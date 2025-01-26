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Развлечения тест Тест для последних романтиков: угадайте советский фильм по поцелую

Тест для последних романтиков: угадайте советский фильм по поцелую

Уж чего-чего, а проявлений любви фильмам было не занимать

3 472
3 комментария

Подглядим одним глазком, у кого там шуры-муры

Источник:

Принято считать, что в Советском Союзе не было секса, а как обстоят дела с поцелуями? Их было много, очень много. Поцелуй руки как знак почтения, поцелуй в щеку во время симпатии, а если уж чмок в губы — значит, конец фильма точно будет счастливый, возможно, даже со свадьбой. Помните все эти романтические и местами забавные моменты, которые могут посоперничать со сценами из классических ромкомов?

ТЕСТПройден 1011 раз
1 / 10

Из какого фильма этот поцелуй, который длится считаные секунды?

  • «Родня» (12+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Одиноким предоставляется общежитие» (18+)

  • «Вокзал для двоих» (12+)

2 / 10

Это не новая серия «Давай поженимся» (18+). Но где же еще целуют Гузеевой ручки?

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Мой ласковый и нежный зверь» (12+)

  • «Жестокий романс» (12+)

3 / 10

А какой фильм заканчивается сценой страстного поцелуя в такси?

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром» (6+)

  • «Блондинка за углом» (12+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

4 / 10

В каком фильме героиня боялась, что если они поцелуются много раз, то на следующий день ничего не останется?

  • «Весна на Заречной улице» (12+)

  • «Королева бензоколонки» (6+)

  • «Девчата» (0+)

  • «Приходите завтра» (12+)

5 / 10

А в каком фильме был этот неловкий поцелуй?

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

  • «Афоня» (12+)

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

  • «Не может быть!» (12+)

6 / 10

Продлим немного праздничное настроение. Из какого новогоднего фильма этот поцелуй?

  • «Чародеи» (0+)

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «Карнавал» (12+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

7 / 10

В какой сказке гости были, мёд, пиво пили и смотрели на этот поцелуй?

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

  • «Морозко» (0+)

  • «Огонь, вода и… медные трубы» (6+)

  • «После дождичка в четверг» (6+)

8 / 10

Из какого советского фильма этот поцелуй?

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

  • «Ширли-мырли» (18+)

  • «Вокзал для двоих» (12+)

9 / 10

Думаем, этот поцелуй из новогоднего фильма вы знаете без труда.

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Афоня» (12+)

  • «Гараж» (12+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

10 / 10

Из какого фильма этот кадр с молодым Меньшиковым?

  • «Полет во сне и наяву» (12+)

  • «По семейным обстоятельствам» (12+)

  • «Где находится нофелет?» (0+)

  • «Покровские ворота» (6+)

ПО ТЕМЕ
Тест Любовь Поцелуи Советские фильмы Эльдар Рязанов Леонид Гайдай Чувства Ирина Муравьева Владимир Меньшов
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Комментарии
3
Гость
18 января, 14:20
А что случится, если посмотришь Гараж до 12 лет, а Покровские ворота - до 6? Что со мной?! Спасите!!!
Гость
18 января, 14:35
Не может быть!
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