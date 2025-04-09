Вы еще никогда не были так близко к провалу! Сложный тест по сериалу «Семнадцать мгновений весны»

«Семнадцать мгновений весны» (12+) — один из культовых киношедевров о Великой Отечественной войне, герои которого (в частности, Штирлиц) так хорошо ушли в народ, что стали персонажами анекдотов. Как хорошо вы помните эту киноисторию?
Предлагаем пройти наш непростой тест по сериалу — здесь всего 17 вопросов, прямо как мгновений весны. Справитесь?
Наверняка вы в курсе, что сериал «Семнадцать мгновений весны» был снят по книге из цикла романов Юлиана Семенова. А как называлась эта книга?
«Приказано выжить» (16+)
«Майор „Вихрь“» (16+)
«Семнадцать мгновений весны» (16+)
«Отчаяние» (12+)
Кто исполнил заглавную песню сериала — «Мгновения» (12+)?
- Муслим Магомаев
- Иосиф Кобзон
- Лев Лещенко
- Эдуард Хиль
- Владимир Исаковский
- Матвей Исаков
- Вадим Евсеев
- Максим Исаев
- Макс Отто
- Ганс Гюнтер
- Эрих Мария
- Фридрих Карл
- Управление службы имперской безопасности
- Административный отдел
- Штаб связи
- Центральная канцелярия
- Вывезти радистку Кэт в Швейцарию
- Поссорить высших руководителей Рейха между собой
- Выяснить, кто ведет переговоры от Германии с Англией и США
- Выкрасть секретные планы врага
- Герман Геринг
- Мартин Борман
- Генрих Гиммлер
- Альберт Шпеер
- Гестапо перехватило ее радиосигнал
- Немцы арестовали мужа радистки, который и выдал ее под пытками
- Во время родов кричала по-русски: «Мама!»
- Поздоровалась со Штирлицем по-русски
- Оставил отпечатки пальцев на рации Кэт
- Говорил по телефону в пункте правительственной связи
- Чуть не выдал свое задание немецкому начальству
- Поприветствовал начальника словом «товарищ»
- Кальтенбруннер
- Мюллер
- Рольф
- Борман
- Штирлиц
- Мюллер
- Профессор Плейшнер
- Пастор Шлаг
- 10 минут
- 20 минут
- 30 минут
- 40 минут
- «В джазе только девушки»
- «Артист»
- «Девушка моей мечты»
- «Великий диктатор»
- «Американо»
- «Семнадцать»
- «Слон»
- «Баден-Баден»
- Мюллера
- Кальтенбруннера
- Шелленберга
- Штирлица
- Ford
- Volkswagen
- Mercedes
- Opel
- «Фюрер застрелился»
- «Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин, он едет работать»
- «Всё было хорошо»
- «9 мая 1945 года фашизм будет разгромлен»
Всем киноманам также рекомендуем пройти тест по фильму «Калина красная» (0+), а также угадать советскую классику по кадру.