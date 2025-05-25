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Развлечения Вечерняя викторина Вы вряд ли поймете: взгляните на фото и отгадайте, что это за предмет времен СССР?

Вы вряд ли поймете: взгляните на фото и отгадайте, что это за предмет времен СССР?

Викторина для тех, кто застал прошлый век

1 247
1 комментарий
Что за предмет из времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ruЧто за предмет из времен СССР изображен на фото? | Источник: Avito.ru

Что за предмет из времен СССР изображен на фото?

Источник:

Avito.ru

В выходные традиционно публикуем новый выпуск постоянной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина». Правила просты: нужно посмотреть на фото выше и понять, что это за предмет, который люди часто использовали во времена СССР. Кажется, что сейчас объявления о продаже таких штуковин можно отыскать только на «Авито».

Если в голову ничего не приходит, вы легко можете положиться на интуицию, ведь мы даем три варианта ответа, один из которых верный.

На фото изображен(а):

  • фрагмент мясорубки;

  • турка;

  • соковыжималка.

Как использовали этот предмет?

На фото — соковыжималка-пресс. С ее помощью можно было вручную выдавить из фруктов сок. Внутри конструкции находилась специальная емкость с отверстиями. Благодаря им, жидкость сливалась в металлическую чашу, а мякоть оставалась внутри.

Получилось отгадать?

Да, я знал!
Нет, подумал, что этот предмет использовали иначе

Для любителей отгадывать, что за предмет изображен на фото, делимся предыдущим материалом из этой рубрики. Уверены, там вам придется подумать, прежде чем дать ответ.

А чтобы проверить свои географические познания, предлагаем вам ответить на 10 вопросов теста, основанного на заданиях реального ЕГЭ. Сможете ли вы без труда справиться с экзаменом, к которому готовят выпускников? Проверьте!

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Предмет Викторина
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Комментарии
1
Гость
42 минуты
Это ты вряд ли что-то понимаешь, тупенькая.
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