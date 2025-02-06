«Не узнаю вас в гриме!»: попробуйте угадать знаменитость без усов и бороды. Быстрый тест

Не секрет, что усы и борода меняют человека до неузнаваемости. Но еще сложнее узнать мужчину, который носил себе бороду годами, а потом взял да и сбрил ее к чертовой бабушке. Приходит тогда горемыка в офис, а его никто не узнает и никуда не пускает. Идет он в любимый бар, а там говорят, что впервые его видят. Думаете, мы всё это придумываем? А вы вот попробуйте опознать 10 знаменитых мужчин, которые легким движением руки нашего всемогущего дизайнера лишились растительности на лице.
Начнем с этого брутального красавца.
Султан Лагучев
Ислам Итляшев
Севак Ханагян
Богдан Титомир
Кто этот потерянный потомок дома Таргариенов?
Роб Зомби
Сергей Зверев
Тарзан
Никита Джигурда
Кто этот мужчина? Даем подсказку, волосы мы не трогали.
Михаил Боярский
Сергей Трофимов
Михаил Шуфутинский
Александр Розенбаум
Этот мужчина без усов, кажется, замышляет какую-то шалость.
Джейсон Момоа
Тарзан
Кит Харингтон
Крис Хемсворт
Здесь вы легко догадаетесь.
Леонид Якубович
Александр Михайлов
Никита Михалков
Владимир Бортко
С растительностью на лице этого актера узнают все любители кино. А без них даже на порог родного, наверное, не пустят. Скажите, как его зовут?
Хью Джекман
Педро Паскаль
Николас Кейдж
Орландо Блум
Это что за мужчина?
Сергей Трофимов
Шура
Андрей Малахов
Стас Михайлов
Чтобы узнать этого актера, даже детективные способности включать не придется.
Джон Хёрт
Тимоти Далтон
Иэн Маккеллен
Дэвид Суше
Этот мужчина подарил нам много улыбок в свое время
Валентин Гафт
Юрий Стоянов
Илья Олейников
Александр Панкратов-Чёрный
За сто ролей ни в одной он не был без усов, но нет ничего невозможного!
Андрей Тарковский
Александр Панкратов-Чёрный
Сергей Никоненко
Филипп Янковский
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