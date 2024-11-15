НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

0 м/c,

 744мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Задержали чиновника
Бобры затопили кладбище?
Объединят детсады
Кто строит новую Россию
Заразилась герпесвирусом
Экс-депутат подписал контракт с Минобороны
Рушат легендарный дом
Вырастут пени за коммуналку
Дома без отопления
Развлечения Готовы выложить до 6 тысяч: ярославцы расхватали билеты на концерт рок-группы «Звери»

Готовы выложить до 6 тысяч: ярославцы расхватали билеты на концерт рок-группы «Звери»

Музыканты выступят на одной из самых крупных площадок города

341
6 комментариев

Концерт группы «Звери» в Ярославле пройдет вечером 15 ноября

Ярославцы расхватали билеты на концерт группы «Звери» (12+), который пройдет вечером 15 ноября в комплексе «Арена 2000» в Красноперекопском районе.

Согласно данным площадки, в секторах свободно более 1279 мест, также остались билеты на танцпол и в фан-зону. На трибунах у сцены мест нет вообще.

Стоимость билетов варьируется от 2 до 6 тысяч рублей. При чем в приоритете у ярославцев билеты и за четыре, и за шесть тысяч рублей.

В «Арене-2000» во время мероприятий вмещается до 8200 человек.

В секторах выкуплены тысячи мест

12 ноября группа отыграла концерт в Вологде, во время выступления «Звери» исполнили несколько новых песен.

Группа «Звери» была основана в 2000 году вокалистом и гитаристом Ромой Зверем, его настоящее имя — Роман Билык. Музыкальный коллектив выступает в жанре рок, за два десятилетия у «Зверей» появились десятки песен, они знамениты своими хитами «До скорой встречи» (12+), «Районы-Кварталы» (12+), «Для тебя» (16+) и другими. На премии Муз-ТВ «Звери» побеждали в номинации «Лучшая рок-группа» 9 раз.

Самые оперативные новости из жизни Ярославля и Ярославской области мы публикуем в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь! Там мы проводим розыгрыш трех сертификатов в аквапарк.

ПО ТЕМЕ
Концерт Рома Зверь Звери Рок
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Слава богу, на Руси дураков на 100 лет припасено ©
Гость
47 минут
Вязигина - "Места раскуплены!!!!". Также Вязигина: выкладывает ниже картинку с 2/3 свободных мест
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление