Спорим, вы и не знали? Как использовали эти 5 предметов из СССР? Сложный тест

Как использовали эти предметы в СССР Источник: Avito.ru











Традиционно в выходные мы публикуем тесты из рубрики «Угадай предмет из СССР». Эти предметы раньше использовали регулярно, но теперь им на смену пришли более современные аналоги. А вещицы из прошлого столетия теперь продают, чтобы не пылились дома.

В этой подборке собрали фотографии пяти предметов времен СССР, которые нашли на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». Попробуйте угадать, как их использовали раньше.

ТЕСТ Пройден 14499 раз Угадай предмет из СССР Начать тест

О том, удалось ли вам отгадать все предметы, пишите в комментариях.

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