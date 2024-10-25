Цена в 8 тысяч не пугает: в соседнем от Ярославля городе устроили ажиотаж из-за концерта SHAMAN'a

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров. Клип на песню «Встанем» Ярослав опубликовал за день до начала специальной военной операции на Украине.

Отметим, что в день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, молодой блондин исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.