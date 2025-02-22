Самые соблазнительные турецкие актрисы: ради этих красавиц мы готовы любой сериал смотреть до конца

Мы нашли 10 весомых поводов влюбиться в турецкие сериалы Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Турецкие сериалы — это, конечно, про драму, страсть и вечные страдания героев. Но давайте будем честными: многие из нас смотрят их не ради закрученных сюжетов, а ради роскошных актрис, от которых невозможно отвести глаз. Выразительные взгляды, изящные черты, загадочная улыбка — эти красавицы-турчанки покоряют наповал. Холостяки нашей редакции уже распечатали их фотографии и повесили дома на самое видное место, чтобы просыпаться всегда в прекрасной компании. Самое время рассмотреть эту самую прекрасную компанию поближе.

Ханде Эрчель

Ханде Эрчель — одна из самых ярких звезд турецких сериалов. Она начала свою карьеру с победы в конкурсе красоты в 2012 году, а вскоре завоевала сердца тысяч, а то и миллионов (мы сбились со счета) зрителей. Ее суперсила — актерский талант и природная харизма.

Эту красотку знают многие поклонники в России Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Настоящий прорыв в карьере Ханде случился в 2015 году, когда она сыграла одну из главных ролей в сериале «Дочери Гюнеш» (18+). Ее героиня Селин быстро завоевала сердца зрителей, а сама актриса стала новой звездой турецкого телевидения.

Дальше — больше. В 2016 году она исполнила роль Хаят в романтической комедии «Любовь не понимает слов» (18+). Этот проект получил огромную популярность не только в Турции, но и за ее пределами. Но настоящую международную славу Эрчель принес сериал «Постучись в мою дверь» (18+). Ее дуэт с Керемом Бюрсином мгновенно покорил зрителей, а сама актриса обрела миллионы поклонников в России. В конце января звезда турецких сериалов посетила Москву.

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За свою актерскую деятельность Ханде Эрчель получила множество наград, включая премии за лучшую женскую роль. Также Ханде является одной из самых популярных турецких актрис и активно снимается не только в сериалах, но и художественных фильмах. В 2025-м на экраны выходит картина «Оставь ветру» (18+) с Ханде Эрчель, и мы уже знаем, кто идет ее смотреть.

Сыла Тюркоглу

Поклонники турецких сериалов знают ее по главной роли в «Клюквенном щербете» (18+). Благодаря таланту и упорному труду актриса стала настоящей звездой. Особенно ей удаются драматические роли, где она демонстрирует глубокую эмоциональность и искреннюю игру.

Каждый сериал с ее участием — подарок для поклонников Источник: silaaturkoglu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сыла Тюркоглу дебютировала на экране в 2018 году с небольшими ролями, но первый заметный успех пришел к ней в 2019 году, когда она сыграла в сериале «Клятва» (18+). Несмотря на второстепенную роль, зрители сразу обратили внимание на молодую актрису. Уже спустя год она получила главную роль в сериале «Доверенное» (18+), который стал популярным не только в Турции, но и далеко за ее пределами. Однако в 2022 году Сыла неожиданно покинула проект, что вызвало бурное обсуждение среди поклонников.

После молодая актриса получила главную роль в сериале «Клюквенный щербет» (18+), премьера которого состоялась в 2023 году. Проект вызвал широкий общественный резонанс и стал хитом, а Тюркоглу получила несколько престижных наград.

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Озге Озаджар

Эта красотка также известна по сериалу «Клюквенный щербет» (18+), где сыграла соперницу героини Сылы Тюркоглу. Озге Озаджар стремительно завоевала популярность благодаря своим ярким ролям в кино и на телевидении и, конечно же, красоте.

Просто вау! Источник: ozgeozacar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Озге окончила факультет журналистики в стамбульском университете «Мармара». Однако страсть к актерскому мастерству взяла свое: девушка изучала техники Чаббака, Ле Кока и Мейснера, посещала мастер-классы известных турецких режиссеров.

