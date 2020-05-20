Сегодня в школах города начался последний этап выдачи продуктовых наборов для детей, получающих льготное питание за счёт областного и городского бюджетов. Забрать наборы можно сегодня и завтра. Они, как и раньше, двух видов: для пятидневной и шестидневной учебной недели, и рассчитаны до окончания учебного года. Выдача проводится по ведомостям в школах под подпись родителей или законных представителей учащихся.
Мэр города Владимир Волков приехал в одну из школ Заволжского района, чтобы посмотреть, как организован процесс, и пообщаться с родителями, которые пришли за продуктами. Ему всё понравилось.
— Мы видим, что весь процесс чётко отлажен, — заявил чиновник. — Хочу отметить, что, находясь в таких нестандартных условиях, мы должны очень внимательно относиться к пожеланиям родителей. Поэтому ещё ко второму этапу продуктовые наборы были доработаны, их ассортимент был изменён, в состав включены новые продукты. Полагаю, что со всеми возникшими задачами мы вместе смогли справиться.
А вот родители, которые получали наборы не в той очереди, за которой приглядывал мэр, не все остались довольными.
— Это какое-то позорище, — возмутилась мама ученика 29-й школы Надежда Волкова. — Уж на детях-то зачем наживаться? Мой сын — 100% льготник. В школе — двухразовое питание, в день на него выделяется из бюджета 100 рублей. Нам выдали два таких набора (на фото) за две недели. Я считаю, что один такой набор не стоит 500 рублей. Видела, что в другой школе в наборы входят ещё тушёнка, масло подсолнечное и мука.
В управлении образования разъяснили, почему продуктовые наборы отличаются друг от друга.
— Есть набор на 13 дней — на 650 рублей и на 9 дней — на 450 рублей. Это зависит от длины учебной недели: пятидневная или шестидневная, — рассказала глава ведомства Елена Иванова. — Никакого обмана нет. Наборы разные, и были разные на всех предыдущих этапах выдачи. Если ребёнок получал питание на 100 рублей в день и учился по пятидневной неделе, он получает два набора по 450 рублей.
Напомним, выдача бесплатных продуктовых наборов для льготников началась 6 апреля при переходе на дистанционный формат обучения. За это время их получили больше 16 тысяч учащихся, а самих наборов с учётом третьего этапа будет выдано больше 50 тысяч.