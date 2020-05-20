А вот родители, которые получали наборы не в той очереди, за которой приглядывал мэр, не все остались довольными.



— Это какое-то позорище, — возмутилась мама ученика 29-й школы Надежда Волкова. — Уж на детях-то зачем наживаться? Мой сын — 100% льготник. В школе — двухразовое питание, в день на него выделяется из бюджета 100 рублей. Нам выдали два таких набора (на фото) за две недели. Я считаю, что один такой набор не стоит 500 рублей. Видела, что в другой школе в наборы входят ещё тушёнка, масло подсолнечное и мука.



В управлении образования разъяснили, почему продуктовые наборы отличаются друг от друга.



— Есть набор на 13 дней — на 650 рублей и на 9 дней — на 450 рублей. Это зависит от длины учебной недели: пятидневная или шестидневная, — рассказала глава ведомства Елена Иванова. — Никакого обмана нет. Наборы разные, и были разные на всех предыдущих этапах выдачи. Если ребёнок получал питание на 100 рублей в день и учился по пятидневной неделе, он получает два набора по 450 рублей.

