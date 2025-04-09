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Образование тест Сложный тест по истории: эти 10 вопросов поставят в тупик даже учителей в школе

Сложный тест по истории: эти 10 вопросов поставят в тупик даже учителей в школе

Думаете справитесь с ним?

844
4 комментария
Сейчас можно и не хвататься за учебник, ведь там есть далеко не все ответы | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUСейчас можно и не хвататься за учебник, ведь там есть далеко не все ответы | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Сейчас можно и не хвататься за учебник, ведь там есть далеко не все ответы

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

В школе кажется, что история — бесконечная череда дат и похожих имен. Но на самом деле всё намного интереснее. Вы знаете, какие прозвища выбирали в детстве правители или что стало с княжнами, которым была закрыта дорога к российскому престолу? Какой бы ответ вы ни дали, время проверить, насколько он правильный в нашем небольшом, но хитром тесте по истории России.

ТЕСТПройден 181 раз
1 / 10

Какой из этих фактов неправда?

  • Известный французский поцелуй во времена Древней Руси называли татарским

  • Право голоса в России у женщин появилось только после революции 1917 года

  • Михаил Кутузов не появлялся на людях без своей повязки на глазу

  • Chanel № 5 был придуман в России

2 / 10

Городское сословие в России конца XVIII  — начала XX века, в основном состоявшее из мелких торговцев и ремесленников. О ком речь?

  • Купечество

  • Мещанство

  • Дворянство

  • Крестьянство

3 / 10

Какой российский ученый первый получил Нобелевскую премию?

  • Илья Ильич Мечников

  • Андрей Дмитриевич Сахаров

  • Лев Давидович Ландау

  • Иван Петрович Павлов

4 / 10

В каком году столицу России перенесли в Санкт-Петербург?

  • 1712 год

  • 1812 год

  • 1918 год

  • 1125 год

5 / 10

Сколько императоров по имени Петр было на российском престоле?

  • Один

  • Два

  • Три

  • Четыре

6 / 10

Какое прозвище было у Иосифа Сталина в юношестве?

  • Ники

  • Коба

  • Перо

  • Сталь

7 / 10

Кому принадлежит цитата «Слово без дела ничего не значит, и дело без слова»?

  • Николаю Карамзину

  • Петру I

  • Ярославу Мудрому

  • Михаилу Ломоносову

8 / 10

Какая из русских княжон правила Францией?

  • Елизавета Ярославна

  • Анна Ярославна

  • Мария Лещинская

  • Мария Стюарт

9 / 10

Какого блюда не было на праздничном столе в Древней Руси?

  • Блины

  • Щи

  • Пряники

  • Пельмени

10 / 10

Сколько было лет дочери Петра I — Елизавете, когда она взошла на российский престол?

  • 32 года

  • 33 года

  • 37 лет

  • 25 лет

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест История Россия Император Петр I Екатерина II Елизавета II Иосиф Сталин Древняя Русь Санкт-Петербург
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Комментарии
4
Гость
6 часов
Да, вопрос про шанель №5 явно не из школьной программы
Гость
1 час
Не надо придумывать, Chanel № 5 был сделан именно во Франции, и понятно для кого.
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