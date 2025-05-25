Вы вряд ли поймете: взгляните на фото и отгадайте, что это за предмет времен СССР?

Что за предмет из времен СССР изображен на фото? Источник: Avito.ru











В выходные традиционно публикуем новый выпуск постоянной рубрики 76.RU «Вечерняя викторина». Правила просты: нужно посмотреть на фото выше и понять, что это за предмет, который люди часто использовали во времена СССР. Кажется, что сейчас объявления о продаже таких штуковин можно отыскать только на «Авито».

Если в голову ничего не приходит, вы легко можете положиться на интуицию, ведь мы даем три варианта ответа, один из которых верный.

На фото изображен(а):

фрагмент мясорубки;

турка;

соковыжималка.

Как использовали этот предмет? Узнать На фото — соковыжималка-пресс. С ее помощью можно было вручную выдавить из фруктов сок. Внутри конструкции находилась специальная емкость с отверстиями. Благодаря им, жидкость сливалась в металлическую чашу, а мякоть оставалась внутри.

Получилось отгадать? Да, я знал! Нет, подумал, что этот предмет использовали иначе

Для любителей отгадывать, что за предмет изображен на фото, делимся предыдущим материалом из этой рубрики. Уверены, там вам придется подумать, прежде чем дать ответ.