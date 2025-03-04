С этим тестом справятся только те, у кого отменная память: угадайте советский фильм по фразе

Советское кино подарило нам не только уйму прекрасных сюжетов и невероятных сцен, но и сотни хлестких и запоминающихся фраз. Ими до сих пор можно козырнуть в компании, и ведь все наверняка всё поймут! Или не поймут? Специально для этого теста мы посмотрели 11 советских фильмов и в случайном порядке выбрали из них 11 цитат. Теперь предлагаем вам вспомнить, в каких картинах они звучали.
«Здравствуйте, я ваша тетя» (6+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Калина красная» (0+)
«Афоня» (12+)
«Покровские ворота» (6+)
«Служебный роман» (6+)
«Большая перемена» (0+)
«Курьер» (18+)
«Вона опять у нашего барина ипохондрия сделалась!»
«Формула любви» (0+)
«Убить дракона» (12+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Варвара-краса, длинная коса» (6+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Безымянная звезда» (12+)
«Кин-дза-дза!» (12+)
«Там, на неведомых дорожках…» (0+)
«Собака на сене» (12+)
«Будьте моим мужем» (6+)
«Соломенная шляпка» (6+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«12 стульев» (6+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Гроссмейстер» (18+)
«Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
«Чудак из пятого „Б“» (0+)
«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+)
«Большая перемена» (0+)
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)
«Он мне сказал: „Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!"»
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Мимино» (18+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
«Артистка из Грибова» (12+)
«Москва слезам не верит» (18+)
«Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
«Девчата» (0+)
«Чародеи» (0+)
«Свадьба в Малиновке» (12+)
«12 стульев» (6+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Айболит-66» (0+)
«Золотой теленок» (0+)
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
А сможете ли вы угадать советский фильм по школьнику в кадре? Срочно проверьте свои силы!