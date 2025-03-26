«Дружно и дико весело». Что удивило юную журналистку на концерте Кадышевой, куда она пошла с бабушкой

Молодые люди стремились подбежать к сцене, чтобы сделать фото и видео Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Журналист 72.RU Анастасия Малышкина из Тюмени побывала на концерте Надежды Кадышевой. Для нее стало открытием, что в зале сидели и 70-летние бабушки, и 14-летние школьники в компании родителей. И все одинаково восторженно реагировали на происходящее на сцене. Своими наблюдениями и впечатлениями от концерта Анастасия поделилась в своей колонке. Далее — от первого лица.

Кто и зачем пришел на концерт

Для меня Надежда Кадышева — это что-то из далекого детства. Помню, как бабушка в деревне включала «Течет ручей» еще на кассете. Слушала через проигрыватель по несколько раз и еще учила песням меня. Больше в моей жизни Кадышевой не было, сейчас мне 23 года.

Когда я узнала о концерте, сразу купила билет бабушке. Сама отправилась туда по заданию редакции: у нас выходил небольшой репортаж. Перед концертом коллеги меня предупредили, что в зале будет много молодежи. Мол, Кадышева стала очень популярна среди молодежи. Я, конечно, встречала в соцсетях сотни видео под «Плывет веночек». Но желания переслушать все песни, да еще купить недешевый билет на концерт ни у меня, ни у моих друзей-ровесников не было. В общем, коллегам я тогда не поверила.

Удивилась уже возле входа в филармонию. За полчаса до концерта там была толпа. В это время мы ходили и общались с людьми. Встретили там 20-летних девушек. Они были нарядные: с прическами, ярким макияжем и в платьях. Подружки пришли на Кадышеву! Тут же пообщались с компанией 25–28 лет. Втроем они пришли на концерт, потому что видели рилс в соцсетях, где танцуют под музыку народной артистки. Еще одна 30-летняя поклонница певицы с мамой обсуждали дух патриотизма в песнях. Другая девушка рассказала: наткнулась на видео, где москвичка поехала на концерт Кадышевой вместе с подружками, и это вдохновило тоже купить билет и подарить по одному маме и бабушке. В общем, сила соцсетей в действии!

Одни из очаровательных зрительниц Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











«Попала на большую свадьбу». Как прошел концерт

Половину зрительного зала занимали пенсионеры: были и бабушки с дедушками, которые медленно шли с тросточками; встречались и бодрые старушки, которые ходили пританцовывая. Но удивили не они, а то, что молодежь реально подготовилась. Девушки взяли с собой цветочные платки, бублики, накрасили губы красным. Встречали поклонниц певицы в кокошниках. Всё это точно создавало атмосферу.

Обратили внимание? Мама в кокошнике, дочка в маске певицы Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Надежда Кадышева вышла с опозданием на несколько минут. Певица была в шикарном светлом расшитом камнями платье. На фоне в народных костюмах танцевал ансамбль, всё очень живо и эмоционально. Сначала зрители только двигали плечами под музыку и снимали на телефон. Где-то вдалеке в проходе каждую песню танцем сопровождала одна девушка. Ситуация в зале поменялась, когда люди услышали первые ноты «Виновата ли я». Зрители мигом сорвались с мест и оккупировали проходы. Если еще вначале ко мне подходил контролер и просил сесть согласно билетам, то в этой ситуации задерживать людей не стали. Зрители водили хороводы, брались под руку и танцевали. В какой-то момент создалось ощущение, что я попала на большую свадьбу. Всё как-то дружно и дико весело. Я не помню ни одного концерта, чтобы было так.

Люди стремились подойти и поблагодарить артистку Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Интересно было наблюдать, когда на сцену выходил сын певицы, Григорий Кадышев: танцы так же мгновенно заканчивались. С прохода уходили не все, но большинство. И после возвращения артиста за кулисы Кадышеву каждый раз встречали как впервые — громко.

Немало было зрителей, которые приносили цветы. Обратила внимание, что один из букетов подарили артистке двое школьников: мальчик и девочка лет 14. Еще из интересного — костюмы Надежды и Григория. Практически через одну композицию они переодевались. У Надежды постоянно были объемные платья, расшитые цветами, блестками, камнями. У сына, Григория, не менее яркие костюмы. А какие туфли! Была одна пара обуви вся в стразах. Раньше такое я видела в «Голубом огоньке», который смотрела тоже с бабушкой.

Немного атмосферы Источник: 72.RU

По-моему, одно из самых непримечательных платьев. Без цветов и блесток, только с воланами Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Завершился концерт песней «Плывет веночек». Тогда зрители подбежали прямо к сцене вручать цветы и фотографироваться. Григорий у некоторых брал телефон и снимал себя вместе со зрителями. Надежда тоже охотно смотрела в камеру к тем, кто к ней подходил. На фоне сцены танцевали и бесконечно записывали видео — это была в основном молодежь. Пожилые люди тихонько смотрели за происходящим с места.

На выходе зрители делились впечатлениями: я слышала только восторженные отзывы. Моя же бабушка сказала: «Ну ничего, чуть не оглохла. А костюмы у артистов по телевизору выглядели богаче». А мне понравилось. Не могу оценить исполнение, я даже с трудом различаю фонограмму и живой звук. Но самое классное на этом концерте — ощущение детства, которое чувствуешь из-за атмосферы. А еще потому, что люди реально вели себя непринужденно: танцевали так, что, когда включился свет, лица были красные. И у некоторых бабушек, и у девушек в красивых платьях, и у парня в белой рубашке.

Вот такая вечеринка Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Напомним, сейчас певица Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Хит «Плывет веночек» не так давно завирусился в социальных сетях, из-за чего молодежь активно снимает с ним ролики и разучивает слова. Почему нынешнее молодое поколение выбирает ретромузыку — читайте в прошлом материале.

Концерты Кадышевой идут по всей стране Источник: Городские медиа