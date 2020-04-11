Ярославские школьники могут остаться без выпускных в этом году.



— В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией последние звонки и выпускные вечера в 4, 9 и 11-х классах отменяются, — пишут мамы и папы в родительских чатах.



В департаменте образования Ярославской области сообщили, что пока окончательных решений по поводу того, будут ли проводиться в школах последние звонки и выпускные, нет. Всё будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.



Напомним, пока все школьники Ярославской области находятся на дистанционном обучении. Планируется, что продлится оно до 30 апреля. Не исключено, что после этого в школах могут объявить досрочное начало летних каникул для учеников 1–8 классов. А вот ЕГЭ и ОГЭ пока никто не отменял. Более того, экзамены собираются проводить очно.

