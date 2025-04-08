«Для нас это святыня»: ярославцы спели на шоу Андрея Малахова про разрушенный храм

Ярославцы выступили на шоу Андрея Малахова Источник: Программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» (выпуск от 6.04.2025) / платформа «Смотрим»











Братья Александр и Дмитрий Кручинины из Ярославской области выступили в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+). Выпуск программы с их участием вышел в эфир в воскресенье, 6 апреля.

«Песни от всей души» (12+) — шоу, выходящее по воскресеньям на телеканале «Россия 1». За круглым столом в студии собираются талантливые люди со всех уголков страны, чтобы рассказать свои истории, поделиться воспоминаниями и исполнить любимые всеми песни.

Братья Кручинины исполнили на федеральном канале авторскую песню «Забытый храм» (6+), посвященную храму Рождества Христова у села Малахова в Тутаевском районе. В этом году святыне исполнилось 220 лет.

Братья Кручинины спели на федеральном канале Источник: Программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» (выпуск от 6.04.2025) / платформа «Смотрим»











Телеведущий Андрей Малахов внимательно и задумчиво слушал номер ярославцев, а люди вокруг раскачивались в такт.

В программе показали сюжет про храм. Объект полуразрушен, но не заброшен. Местные жители занимаются его восстановлением. Некоторое время назад здесь даже начали проводиться службы.

«Совершенно лишенное жизни место, храм, который когда-то практически разрушили до основания… Сейчас он восстанавливается, оживает», — рассказал в программе Дмитрий Кручинин.

У храма нет колоколов. Сейчас их заменяют металлические пластины, подвешенные на стойке. Они способны издавать звуки, очень напоминающие колокольные.

«Для нас это святыня, память наших предков», — рассказали в сюжете жители окрестных деревень.

Фрагмент шоу с участием ярославцев Источник: Программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» (выпуск от 6.04.2025) / платформа «Смотрим»

Люди приходят сюда регулярно, прибираются, ухаживают за могилами на погосте возле церкви.

«Это место оживает благодаря искренним прихожанам, которые сюда приходят и, не жалея своих сил, по крупицам восстанавливают все, что мы сейчас видим. Место живет, люди сюда приходят, оставляют частичку своей души», — рассказали братья Кручинины.

Несмотря на то, что слова авторской песни ярославцев никто в зале не знал, было видно, что другие гости программы их запомнили и даже начали подпевать.

Что за храм

У храма Рождества Христова есть свой сайт. В информации, размещенной на нем, говорится, что объект был построен в 1794–1805 годах на средства прихожан. Он был каменный, пятиглавый, с шатровой колокольней. В 1905 году благодаря помощи благотворителей расширили трапезную. В середине XIX — начале XX века были расписаны стены и своды святыни. Местные жители, которые помнят этот храм еще действующим, говорят, что внутри он казался очень большим и буквально «ослеплял золотым убранством».

Храм постепенно восстанавливают Источник: Программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» (выпуск от 6.04.2025)











Приход храма считался самым большим в уезде. Он насчитывал сорок селений — это около трех тысяч человек. Церковная земля занимала более ста гектаров. Однако в советские годы, после смерти в 1961 году местного протоиерея Иоанна Преображенского, храм закрыли, а вскоре и разграбили. Купола разбили, кресты срезали, полы выломали и перенесли в сельский клуб. В поисках якобы спрятанного церковного золота вандалы выломали даже куски каменных стен.

Долгое время храм стоял полуразрушенным. В какой-то период здесь располагался склад зерна. Лишь в 1987 году его признали выявленным памятником архитектуры.

С 2012 года один раз в год к храму заходил семнадцатидневный Казанский крестный ход.

8 сентября 2019 года в праздник Сретения Владимирской иконы Богоматери епископом Рыбинским и Даниловским Вениамином была совершена Божественная Литургия в храме. С этого момента началась история возрождение объекта.