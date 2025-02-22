Самые соблазнительные турецкие актрисы: ради этих красавиц мы готовы любой сериал смотреть до конца

Турецкие сериалы — это, конечно, про драму, страсть и вечные страдания героев. Но давайте будем честными: многие из нас смотрят их не ради закрученных сюжетов, а ради роскошных актрис, от которых невозможно отвести глаз. Выразительные взгляды, изящные черты, загадочная улыбка — эти красавицы-турчанки покоряют наповал. Холостяки нашей редакции уже распечатали их фотографии и повесили дома на самое видное место, чтобы просыпаться всегда в прекрасной компании. Самое время рассмотреть эту самую прекрасную компанию поближе.
Ханде Эрчель
Ханде Эрчель — одна из самых ярких звезд турецких сериалов. Она начала свою карьеру с победы в конкурсе красоты в 2012 году, а вскоре завоевала сердца тысяч, а то и миллионов (мы сбились со счета) зрителей. Ее суперсила — актерский талант и природная харизма.
Настоящий прорыв в карьере Ханде случился в 2015 году, когда она сыграла одну из главных ролей в сериале «Дочери Гюнеш» (18+). Ее героиня Селин быстро завоевала сердца зрителей, а сама актриса стала новой звездой турецкого телевидения.
Дальше — больше. В 2016 году она исполнила роль Хаят в романтической комедии «Любовь не понимает слов» (18+). Этот проект получил огромную популярность не только в Турции, но и за ее пределами. Но настоящую международную славу Эрчель принес сериал «Постучись в мою дверь» (18+). Ее дуэт с Керемом Бюрсином мгновенно покорил зрителей, а сама актриса обрела миллионы поклонников в России. В конце января звезда турецких сериалов посетила Москву.
За свою актерскую деятельность Ханде Эрчель получила множество наград, включая премии за лучшую женскую роль. Также Ханде является одной из самых популярных турецких актрис и активно снимается не только в сериалах, но и художественных фильмах. В 2025-м на экраны выходит картина «Оставь ветру» (18+) с Ханде Эрчель, и мы уже знаем, кто идет ее смотреть.
Сыла Тюркоглу
Поклонники турецких сериалов знают ее по главной роли в «Клюквенном щербете» (18+). Благодаря таланту и упорному труду актриса стала настоящей звездой. Особенно ей удаются драматические роли, где она демонстрирует глубокую эмоциональность и искреннюю игру.
Сыла Тюркоглу дебютировала на экране в 2018 году с небольшими ролями, но первый заметный успех пришел к ней в 2019 году, когда она сыграла в сериале «Клятва» (18+). Несмотря на второстепенную роль, зрители сразу обратили внимание на молодую актрису. Уже спустя год она получила главную роль в сериале «Доверенное» (18+), который стал популярным не только в Турции, но и далеко за ее пределами. Однако в 2022 году Сыла неожиданно покинула проект, что вызвало бурное обсуждение среди поклонников.
После молодая актриса получила главную роль в сериале «Клюквенный щербет» (18+), премьера которого состоялась в 2023 году. Проект вызвал широкий общественный резонанс и стал хитом, а Тюркоглу получила несколько престижных наград.
Озге Озаджар
Эта красотка также известна по сериалу «Клюквенный щербет» (18+), где сыграла соперницу героини Сылы Тюркоглу. Озге Озаджар стремительно завоевала популярность благодаря своим ярким ролям в кино и на телевидении и, конечно же, красоте.
Озге окончила факультет журналистики в стамбульском университете «Мармара». Однако страсть к актерскому мастерству взяла свое: девушка изучала техники Чаббака, Ле Кока и Мейснера, посещала мастер-классы известных турецких режиссеров.
Дебют Озге на телевидении состоялся в 2015 году — в сериале «Маленькие сладкие лжецы» (18+), турецкой адаптации популярного американского шоу. В последующие годы она, не переставая, снималась в сериалах, а особое признание ей принесла роль в сериале «Мерьем» (18+).
В 2019 году Озге дебютировала в кино, исполнив роль в ремейке культового турецкого фильма. В том же году она сыграла в сериале «Дорогое прошлое» (18+), где ее героиня, выросшая в интернате, зарабатывала на жизнь выступлениями в барах. В 2023 году актриса порадовала зрителей ролью в фильме «Соловей из Бурсы» (18+), а также главной ролью Мелике в комедийном сериале «Судьба» (18+).
Мюжде Узман
Мюжде Узман — одна из самых ярких и талантливых актрис турецких сериалов. Красота, харизматичная игра и способность глубоко раскрывать персонажей сделали ее любимицей зрителей.
Мюжде начала свой путь к успеху, работая ведущей и сценаристом. Однако стремление проявить себя перед камерой привело ее в актерскую профессию. Первый большой успех пришел с ролью в сериале «Долина волков: Западня» (18+).
Позже она появилась в историческом сериале «Великолепный век» (18+) и стала известна зрителям в России, но настоящая популярность пришла к ней после проекта «Дочери Гюнеш», где она сыграла строгую, но харизматичную женщину. Эта роль закрепила за ней репутацию актрисы, способной блестяще воплощать на экране сильных и независимых женщин. В 2022 году Мюжде сыграла яркую роль в одном из самых обсуждаемых проектов — сериале «Клюквенный щербет» (18+).
Серенай Сарыкайя
Серенай Сарыкая — одна из самых талантливых и востребованных актрис кино, телевидения и театра в Турции, а также модель. Она окончила театральный факультет лицея искусств Ataşehir Adıgüzel в Стамбуле. В 15 лет участвовала в Европейском конкурсе красоты в Чехии, где получила специальный приз жюри.
