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Развлечения тест С этим тестом справятся только те, у кого отменная память: угадайте советский фильм по фразе

С этим тестом справятся только те, у кого отменная память: угадайте советский фильм по фразе

Всего 11 вопросов, но над некоторыми из них вам придется задуматься

3 717
4 комментария
Хорошо смеется тот, кто ответит на все 11 вопросов нашего теста | Источник: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1965 годХорошо смеется тот, кто ответит на все 11 вопросов нашего теста | Источник: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1965 год

Хорошо смеется тот, кто ответит на все 11 вопросов нашего теста

Источник:

Советское кино подарило нам не только уйму прекрасных сюжетов и невероятных сцен, но и сотни хлестких и запоминающихся фраз. Ими до сих пор можно козырнуть в компании, и ведь все наверняка всё поймут! Или не поймут? Специально для этого теста мы посмотрели 11 советских фильмов и в случайном порядке выбрали из них 11 цитат. Теперь предлагаем вам вспомнить, в каких картинах они звучали.

ТЕСТПройден 875 раз
1 / 11
«Козел ты, а не дама».

  • «Здравствуйте, я ваша тетя» (6+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Калина красная» (0+)

  • «Афоня» (12+)

2 / 11
«Я вся такая несуразная… Вся угловатая такая… Такая противоречивая вся!»

  • «Покровские ворота» (6+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Курьер» (18+)

3 / 11

«Вона опять у нашего барина ипохондрия сделалась!»

  • «Формула любви» (0+)

  • «Убить дракона» (12+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

4 / 11
«Степь? Какая же это степь, сударыня? У нас есть и тюрьма, и гимназия, и суд…»

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

  • «Безымянная звезда» (12+)

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

  • «Там, на неведомых дорожках…» (0+)

5 / 11
«Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?»

  • «Собака на сене» (12+)

  • «Будьте моим мужем» (6+)

  • «Соломенная шляпка» (6+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

6 / 11
«Мат, отдавайте пиджак».

  • «12 стульев» (6+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Гроссмейстер» (18+)

  • «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)

7 / 11
«Ходишь-ходишь в школу, а потом бац — вторая смена!»

  • «Чудак из пятого „Б“» (0+)

  • «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+)

  • «Большая перемена» (0+)

  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)

8 / 11

«Он мне сказал: „Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!"»

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Мимино» (18+)

9 / 11
«Не учи меня жить, лучше помоги материально».

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

  • «Артистка из Грибова» (12+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)

10 / 11
«Главное, чтобы костюмчик сидел».

  • «Девчата» (0+)

  • «Чародеи» (0+)

  • «Свадьба в Малиновке» (12+)

  • «12 стульев» (6+)

11 / 11
«Сдается мне, джентльмены, это была комедия».

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Айболит-66» (0+)

  • «Золотой теленок» (0+)

  • «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

А сможете ли вы угадать советский фильм по школьнику в кадре? Срочно проверьте свои силы!

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Тест Кино Развлечения Советское кино Советские фильмы Цитаты СССР Фильмы
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Комментарии
4
Инженер1
23 февраля, 17:44
10/11 Покровские ворота - ацтой!
Гость
57 минут
8/11 прикольно 🙃
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