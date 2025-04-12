Гарик Харламов довел Виктора Дробыша на Comedy Club, а Асмус выгнали со съемок «Склифа»: звездные новости недели

Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на Comedy Club Источник: tnt-online.ru











Сын певицы Надежды Кадышевой бросил беременную жену в ОАЭ без денег, актер Михаил Ефремов наконец-то вышел на свободу, Александр Петров стал отцом, дочь Анастасии Заворотнюк — матерью, а бывшие супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус оказались причиной скандалов.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Сын Кадышевой бросил беременную жену в ОАЭ без денег

Сын Надежды Кадышевой оставил свою беременную жену без денег в Дубае. Это произошло еще в 2022 году.

Габриэлла Мерман поделилась с нашими коллегами из Starhit.ru своей историей. По ее словам, Григорий потратил деньги, которые они получили в подарок на свадьбу, и уехал в Москву, объяснив, что у него там неотложные дела. С тех пор они не виделись.

«После свадьбы на все деньги, которые нам подарили, мы улетели в Дубай в медовый месяц. Гриша буквально швырялся деньгами, мы жили в Бурдж-эль-Арабе, ездили исключительно на Rolls-Royce… А к концу поездки муж завел песню, что он весь в кредитах и залогах, что у него проблемы по стройке, которая, скорее всего, даже не существовала», — рассказывает Мерман.

По ее словам, он нарочно говорил по телефону так, будто у него действительно проблемы, и делал вид, что у него разорвали крупный контракт. Затем он улетел в Москву, пообещав вернуться через три дня.

28 февраля 2022 года Григорий и Габриэлла виделись в последний раз. Он оставил ее в Дубае на седьмом месяце беременности с двумя пустыми банковскими картами.

Девушка долго не верила в происходящее и надеялась, что Григорий решит проблемы и вернется за ней и ребенком. Мерман признается, ей было стыдно даже рассказывать кому-то о произошедшем. В конце концов, она смогла снять квартиру, позже на помощь пришла подруга. По словам девушки, сын Кадышевой всё это время вел себя как настоящий аферист. Он даже просил денег у родителей своей супруги, но они ему отказали.

После развода Костюка обязали выплачивать экс-супруге 15 тысяч в качестве алиментов, но сын Кадышевой с этим не согласен и пытается оспорить решение суда. Во время бракоразводного процесса он даже соврал, что у них с Мерман нет детей.

Михаил Ефремов вышел на свободу

На этой неделе наконец из заключения освободили актера Михаила Ефремова. Он вышел по УДО из колонии № 4 в Белгородской области 9 апреля. Его адвокат Юрий Падалко сообщил об этом нашим коллегам из MSK1.RU.

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Актер был осужден за смертельное ДТП в Москве в 2020 году. Причиной досрочного освобождения стало ухудшение его здоровья из-за хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

ДТП произошло 9 июня 2020 года, когда Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона погиб. Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы, но срок был сокращен до 7,5 года после того, как он полностью возместил моральный вред.

Актер провел в заключении 4,5 года из 7,5, назначенных судом. А вот оставшиеся 3,5 года он будет отбывать дома под надзором государства. Также ему запрещено водить машину.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» (16+) стал отцом

Актер Александр Петров и его супруга Виктория Антонова впервые стали родителями. У пары родился сын. Об этом сообщила мама актера Алевтина Петрова.

Мальчика назвали Федором. По предположениям Starhit.ru, у супругов были партнерские роды.

Александр Петров объявил о пополнении в семье Источник: Городские медиа

«06.04.2025. Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — расчувствовался 36-летний актер в личном блоге.

Беременность Виктории раскрыли лишь в декабре 2024 года. Тогда Петров опубликовал фото с округлившимся животом супруги с подписью «Ждем тебя!».

Александр Петров рассказал, как назвал сына Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











А поженилась пара 10 сентября 2023 года в Барвихе. Петров описывал Викторию как непубличного человека, с которым он познакомился случайно. Их свадьба в ноябре обошлась в более чем 10 миллионов рублей. Торжество включало романтическую церемонию с лепестками роз и выступление Юлии Савичевой. Виктория была в белом платье с длинной фатой, а Петров — в классическом костюме с небрежной прической.

Дочь Анастасии Заворотнюк стала мамой

Пополнение случилось и в семье Анастасии Заворотнюк. Ее 29-летняя дочь Анна стала матерью. Она родила сына, которому дали имя Марсель.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала она на своей странице в соцсети, опубликовав фото младенца.

Анна показала малыша подписчикам Источник: anna_zavorotnyuk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она сообщила, что сделала подарок маме на день рождения. Марсель родился за сутки до дня рождения его бабушки, которую он не успел увидеть. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в мае прошлого года после многолетней борьбы с раком головного мозга. 3 апреля артистке исполнилось бы 54 года.

Виктор Дробыш поругался с Гариком Харламовым на съемках Comedy Club

В новом выпуске юмористического шоу Comedy Club зрители увидят не только веселые шутки, забавные истории и остроумные высказывания ведущих, но и скандал, связанный с именем Виктора Дробыша.

Виктор Дробыш — не только опытный продюсер и талантливый композитор, но и человек с острым языком, который способен дать отпор своим оппонентам. Ранее он решал проблемы с бывшими подопечными, такими как Настасья Самбурская и Дмитрий Колдун. Теперь же он столкнулся с Гариком Харламовым, передают наши коллеги из Starhit.ru.

В новом выпуске юморист попросил продюсера организовать кастинг на «Новую волну» и решил продемонстрировать свой талант. К счастью, место ведущего вместо Гарика снова занял Андрей Бебуришвили. А Дробыш согласился и даже вызвался аккомпанировать комику.

Он вышел на сцену и сел за синтезатор, а Гарик начал исполнять известные композиции в своей манере, добавляя в них нецензурные слова и выражения. Однако негативная реакция продюсера не остановила его, и он продолжал умолять композитора дать ему допеть.

«Нам такое не нужно! Уходите! Зачем вы портите такие замечательные песни? Я сейчас позову охрану. Ты с ума сошел? Проваливай отсюда!» — ответил Дробыш Харламову.

Кристину Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки

Скандал на этой неделе не обошел стороной и бывшую жену Гарика Харламова. В процессе съемок сериала «Склифосовский» (18+), где Кристина Асмус исполняет главную роль, произошел конфликт. Якобы актриса систематически нарушала график съемок и создавала напряженную атмосферу на площадке, пишет Mash.

Асмус обвиняют в том, что она не могла найти общий язык с коллегами, включая второго главного актера Матвея Лыкова. Она затягивала съемки, просила менять сцены или сценарий в последний момент. Кроме того, актриса потребовала включить свое имя в титры в качестве креативного продюсера, хотя не имела на это права. Сама Кристина заявила, что это клевета, пишут наши коллеги из Starhit.ru.

Однако гендиректор «ТНТ» (12+) Тина Канделаки подтвердила нашим коллегам правдивость сообщений о поведении актрисы.

«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной», — сообщила Тина.

Она подчеркнула, что это был непростой, но необходимый шаг.