Бузова запела, когда услышала про майонез, а сын Лукашенко виртуозно сыграл на рояле: звездные новости недели

Вячеслав Мясников и Ольга Бузова спели вместе Источник: Анна Макушина / E1.RU











Блогерша и актриса Анна Хилькевич стала мамой третьей дочки. Анастасия Волочкова требует назначить ей пенсию. 57-летний Венсан Кассель станет папой в четвертый раз. Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в дуэте с Ольгой Бузовой спел про екатеринбургский майонез на Народной премии Е1.RU. А комик «Stand Up» (18+) Вика Складчикова тайно вышла замуж и отпраздновала это событие в пельменной.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Бузова и Мясников спели дуэтом про екатеринбургский майонез

На Народной премии Е1.RU ведущая Ольга Бузова запела, когда актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников исполнял песню про майонез.

— Майонез, ооо, майонез… Подарите мне тоже майонез, — пропела Ольга.

Как прошла Народная премия Е1.RU, можно узнать в онлайн-трансляции, которую вели наши коллеги. А все новости с мероприятия смотрите в специальном сюжете.

Ольга Бузова пела на Народной премии Е1.RU Источник: Анна Макушина / E1.RU

Мясников спустился в зал во время выступления Источник: Анна Макушина / E1.RU

Хилькевич родила третью дочь

Блогер и актриса Анна Хилькевич стала мамой в третий раз. У нее родилась девочка. Хилькевич выразила благодарность своим подписчикам за поддержку и внимание.

— В этот день, когда над нашей планетой воцарилось полнолуние, а завтра случится лунное затмение, у нас родилась наша малютка. Роды были «интересные», очень, — написала девушка в соцсетях.

Хилькевич теперь многодетная мать Источник: annakhilkevich / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ) Имя девочки пока неизвестно Источник: annakhilkevich / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Волочкова требует назначить ей пенсию

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в суд с требованием назначить ей пенсию как ведущему мастеру сцены. По словам девушки, руководство Большого театра незаконно сократило ее трудовой стаж и выдало фальсифицированную трудовую книжку.

— Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая еще 10 лет назад по закону должна была быть мне назначена, и доплаты за звание «Заслуженная артистка России». Абсурд в том, что для солистов балета необходим для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 ЛЕТ, — написала Волочкова в своих соцсетях.

Волочкова потребовала назначить ей пенсию Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)











Стендап-комик тайно вышла замуж

Звезда шоу «Stand Up» (18+) Вика Складчикова вышла замуж. Новоиспеченные супруги отпраздновали радостное событие в необычном месте. Об этом юмористка рассказала в шоу у репера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром» (18+).

— Свадьба у нас была в пельменной. Было семь человек вместе с нами. Потом поехали в баню. А в свадебное путешествие собрались в Дубай на три дня, — поделилась девушка.

Девушка призналась в новом статусе на шоу Басты Источник: «Вопрос ребром» / YouTube

Венсан Кассель станет папой в четвертый раз

57-летний французский актер Венсан Кассель, который известен по фильмам «Этот неловкий момент» (18+), «Двенадцать друзей Оушена» (18+) и другим, станет отцом в четвертый раз. Его 27-летняя избранница — Нара Баптиста — опубликовала в соцсетях фото с округлившимся животом.

— Мама ждет тебя, — написала девушка под фотографиями.

До 2023 года Кассель был женат на Тине Кунаки, и в 2019 году у них родилась дочь Амазони. До этого французский актер состоял в отношениях с актрисой Моникой Белуччи. В звездном союзе родились две дочери — Дева Кассель и Леони Кассель.

Фото из соцсети девушки Источник: narabaptista / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ) Источник: narabaptista / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Певица Мэри Гу вышла замуж

Певица Мэри Гу (Мария Гусарова), которая известна благодаря хитам «Пьяный романтик», «Косичики» и другим, вышла замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова. Свадьба состоялась в Москве.

Отношения Марии и Анатолия начались после выхода их совместного сингла «Я тебя тоже» в июне 2023 года. В июле этого же года певица приняла предложение руки и сердца.

Девушка опубликовала в соцсетях видео. В начале ролика она и ее избранник говорят, что они просто друзья, а затем появляется момент, когда их объявляют мужем и женой.

Девушка опубликовала кадры в своих соцсетях Источник: mary__gu / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Алексей Чадов стал папой во второй раз

Актер Алексей Чадов, который известен по фильмам «9 рота», «Любовь в большом городе» и другим, стал отцом во второй раз. Его супруга Лейсан родила девочку.

— Айя. Спасибо любимая за дочку, — подписал фото актер.

У Чадова есть сын Федор, которому сейчас 10 лет. Мальчик родился в браке с актрисой Агнией Дитковските. Союз звездной пары распался в 2015 году, с тех пор у Дитковските появилось еще двое детей.

Актер поблагодарил жену за дочь Источник: alexeychadovofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ) Чадов с супругой Лейсан Источник: alexeychadovofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность соцсети запрещена в РФ)

Сын Лукашенко сыграл на рояле во время форума «Если мы едины»

В одном из номеров во время патриотического форума «Если мы едины», который был посвящен Дню народного единства Беларуси, Николай Лукашенко — сын президента страны — сыграл на рояле. На сцене также транслировались фотографии Беларуси в разные годы.

Пользователи Сети восхищались виртуозной игрой на фортепиано 20-летнего Николая.

Николай Лукашенко играет на рояле Источник: Информационное агентство БелТА / YouTube