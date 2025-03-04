С этим тестом справятся только те, у кого отменная память: угадайте советский фильм по фразе

Советское кино подарило нам не только уйму прекрасных сюжетов и невероятных сцен, но и сотни хлестких и запоминающихся фраз. Ими до сих пор можно козырнуть в компании, и ведь все наверняка всё поймут! Или не поймут? Специально для этого теста мы посмотрели 11 советских фильмов и в случайном порядке выбрали из них 11 цитат. Теперь предлагаем вам вспомнить, в каких картинах они звучали.