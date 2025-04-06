Спорим, вы и не знали? Как использовали эти 5 предметов из СССР? Сложный тест

Традиционно в выходные мы публикуем тесты из рубрики «Угадай предмет из СССР». Эти предметы раньше использовали регулярно, но теперь им на смену пришли более современные аналоги. А вещицы из прошлого столетия теперь продают, чтобы не пылились дома.
В этой подборке собрали фотографии пяти предметов времен СССР, которые нашли на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». Попробуйте угадать, как их использовали раньше.
О том, удалось ли вам отгадать все предметы, пишите в комментариях.
Весна в самом разгаре. Поэтому специально для садоводов мы подготовили тест о том, за что вас могут наказать на собственном участке. Проверьте, насколько хорошо вы знаете законы и правила, которым нужно следовать на фазенде.
Для знатоков географии тоже подготовили испытание. Проверьте, узнаете ли вы государства только по контуру? Этот тест не такой легкий, каким кажется.