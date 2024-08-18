Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

18 августа вся страна празднует День географа. Если бы не они, мы бы так и не узнали, что Каспийское море — это озеро, а между Россией и США расстояние меньше, чем от центра Москвы до Химок. И лучший способ отметить этот праздник — пройти наш тест по географии и ответить хотя бы на половину вопросов. Как думаете, получится?
Вспомните, что это за страна?
- Бангладеш
- Непал
- Лаос
- Камбоджа
Знаете, что за страну между Северной и Южной Америками мы отметили?
- Мексика
- Гондурас
- Гватемала
- Панама
Какая страна расположена в западной части Центральной Африки?
- Нигер
- ЮАР
- Конго
- Камерун
Из Африки — прямо в Азию. Что это за страна?
- Камбоджа
- Лаос
- Вьетнам
- Таиланд
А что насчет Европы, знаете, какая страна здесь расположена?
- Нидерланды
- Дания
- Эстония
- Венгрия
Что за страна Среднего Востока перед вами?
- Йемен
- Оман
- Иран
- Пакистан
Что за страна находится прямо по центру Южной Америки?
- Боливия
- Бразилия
- Парагвай
- Уругвай
А как у вас с географией Балканского полуострова? Угадаете страну?
- Болгария
- Румыния
- Сербия
- Северная Македония
И снова в Африку: что это за страна?
- Кения
- Танзания
- Замбия
- Сомали
Ну и напоследок — что за государство расположено на этих островах?
- Филлиппины
- Индонезия
- Сейшелы
- Малайзия