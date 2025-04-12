Вы таких и не видели: как использовали эти 5 предметов из СССР? Тест, с которым не все справятся

Как использовали эти предметы времен СССР Источник: Avito.ru











А вот и новый тест из рубрики «Угадай предмет СССР». Традиционно в выходные мы публикуем подборку из пяти фотографий, на которых изображены атрибуты из советских времен.

В этот раз отыскали такие на просторах сайта для публикаций объявлений «Авито». Попробуйте догадаться, зачем они были нужны в квартирах жителей Советского Союза.

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Пишите в комментариях, удалось ли вам отгадать назначение всех предметов. А если прокололись, то расскажите, на чем именно.

На прошлой неделе мы публиковали еще один тест, где нужно было отгадать, как раньше использовали предметы времен СССР. Вы его еще не проходили? Тогда точно нужно сделать это сейчас.

Или попробуйте ответить на 10 вопросов по истории. Этот тест многих поставит в тупик.