Бузова запела, когда услышала про майонез, а сын Лукашенко виртуозно сыграл на рояле: звездные новости недели

Блогерша и актриса Анна Хилькевич стала мамой третьей дочки. Анастасия Волочкова требует назначить ей пенсию. 57-летний Венсан Кассель станет папой в четвертый раз. Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в дуэте с Ольгой Бузовой спел про екатеринбургский майонез на Народной премии Е1.RU. А комик «Stand Up» (18+) Вика Складчикова тайно вышла замуж и отпраздновала это событие в пельменной.
В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.
Бузова и Мясников спели дуэтом про екатеринбургский майонез
На Народной премии Е1.RU ведущая Ольга Бузова запела, когда актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников исполнял песню про майонез.
— Майонез, ооо, майонез… Подарите мне тоже майонез, — пропела Ольга.
Как прошла Народная премия Е1.RU, можно узнать в онлайн-трансляции, которую вели наши коллеги. А все новости с мероприятия смотрите в специальном сюжете.
Хилькевич родила третью дочь
Блогер и актриса Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. У нее родилась девочка. Хилькевич выразила благодарность своим подписчикам за поддержку и внимание.
— В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были «интересные», очень, — написала девушка в соцсетях.
Волочкова требует назначить ей пенсию
Балерина Анастасия Волочкова обратилась в суд с требованием назначить ей пенсию как ведущему мастеру сцены. По словам девушки, руководство Большого театра незаконно сократило ее трудовой стаж и выдало фальсифицированную трудовую книжку.
— Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая еще 10 лет назад по закону должна была быть мне назначена, и доплаты за звание «Заслуженная артистка России». Абсурд в том, что для солистов балета необходим для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 ЛЕТ, — написала Волочкова в своих соцсетях.
Стендап-комик тайно вышла замуж
Звезда шоу «Stand Up» (18+) Вика Складчикова вышла замуж. Новоиспеченные супруги отпраздновали радостное событие в необычном месте. Об этом юмористка рассказала в шоу у репера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром» (18+).
— Свадьба у нас была в пельменной. Было семь человек вместе с нами. Потом поехали в баню. А в свадебное путешествие собрались в Дубай на три дня, — поделилась девушка.
Венсан Кассель станет папой в четвертый раз
57-летний французский актер Венсан Кассель, который известен по фильмам «Этот неловкий момент» (18+), «Двенадцать друзей Оушена» (18+) и другим, станет отцом в четвертый раз. Его 27-летняя избранница — Нара Баптиста — опубликовала в соцсетях фото с округлившимся животом.
— Мама ждет тебя, — написала девушка под фотографиями.
До 2023 года Кассель был женат на Тине Кунаки, и в 2019 году у них родилась дочь Амазони. До этого французский актер состоял в отношениях с актрисой Моникой Белуччи. В звездном союзе родились две дочери — Дева Кассель и Леони Кассель.
Певица Мэри Гу вышла замуж
Певица Мэри Гу (Мария Гусарова), которая известна благодаря хитам «Пьяный романтик», «Косичики» и другим, вышла замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова. Свадьба состоялась в Москве.
Отношения Марии и Анатолия начались после выхода их совместного сингла «Я тебя тоже» в июне 2023 года. В июле этого же года певица приняла предложение руки и сердца.
Девушка опубликовала в соцсетях видео. В начале ролика она и ее избранник говорят, что они просто друзья, а затем появляется момент, когда их объявляют мужем и женой.
Алексей Чадов стал папой во второй раз
Актер Алексей Чадов, который известен по фильмам «9 рота», «Любовь в большом городе» и другим, стал отцом во второй раз. Его супруга Лейсан родила девочку.
— Айя. Спасибо любимая за дочку, — подписал фото актер.
У Чадова есть сын Федор, которому сейчас 10 лет. Мальчик родился в браке с актрисой Агнией Дитковските. Союз звездной пары распался в 2015 году, с тех пор у Дитковските появилось еще двое детей.
Сын Лукашенко сыграл на рояле во время форума «Если мы едины»
В одном из номеров во время патриотического форума «Если мы едины», который был посвящен Дню народного единства Беларуси, Николай Лукашенко — сын президента страны — сыграл на рояле. На сцене также транслировались фотографии Беларуси в разные годы.
Пользователи Сети восхищались виртуозной игрой на фортепиано 20-летнего Николая.
На прошлой неделе блогерша Мария Погребняк раскрыла имя четвертого сына, а актер Максим Матвеев появился в новом образе без обручального кольца. Помимо этого, во время выступления на стадионе «Спартак», певица МакSим (Марина Абросимова) заставила запеть всех вокруг. Новости звезд предыдущих семи дней можно прочитать в нашей статье.