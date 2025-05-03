Как изменились актеры сериала «Тайны следствия» (16+) за 25 лет — видео

Источник: Кадры телеканала «Россия 1», сериал «Тайны следствия»

Уже 25-й год Мария Швецова разгадывает криминальные тайны Санкт-Петербурга на телеканале «Россия 1». В 2022 году сериал побил рекорд другого многосерийного детектива «Улицы разбитых фонарей» (16+) и стал самым продолжительным сериалом в истории российского телевидения по времени в эфире.

За годы несколько менялись герои сериала, но неизменной остается Анна Ковальчук. Роль принципиального следователя сделала ее известной на всю страну. Во многом из-за любви зрителей к актрисе сериал до сих пор остается рейтинговым.

Интересно, что в разгар съемок первого сезона Анна забеременела, и сценаристам пришлось вписать эту деталь в сюжет. А кадры в сериале, где у Марии Швецовой начинаются схватки, ее везут в больницу, а после ей вручают новорожденного ребенка, самые настоящие: актриса поделилась ими с создателями сериала. Дочь Анны Ковальчук — Злата — буквально с рождения снималась в сериале и росла на глазах зрителей, исполняя роль дочери Швецовой.