Вы вряд ли поймете: взгляните на фото и отгадайте, что это за предмет времен СССР?

В выходные традиционно публикуем новый выпуск постоянной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина». Правила просты: нужно посмотреть на фото выше и понять, что это за предмет, который люди часто использовали во времена СССР. Кажется, что сейчас объявления о продаже таких штуковин можно отыскать только на «Авито».
Если в голову ничего не приходит, вы легко можете положиться на интуицию, ведь мы даем три варианта ответа, один из которых верный.
На фото изображен(а):
фрагмент мясорубки;
турка;
соковыжималка.
Как использовали этот предмет?
На фото — соковыжималка-пресс. С ее помощью можно было вручную выдавить из фруктов сок. Внутри конструкции находилась специальная емкость с отверстиями. Благодаря им, жидкость сливалась в металлическую чашу, а мякоть оставалась внутри.
Получилось отгадать?
Для любителей отгадывать, что за предмет изображен на фото, делимся предыдущим материалом из этой рубрики. Уверены, там вам придется подумать, прежде чем дать ответ.
А чтобы проверить свои географические познания, предлагаем вам ответить на 10 вопросов теста, основанного на заданиях реального ЕГЭ. Сможете ли вы без труда справиться с экзаменом, к которому готовят выпускников? Проверьте!