Дебют Серенай на экране состоялся в 2006 году с фильма «Удивленный» (18+). Затем последовали успешные сериальные проекты: «Сказки пери» (18+), «Прилив» (18+), где она исполнила главные роли.
Помимо актерской карьеры, Серенай Сарыкая активно занимается модельным бизнесом и является лицом нескольких известных брендов. В 2010 году она стала первой вице-мисс на конкурсе «Мисс Турция». В 2014 году турецкая версия журнала GQ назвала ее «Женщиной года».
Афра Сарачоглу
Афра Сарачоглу — талантливая турецкая актриса, стремительно завоевавшая популярность благодаря своим ярким ролям. Она поступила в Эскишехирский университет Османгази на факультет сравнительной литературы. Однако ее страсть к актерскому мастерству привела к тому, что в 2016 году, еще будучи студенткой, она дебютировала в фильме «Второй шанс» (18+). Афра сыграла вместе с мэтрами турецкого кино — Озджаном Денизом и Нургюль Ешилчай.
Успех этого проекта открыл перед ней двери в мир турецкого кинематографа. В 2017 году она исполнила главную роль в фильме «Плохой парень» (18+). На телевидении Афра стала известна благодаря роли Эдже в сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери» (18+). С 2022 года она играет главную роль в популярном сериале «Зимородок» (18+).
Кроме того, Афра принимала участие в театральных постановках. В 2018 году она была удостоена премии «Восходящая звезда» на 45-й церемонии вручения «Золотой бабочки».
Эбру Шахин
Эбру Шахин с юных лет проявляла интерес к искусству и спорту. Она окончила факультет спортивных наук Стамбульского университета, после чего решила посвятить себя актерскому мастерству.
Дебют Эбру в кино состоялся в 2016 году, в фильме «Кровавые деньги» (18+). В 2017–2018 годах она исполнила роли в популярных сериалах «Невеста из Стамбула» (18+) и «Запретный плод» (18+). Настоящую известность ей принесла главная роль в драматическом сериале «Ветреный» (18+), за которую она получила премию «Золотая бабочка» как лучшая актриса в 2020 году.
Помимо актерской карьеры, Эбру Шахин активно занимается спортом и делится моментами своей жизни с поклонниками через социальные сети.
Джемре Байсель
Интерес к искусству предопределил карьерный путь Джемре. Она окончила факультет изобразительных искусств Эгейского университета, где изучала живопись. Ее дебют в сериалах состоялся в 2014 году.
Успех пришел во время съемок в исторической драме «Права на престол: Абдульхамит» (18+). С тех пор сериалы с ее участием выходят на экраны ежегодно. В 2020 году Джемре исполнила роль в криминальной драме «Рамо» (18+), а затем сыграла главную роль в сериале «Моя левая половинка» (18+). В 2021 году она была удостоена премии «Золотая бабочка» в номинации «Восходящая звезда».
В 2021 году она исполнила главную роль в сериале «Игра судьбы» (18+), где ее партнером стал Айтач Шашмаз. Экранная любовь переросла в настоящее чувство — у Джемре завязались романтические отношения с партнером по площадке.
В 2022 году Джемре сыграла главную роль в сериале «Красивее, чем ты» (18+), а еще стала лицом таких брендов, как Seçil Store, Citroen Turkey и La Roche Posay.
Серай Кайя
Серай Кайя — талантливая турецкая актриса, известная своими яркими ролями в популярных телесериалах. С детства она проявляла интерес к искусству и получила образование визажиста. До того как стать актрисой, она проработала в бьюти-сфере семь лет. Затем прошла обучение и брала уроки актерского мастерства на протяжении двух лет.
Сериальный дебют Серай состоялся в 2012 году. А настоящую известность ей принесла роль в комедийном сериале «Достаточно улыбки» (18+). С 2017 по 2020 год Серай исполняла роль в драматическом сериале «Женщина» (18+), где ее персонаж вызывал противоречивые эмоции у зрителей.
В 2019 году она дебютировала в кино, сыграв в фильме «Турки идут: меч справедливости» (18+). В 2020 году Серай снималась в историческом сериале «Основание: Осман» (18+).
За день до своего 28-го дня рождения Серай потеряла отца, который скоропостижно скончался из-за сердечного приступа. В память о нем в 2020 году она выпустила песню Baba («Отец»).
Пынар Дениз
Пынар Дениз с детства интересовалась кино. Повзрослев, она поступила в Стамбульский университет на факультет связей с общественностью и рекламы, который успешно окончила.
Она начинала с небольших ролей в сериалах. Известность ей принесла роль в историческом сериале «Ты моя родина» (18+), который вышел на экраны в 2016–2018 годах. В 2020 году она исполнила одну из главных ролей в молодежном сериале «Любовь 101» (18+), который получил широкое признание как в Турции, так и за рубежом.
С 2021 по 2024 год Пынар играла в драматическом сериале «Суд» (18+), благодаря которому и стала известна российским поклонникам. За эту роль она дважды была удостоена премии «Золотая бабочка» в номинации «Лучшая актриса» — в 2022 и 2023 годах.
Помимо телевизионных проектов, Пынар активно снимается в кино. Ее номинировали на премию Турецкой ассоциации кинокритиков за роли в фильмах. А еще она очень любит животных и радует поклонников в соцсетях милыми фото с котиками и собаками.
Кто самая-самая турецкая красотка, на ваш взгляд? (А то мы ослепли от сияния этих звезд и не можем разобраться)