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Развлечения тест Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

Только настоящий советский разведчик помнит, кого попросили остаться

3 145
4 комментария
Даже если вы не смотрели «Семнадцать мгновений весны», то наверняка знаете парочку крылатых фраз оттуда | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыДаже если вы не смотрели «Семнадцать мгновений весны», то наверняка знаете парочку крылатых фраз оттуда | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Даже если вы не смотрели «Семнадцать мгновений весны», то наверняка знаете парочку крылатых фраз оттуда
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы

«Семнадцать мгновений весны» (12+) — один из культовых киношедевров о Великой Отечественной войне, герои которого (в частности, Штирлиц) так хорошо ушли в народ, что стали персонажами анекдотов. Как хорошо вы помните эту киноисторию?

Предлагаем пройти наш непростой тест по сериалу — здесь всего 17 вопросов, прямо как мгновений весны. Справитесь?

ТЕСТПройден 26 раз
1 / 17

Наверняка вы в курсе, что сериал «Семнадцать мгновений весны» был снят по книге из цикла романов Юлиана Семенова. А как называлась эта книга?

  • «Приказано выжить» (16+)

  • «Майор „Вихрь“» (16+)

  • «Семнадцать мгновений весны» (16+)

  • «Отчаяние» (12+)

2 / 17

Кто исполнил заглавную песню сериала — «Мгновения» (12+)?

  • Муслим Магомаев
  • Иосиф Кобзон
  • Лев Лещенко
  • Эдуард Хиль
3 / 17
Под каким именем Штирлица знали в СССР?
  • Владимир Исаковский
  • Матвей Исаков
  • Вадим Евсеев
  • Максим Исаев
4 / 17
Продолжим разбираться со Штирлицем. Его фамилию все прекрасно знают, а каким было имя?
  • Макс Отто
  • Ганс Гюнтер
  • Эрих Мария
  • Фридрих Карл
5 / 17
В какое подразделение СС внедрили советского разведчика под легендой Штирлица?
  • Управление службы имперской безопасности
  • Административный отдел
  • Штаб связи
  • Центральная канцелярия
6 / 17
Какое задание получил Штирлиц из «Центра»?
  • Вывезти радистку Кэт в Швейцарию
  • Поссорить высших руководителей Рейха между собой
  • Выяснить, кто ведет переговоры от Германии с Англией и США
  • Выкрасть секретные планы врага
7 / 17
Кто из немецкого руководства решил организовать переговоры с союзниками о сепаратном мире?
  • Герман Геринг
  • Мартин Борман
  • Генрих Гиммлер
  • Альберт Шпеер
8 / 17
Как выдала себя нацистам радистка Кэт?
  • Гестапо перехватило ее радиосигнал
  • Немцы арестовали мужа радистки, который и выдал ее под пытками
  • Во время родов кричала по-русски: «Мама!»
  • Поздоровалась со Штирлицем по-русски
9 / 17
В какой-то момент Штирлиц и сам был на грани провала. Почему?
  • Оставил отпечатки пальцев на рации Кэт
  • Говорил по телефону в пункте правительственной связи
  • Чуть не выдал свое задание немецкому начальству
  • Поприветствовал начальника словом «товарищ»
10 / 17
Кто поручил гестапо проверить Штирлица?
  • Кальтенбруннер
  • Мюллер
  • Рольф
  • Борман
11 / 17
Кто сказал: «Видите ли, если бы я начал применять против вас ваши методы, я бы невольно стал похожим на вас»?
  • Штирлиц
  • Мюллер
  • Профессор Плейшнер
  • Пастор Шлаг
12 / 17
Сколько времени нужно было Штирлицу, чтобы выспаться?
  • 10 минут
  • 20 минут
  • 30 минут
  • 40 минут
13 / 17
Вопрос для настоящих знатоков. Как называлась картина, которую Штирлиц смотрел шесть раз?
  • «В джазе только девушки»
  • «Артист»
  • «Девушка моей мечты»
  • «Великий диктатор»
14 / 17
Как называлось кафе, в котором состоялась трогательная встреча Штирлица с женой?
  • «Американо»
  • «Семнадцать»
  • «Слон»
  • «Баден-Баден»
15 / 17
«Ясность — это одна из форм полного тумана». Чья это фраза?
  • Мюллера
  • Кальтенбруннера
  • Шелленберга
  • Штирлица
16 / 17
На автомобиле какой марки ездил Штирлиц?
  • Ford
  • Volkswagen
  • Mercedes
  • Opel
17 / 17
Какими словами заканчивается фильм?
  • «Фюрер застрелился»
  • «Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин, он едет работать»
  • «Всё было хорошо»
  • «9 мая 1945 года фашизм будет разгромлен»

Всем киноманам также рекомендуем пройти тест по фильму «Калина красная» (0+), а также угадать советскую классику по кадру.

ПО ТЕМЕ
Виктор СтарцевВиктор Старцев
Виктор Старцев
Журналист национальной редакции
Семнадцать мгновений весны Сериал Великая Отечественная война Тест Штирлиц Советские фильмы Актеры Кино
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Комментарии
4
Гость
8 часов
хотелось величия и Штирлица - получили План и Таврического
Гость
8 мая 2023, 19:47
Честно говоря,посмотрев фильм раз сто,не все понимаю в нем.
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