себя в кино, но, признаюсь честно, в фильме Фрирза я не играла, у меня там нет текста. Просто вышла на сцену в роли оперной дивы XX века Лили Понс и спела «Песню колокольчиков» из оперы «Лакме» (12+), — признавалась звезда.

Карьера и популярность

В 2012 году Гарифуллина записала совместный трек с рэпером Тимати под названием Fantasy. Этот трек стал участником российского отборочного тура песен на «Евровидение» (16+), но его не выбрали победителем.

В 2017 году она сыграла главную роль во французском фильме-опере «Снегурочка» (12+). В этом же году получила номинацию американской премии «Грэмми». Кроме того, в 2017 году Аида стала гражданкой Австрии.

Источник: Аида Гарифуллина / Instagram*











Гарифуллина является гражданкой двух государств, но всегда говорила о своей родине, что всегда рада вернуться в Казань и активно участвовать в жизни города.

В 2020 году состоялся дебют Аиды в Большом театре, где она пела в опере «Садко» (6+) Николая Римского-Корсакова. Партия Волховы принесла ей номинацию на национальную театральную премию «Золотая Маска», но победила в итоге ее коллега — Екатерина Семенчук, исполнившая в «Садко» партию Любавы Буслаевны.

Этот год завершился для Аиды участием в Рождественском концерте в Ватикане и аудиенцией у папы римского Франциска.

Источник: Аида Гарифуллина / Instagram*











В 2022 году ее пригласили в российское телевизионное «Шоу Аватар» (16+) в качестве члена жюри. Но из-за плотного рабочего графика она покинула проект после шести выпусков — ее место в жюри стало вакантным и каждый выпуск замещалось новой персоной.

Источник: Аида Гарифуллина / Instagram*











Сейчас Аида продолжает творческую карьеру. В 2023–2024 году она практически не пела в оперных театральных постановках России и Европы, но выступала сольно. Судя по ее последним публикациям на страничке в социальной сети, недавно звезда выступала в Лондоне.

Личная жизнь

Аида не была до этого официально замужем и не афишировала свою личную жизнь. Несколько лет назад многие обсуждали ее отношения с теннисистом Маратом Сафиным. Гарифуллина даже родила дочь Оливию в 2016 году, но имя отца она не раскрывает.

На фото — Аида с Маратом Сафиным Источник: starhit.ru

Многие поклонники думают, что Оливия — дочь Марата. В 2017 году пара разошлась. Аида говорила, что она не забудет их романтические отношения.

— Доченька везде путешествует со мной. Она тоже выполняет свою роль — расти и радовать меня, — рассказывала певица.

Уже нынешней весной Гарифуллиной начали приписывать роман с певцом и актером Воробьевым. В середине мая СМИ заявили, что пара даже успела пожениться в московском ЗАГСе, однако сами артисты не высказывались на этот счет. Чуть позже на концерте поклонники заметили на пальце Воробьева обручальное кольцо, а позже он всё же признался журналистам, что они поженились и объяснил, почему держал это в тайне.

— Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Мое счастье — это мое, — заявил артист в эфире программы «Центральное телевидение».

Воробьев признается, что счастлив Источник: @alexsparrow_official / T.me











Источник: Городские медиа