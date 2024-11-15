Готовы выложить до 6 тысяч: ярославцы расхватали билеты на концерт рок-группы «Звери»

Концерт группы «Звери» в Ярославле пройдет вечером 15 ноября Источник: Игорь Титов / 74.RU











Ярославцы расхватали билеты на концерт группы «Звери» (12+), который пройдет вечером 15 ноября в комплексе «Арена 2000» в Красноперекопском районе.

Согласно данным площадки, в секторах свободно более 1279 мест, также остались билеты на танцпол и в фан-зону. На трибунах у сцены мест нет вообще.

Стоимость билетов варьируется от 2 до 6 тысяч рублей. При чем в приоритете у ярославцев билеты и за четыре, и за шесть тысяч рублей.

В «Арене-2000» во время мероприятий вмещается до 8200 человек.

В секторах выкуплены тысячи мест Источник: yar-show.ru











12 ноября группа отыграла концерт в Вологде, во время выступления «Звери» исполнили несколько новых песен.

Группа «Звери» была основана в 2000 году вокалистом и гитаристом Ромой Зверем, его настоящее имя — Роман Билык. Музыкальный коллектив выступает в жанре рок, за два десятилетия у «Зверей» появились десятки песен, они знамениты своими хитами «До скорой встречи» (12+), «Районы-Кварталы» (12+), «Для тебя» (16+) и другими. На премии Муз-ТВ «Звери» побеждали в номинации «Лучшая рок-группа» 9 раз.