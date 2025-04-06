НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

4 м/c,

зап.

 738мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 85,46
EUR 93,78
Дороги завалило снегом: онлайн
Отобрали историческое здание
Александр Петров стал папой
Что будет с морем из-за обмеления Волги
Умрут ли клещи и комары
Сколько зарабатывают ярославцы
Обмеление Волги — хроника
Когда снова потеплеет
Тысячные очереди на хоккей
Современные решения в ремонте
Развлечения Угадай предмет из СССР тест Спорим, вы и не знали? Как использовали эти 5 предметов из СССР? Сложный тест

Спорим, вы и не знали? Как использовали эти 5 предметов из СССР? Сложный тест

А вы в курсе, что это такое?

28 673
3 комментария
Как использовали эти предметы в СССР | Источник: Avito.ruКак использовали эти предметы в СССР | Источник: Avito.ru

Как использовали эти предметы в СССР

Источник:

Avito.ru

Традиционно в выходные мы публикуем тесты из рубрики «Угадай предмет из СССР». Эти предметы раньше использовали регулярно, но теперь им на смену пришли более современные аналоги. А вещицы из прошлого столетия теперь продают, чтобы не пылились дома.

В этой подборке собрали фотографии пяти предметов времен СССР, которые нашли на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». Попробуйте угадать, как их использовали раньше.

ТЕСТПройден 14499 раз
Угадай предмет из СССР

О том, удалось ли вам отгадать все предметы, пишите в комментариях.

Весна в самом разгаре. Поэтому специально для садоводов мы подготовили тест о том, за что вас могут наказать на собственном участке. Проверьте, насколько хорошо вы знаете законы и правила, которым нужно следовать на фазенде.

Для знатоков географии тоже подготовили испытание. Проверьте, узнаете ли вы государства только по контуру? Этот тест не такой легкий, каким кажется.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Тест
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
6 апреля, 22:03
5 из 5!!! Всё по жизни встречалось в домашнем обиходе. "Вешалки", а правильнее сказать "плечики" до сих пор служат! Удобные, складные.
Гость
7 апреля, 09:09
Спорим, мы знали
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
Ване на «буханку»: сотня россиян скинулась на необычный подарок для подростка с аутизмом — очень личная история
Екатерина Заломова
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление