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Развлечения Угадай предмет из СССР тест Вы таких и не видели: как использовали эти 5 предметов из СССР? Тест, с которым не все справятся

Вы таких и не видели: как использовали эти 5 предметов из СССР? Тест, с которым не все справятся

Попробуйте разобраться, что это

18 451
5 комментариев
Как использовали эти предметы времен СССР | Источник: Avito.ruКак использовали эти предметы времен СССР | Источник: Avito.ru

Как использовали эти предметы времен СССР

Источник:

Avito.ru

А вот и новый тест из рубрики «Угадай предмет СССР». Традиционно в выходные мы публикуем подборку из пяти фотографий, на которых изображены атрибуты из советских времен.

В этот раз отыскали такие на просторах сайта для публикаций объявлений «Авито». Попробуйте догадаться, зачем они были нужны в квартирах жителей Советского Союза.

ТЕСТПройден 9509 раз
Угадай предмет СССР

Пишите в комментариях, удалось ли вам отгадать назначение всех предметов. А если прокололись, то расскажите, на чем именно.

На прошлой неделе мы публиковали еще один тест, где нужно было отгадать, как раньше использовали предметы времен СССР. Вы его еще не проходили? Тогда точно нужно сделать это сейчас.

Или попробуйте ответить на 10 вопросов по истории. Этот тест многих поставит в тупик.

А если хотите проверить широту своего кругозора, предлагаем пройти это испытание. Даже если не получится, вы сможете узнать много нового и интересного.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Тест СССР Предметы быта Предметы
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Комментарии
5
Гость
16 часов
Я не угадал, я знал!
Гость
12 апреля, 20:08
Шибаева опять расписалась в своей глупости
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