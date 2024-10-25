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Развлечения Цена в 8 тысяч не пугает: в соседнем от Ярославля городе устроили ажиотаж из-за концерта SHAMAN'a

Цена в 8 тысяч не пугает: в соседнем от Ярославля городе устроили ажиотаж из-за концерта SHAMAN'a

Звезда выступит 27 октября

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Костромичи раскупили билеты на концерт SHAMAN'a

В соседней от Ярославля Костроме раскупили билеты на концерт SHAMAN'a (6+), который пройдет 27 октября в концертно-выставочном центре «Губернский».

Несмотря на кусачие цены все места в зале разобрали. Билеты на концерт звезды стоили от 2 до 8 тысяч рублей.

По данным сайта костромской концертной площадки, зал вмещает в себя до 1200 зрителей.

В продаже не осталось ни одного билета

Кто такой SHAMAN?

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров. Клип на песню «Встанем» Ярослав опубликовал за день до начала специальной военной операции на Украине.

Отметим, что в день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, молодой блондин исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.

После Костромы Ярослав Дронов даст два концерта в Иванове (6+) — 28 и 29 октября. Билеты стоят чуть дешевле — от 2 до 7 тысяч рублей. На первый концерт раскуплены все места. Свободных билетов в продаже нет. На второе выступление, 29 октября, в Иванове места еще есть. Правда, и их быстро скупают.

Из 1400 мест в зале остались 136 билетов

В Ярославль SHAMAN должен приехать с концертом 15 декабря. Блондин выступит в КЗЦ «Миллениум». Цены на билеты варьируются от 3,5 до 6,5 тысяч рублей.

План зала, где пройдет концерт SHAMAN'а в Ярославле

Напомним, в 2023-м SHAMAN заезжал с концертом в Ярославль. Приезд артиста вызвал фурор. В разгар концерта один из зрителей исполнил песню «Улетай на крыльях ветра» (12+), так поразив певца, что Ярослав Дронов поклонился фанату. Ролик с выступлением завирусился в соцсетях. Мы рассказывали историю ярославца, который перепел SHAMAN'а, читайте подробности по ссылке.

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Концерты SHAMAN Ярослав Дронов Кострома
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