Дебют Озге на телевидении состоялся в 2015 году — в сериале «Маленькие сладкие лжецы» (18+), турецкой адаптации популярного американского шоу. В последующие годы она, не переставая, снималась в сериалах, а особое признание ей принесла роль в сериале «Мерьем» (18+).

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В 2019 году Озге дебютировала в кино, исполнив роль в ремейке культового турецкого фильма. В том же году она сыграла в сериале «Дорогое прошлое» (18+), где ее героиня, выросшая в интернате, зарабатывала на жизнь выступлениями в барах. В 2023 году актриса порадовала зрителей ролью в фильме «Соловей из Бурсы» (18+), а также главной ролью Мелике в комедийном сериале «Судьба» (18+).

Мюжде Узман

Мюжде Узман — одна из самых ярких и талантливых актрис турецких сериалов. Красота, харизматичная игра и способность глубоко раскрывать персонажей сделали ее любимицей зрителей.

Она очаровывает на экране и в жизни Источник: mujdeuzman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Мюжде начала свой путь к успеху, работая ведущей и сценаристом. Однако стремление проявить себя перед камерой привело ее в актерскую профессию. Первый большой успех пришел с ролью в сериале «Долина волков: Западня» (18+).

Позже она появилась в историческом сериале «Великолепный век» (18+) и стала известна зрителям в России, но настоящая популярность пришла к ней после проекта «Дочери Гюнеш», где она сыграла строгую, но харизматичную женщину. Эта роль закрепила за ней репутацию актрисы, способной блестяще воплощать на экране сильных и независимых женщин. В 2022 году Мюжде сыграла яркую роль в одном из самых обсуждаемых проектов — сериале «Клюквенный щербет» (18+).

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Серенай Сарыкайя

Серенай Сарыкая — одна из самых талантливых и востребованных актрис кино, телевидения и театра в Турции, а также модель. Она окончила театральный факультет лицея искусств Ataşehir Adıgüzel в Стамбуле. В 15 лет участвовала в Европейском конкурсе красоты в Чехии, где получила специальный приз жюри.

Поклонники заваливают ее комплиментами в соцсетях Источник: serenayss / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дебют Серенай на экране состоялся в 2006 году с фильма «Удивленный» (18+). Затем последовали успешные сериальные проекты: «Сказки пери» (18+), «Прилив» (18+), где она исполнила главные роли.

Помимо актерской карьеры, Серенай Сарыкая активно занимается модельным бизнесом и является лицом нескольких известных брендов. В 2010 году она стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Турция». В 2014 году турецкая версия журнала GQ назвала ее «Женщиной года».

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Афра Сарачоглу

Афра Сарачоглу — талантливая турецкая актриса, стремительно завоевавшая популярность благодаря своим ярким ролям. Она поступила в Эскишехирский университет Османгази на факультет сравнительной литературы. Однако ее страсть к актерскому мастерству привела к тому, что в 2016 году, еще будучи студенткой, она дебютировала в фильме «Второй шанс» (18+). Афра сыграла вместе с мэтрами турецкого кино — Озджаном Денизом и Нургюль Ешилчай.

Фотографии Афры — одна жарче другой Источник: afrasaracoglu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Успех этого проекта открыл перед ней двери в мир турецкого кинематографа. В 2017 году она исполнила главную роль в фильме «Плохой парень» (18+). На телевидении Афра стала известна благодаря роли Эдже в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери» (18+). С 2022 года она играет главную роль в популярном сериале «Зимородок» (18+).

Кроме того, Афра принимала участие в театральных постановках. В 2018 году она была удостоена премии «Восходящая звезда» на 45-й церемонии вручения «Золотой бабочки».

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Эбру Шахин

Эбру Шахин с юных лет проявляла интерес к искусству и спорту. Она окончила факультет спортивных наук Стамбульского университета, после чего решила посвятить себя актерскому мастерству.

