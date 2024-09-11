Работает на кладбище и закрывает долги: как живет сын иллюзиониста Вольфа Мессинга

А вот внешнее сходство, кажется, есть Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











В сентябре 2024 года исполняется 125 лет со дня рождения советского иллюзиониста Вольфа Мессинга. Он читал мысли зрителей из зала и предсказывал будущее. Однозначного мнения о личности артиста нет: кто-то верит, что он был провидцем, кто-то считает его шарлатаном. По официальным данным, у Мессинга не было детей, но недавно выяснилось, что у него есть «сын». Корреспондент MSK1.RU познакомился с ним.

В 2020 году 48-летний дворник подмосковного морга Дмитрий Киселев заявил на телешоу «Пусть говорят», что он внебрачный сын иллюзиониста. По его словам, «силы» отца передались и ему.

Вольф Мессинг родился в Польше и начинал с представлений в бродячих цирках. Во время Второй мировой войны бежал в СССР и стал выступать как менталист, то есть мастер в проведении психологических опытов над людьми. Мессинг славился тем, что умеет считывать мысли зрителей из зала касанием руки и предсказывать будущее. В 1971 году, гастролируя по Советскому Союзу с отработанной программой, стал заслуженным артистом РСФСР. Вокруг личности Мессинга много мифов. Самые известные — встреча со Сталиным и предсказание смерти Гитлера, за которое провидца преследовали. Ни одну из легенд не смогли подтвердить историки и исследователи архивов.

В 2024 году Дмитрий взял фамилию Мессинг и сменил работу — теперь он трудится в Климовске, под Подольском, на кладбище. Именно там корреспондент MSK1.RU с ним познакомился.

Дмитрий работает на кладбище в Климовске Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











Правда, договориться на интервью не получилось — оказалось, Дмитрий общается с журналистами только за гонорар. Разговор или участие в телесюжете Мессинг-младший оценивает минимум в 10 тысяч рублей. Объясняет свою позицию тем, что «кругом бизнес» и «всем нужно кушать». На вопрос о том, что он готов предложить за эту сумму, Дмитрий отвечает: «Сделаем всё красиво».

Несмотря на то, что на интервью без гонорара с MSK1.RU Мессинг-младший не согласился, немного о себе он все-таки рассказал.

Чем известен Дмитрий Мессинг?

Дмитрий на шоу «Пусть говорят» в 2020 году Источник: «Пусть говорят» / 1tv.ru











Дмитрий родился в 1972 году за два года до смерти Вольфа Мессинга. И утверждает, что у его матери был роман с иллюзионистом. Отношения начались после того, как не стало единственной жены артиста — Аиды Мессинг-Раппопорт.

Еще в 2020 году на «Пусть говорят» Дмитрию предложили сделать ДНК-тест. Ту же процедуру прошел и племянник Мессинга. Результаты сравнили. Поначалу не было однозначного ответа. Получалось, что вероятность родства 54,7%, неродства — 45%. Повторный тест показал, что у ДНК всё-таки 0% совпадений. Несмотря на эти факты, Киселев продолжил настаивать на том, что Мессинг — его отец.

В разговоре с корреспондентом MSK1.RU Дмитрий признался: он по уши в долгах. Должен банкам около 5 миллионов рублей, а заработка на кладбище, чтобы закрыть кредиты, не хватает.

В итоге, как рассказывает Дмитрий, иногда ему приходится работать с телевидением, хотя журналистов он не очень любит.

— Вилами по воде, но я знаю, что я — его сын. Меня зовут на шоу, а я, как дурак, иду, думая, что там правда. Но там столько лжи. Вообще, 90% СМИ — обман. Да, лучше быть не «чьим-то сыном», а самим собой. Но если всё (предложения поучаствовать в телешоу. — Прим. ред.) идет в руки, то почему нет? Вот за последнюю съемку мне обещали 20 тысяч. Хотя мало, я 40 просил, — пооткровенничал с нашим корреспондентом Дмитрий.

В 2022 году, после участия в «Пусть говорят», «Мессинг-младший» вновь напомнил о себе — он заявил, что во сне к нему пришла Ванга с пророчеством о будущем России.

— Я был на кладбище, после чего мне приснился сон. Мессинг говорит: «Сын мой, теперь ты видишь дальше, чем я». 15 ноября мне явилась Ванга, она была во всем черном, в правой руке был огонь, в левой — вода. Она сказала: «Дима, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия, она будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира», — рассказал Дмитрий.

Ольга Мигунова, ученица Вольфа Мессинга, которая помогала ему долгое время в организации выступлений, также не верит в то, что у ее учителя мог быть сын.

— Мог ли тот человек, который предсказал финал Великой Отечественной войны и дни, когда уйдут из жизни все мои родственники, не видеть, что у него есть ребенок? Конечно, нет. <…> Это самый натуральный блеф, — заявила она журналу «СтарХит».

Однако Мессинг-младший считает, что СМИ и общественность просто не хотят знать правду.

Что вы от меня хотите? Рассказать за жизнь, за правду, которая никому не нужна? Кругом ложь и обман! Мне слава не нужна! Дмитрий Мессинг Работник Климовского кладбища, самозваный сын Вольфа Мессинга