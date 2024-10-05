Eminem стал дедушкой, а HammAli женился на тайной возлюбленной: звездные новости за неделю

HammAli скрывает свою жену Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Дети звезд решили порадовать известных родителей пополнением. Рэпер Eminem скоро станет дедушкой, а дочь покойного рок-музыканта Курта Кобейна родила первенца. Завидный холостяк HammAli женился, а у Киркорова объявился «брат».

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

HammAli женился

Рэпер HammAli (Александр Алиев) тайно женился. Поздравить молодых пришли такие звезды, как Сергей Жуков, Миша Марвин и Navai.

HammAli попрощался с холостяцкой жизнью Источник: МУЗ-ТВ / T.me

Рэпер сам пел во время первого танца с супругой. Правда, кем стала избранница HammAli, пока неизвестно. На видео с торжества не видно ее лица.

У Курта Кобейна родился внук

Дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна, художница и модель Фрэнсис Бин Кобейн, и скейтбордист Райли Хоук стали родителями. У них родился сын.

— Добро пожаловать, наш прекрасный сын. Мы тебя любим безмерно, — написала молодая мамочка в соцсетях. Мальчика назвали Ронин Уокер Кобейн Хоук.

Первые фотографии внука Курта Кобейна Источник: Тhespacewitch / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)











Единственная дочь Кобейна и актрисы Кортни Лав вышла замуж в октябре прошлого года после двух лет отношений.

Eminem скоро станет дедушкой

Рэпер Eminem (Маршалл Мэтерс) поделился с фанатами неожиданной новостью. Его дочь Хейли Джейд Скотт ждет ребенка.

Рэпер опубликовал клип на песню Temporary. Видео состоит из нарезок разных периодов жизни его дочери. В конце ролика девушка дарит отцу футболку с надписью «Grandpa 1» («Дедушка номер один») и дает ему снимок с УЗИ.

Eminem показал трогательные моменты с дочерью Источник: EminemVEVO / Youtube.com

После выхода клипа Хэйли опубликовала в Instagram* фотографию со своим мужем и подписала ее: «Mom & Dad est. 2025» («Мама и Папа с 2025 года»). Пол ребенка молодые родители пока не разглашают.

Дочь Eminema сообщила о беременности Источник: Hailiejade / Instagram*











В мае Хейли сыграла свадьбу со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком. К алтарю девушку вел Eminem.

Дорохов и Киркоров стали братьями

Певец Филипп Киркоров и комик Денис Дорохов снялись в комедии «Братья» (12+). Премьера назначена на 19 декабря.

По сюжету бездельник Славик из Сочи (Денис Дорохов) узнает о серьезном заболевании, и ему срочно нужно найти донора. Единственный его шанс — неожиданно нашедшийся брат (Филипп Киркоров). Славик готов на всё ради встречи и разрабатывает план по похищению звезды.

Успенская потеряла дочь

Дочь певицы Любови Успенской, 34-летняя Татьяна Плаксина, пропала. Ее исчезновение связывают с политической позицией артистки.

— У меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли, — рассказала Успенская изданию StarHit.ru.

По данным адвоката артистки Елены Сениной, девушка находится не в России.

— У нас есть все основания предполагать, что [Татьяна Плаксина пропала], в связи с тем что Люба явно встала на сторону власти, на сторону нашего президента и поддерживает бойцов на новых территориях, выезжает с концертами, записывает патриотичные песни, получила российское гражданство в знак того, что она поддерживает политику Российской Федерации, — рассказала коллегам из StarHit.ru правозащитница.

Спустя пять дней Плаксину нашли. По данным СМИ, она находится в Израиле.

Погребняк подхватила опасный вирус

Недавно родившая четвертого ребенка блогер и дизайнер Мария Погребняк попала в больницу. Причиной этому стал опасный вирус и самолечение.

Девушка почувствовала боль в горле и попыталась самостоятельно с этим справиться. Затем ее состояние начало ухудшаться. Ей пришлось ехать в больницу, где обнаружили хрипы в легких.

— Оказалось, что это новый, очень агрессивный вирус, и те, кто игнорирует его или занимается самолечением, затем оказываются на больничной койке с пневмонией, — написала Погребняк в Тelegram.

Она пожелала подписчикам беречь себя и обращаться к врачам при первых признаках недомогания.

Чекалины попали под арест

Блогера Лерчек (Валерию Чекалину), ее бывшего супруга Артема Чекалина и их бизнес-партнера Романа Вишнякова обвиняют в незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей.

Троицкий суд Москвы отправил их под домашний арест до 26 ноября. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). За это может грозить до десяти лет лишения свободы.

Недавно блогеры уже оказывались в центре скандала из-за долгов по налогам. Подробнее о их жизни и бизнесе можно прочитать в нашем материале.