Актриса очень любит путешествовать — и делится горячими снимками Источник: rebrusahin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дебют Эбру в кино состоялся в 2016 году, в фильме «Кровавые деньги» (18+). В 2017–2018 годах она исполнила роли в популярных сериалах «Невеста из Стамбула» (18+) и «Запретный плод» (18+). Настоящую известность ей принесла главная роль в драматическом сериале «Ветреный» (18+), за которую она получила премию «Золотая бабочка» как лучшая актриса в 2020 году.

Помимо актерской карьеры, Эбру Шахин активно занимается спортом и делится моментами своей жизни с поклонниками через социальные сети.

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Джемре Байсель

Интерес к искусству предопределил карьерный путь Джемре. Она окончила факультет изобразительных искусств Эгейского университета, где изучала живопись. Ее дебют в сериалах состоялся в 2014 году.

Красотка сводит с ума мужчин не только в Турции Источник: cemrebaysel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Успех пришел во время съемок в исторической драме «Права на престол: Абдульхамит» (18+). С тех пор сериалы с ее участием выходят на экраны ежегодно. В 2020 году Джемре исполнила роль в криминальной драме «Рамо» (18+), а затем сыграла главную роль в сериале «Моя левая половинка» (18+). В 2021 году она была удостоена премии «Золотая бабочка» в номинации «Восходящая звезда».

В 2021 году она исполнила главную роль в сериале «Игра судьбы» (18+), где ее партнером стал Айтач Шашмаз. Экранная любовь переросла в настоящее чувство — у Джемре завязались романтические отношения с партнером по площадке.

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В 2022 году Джемре сыграла главную роль в сериале «Красивее, чем ты» (18+), а еще стала лицом таких брендов, как Seçil Store, Citroen Turkey и La Roche Posay.

Серай Кайя

Серай Кайя — талантливая турецкая актриса, известная своими яркими ролями в популярных телесериалах. С детства она проявляла интерес к искусству и получила образование визажиста. До того как стать актрисой, она проработала в бьюти-сфере семь лет. Затем прошла обучение и брала уроки актерского мастерства на протяжении двух лет.

У актрисы не так много фото, но все — очень горячие! Источник: seraykaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сериальный дебют Серай состоялся в 2012 году. А настоящую известность ей принесла роль в комедийном сериале «Достаточно улыбки» (18+). С 2017 по 2020 год Серай исполняла роль в драматическом сериале «Женщина» (18+), где ее персонаж вызывал противоречивые эмоции у зрителей.

В 2019 году она дебютировала в кино, сыграв в фильме «Турки идут: меч справедливости» (18+). В 2020 году Серай снималась в историческом сериале «Основание: Осман» (18+).

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За день до своего 28-го дня рождения Серай потеряла отца, который скоропостижно скончался из-за сердечного приступа. В память о нем в 2020 году она выпустила песню Baba («Отец»).

Пынар Дениз

Пынар Дениз с детства интересовалась кино. Повзрослев, она поступила в Стамбульский университет на факультет связей с общественностью и рекламы, который успешно окончила.

Красотка с удовольствием показывает поклонникам фото в разных образах Источник: pinarrdenizzz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Она начинала с небольших ролей в сериалах. Известность ей принесла роль в историческом сериале «Ты моя родина» (18+), который вышел на экраны в 2016–2018 годах. В 2020 году она исполнила одну из главных ролей в молодежном сериале «Любовь 101» (18+), который получил широкое признание как в Турции, так и за рубежом.

С 2021 по 2024 год Пынар играла в драматическом сериале «Суд» (18+), благодаря которому и стала известна российским поклонникам. За эту роль она дважды была удостоена премии «Золотая бабочка» в номинации «Лучшая актриса» — в 2022 и 2023 годах.

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Помимо телевизионных проектов, Пынар активно снимается в кино. Ее номинировали на премию Турецкой ассоциации кинокритиков за роли в фильмах. А еще она очень любит животных и радует поклонников в соцсетях милыми фото с котиками и собаками.