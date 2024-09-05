Гороскоп на сентябрь от Василисы Володиной: кто будет главным фаворитом месяца

— Например, оформить официальный развод. У кого-то, кто долго находится в непростых отношениях, может прийти решение, могут созреть основания для того, чтобы пойти на финальный шаг, — говорит Василиса Володина. — Кто-то получит весточку из прошлого другим способом. Например, бывший муж начинает через детей на вас действовать или как-то манипулировать, напоминая о себе.

Хорошая новость заключается в том, что сейчас вы способны на решительные действия и уже не так зависимы: период созависимости прошел, вы сейчас способны принимать совершенно другие решения. У вас больше сил, опыта, практики, внутренней зрелости — всего этого хватит, чтобы идти своим собственным путем.

— Я уверена, что за сентябрь и октябрь, если вы займетесь своими делами, не будете прятаться в скорлупку личных страхов, если вы решитесь на активные действия, на которые давно должны были решиться, то к ноябрю сможете выдохнуть и войдете в совершенно новый этап своей жизни обновленным человеком, — говорит Василиса Володина. — Если же есть соблазн вернуться в прошлое, то давайте вспомним не только приятные моменты, которые с этим прошлым связаны, а еще и то, что из тревожащего это прошлое вам приносило. Я думаю, что этих воспоминаний будет достаточно для того, чтобы решительно от него отказаться и наконец идти вперед.