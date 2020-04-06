6 апреля в Ярославской области началась новая учебная четверть. Правда, знания школьники получают дистанционно, не выходя из дома.



— В режиме самоизоляции, когда очное посещение уроков невозможно, диcтант — это единственный способ возобновить образовательный процесс, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Условия у всех разные, но мы все должны постараться сделать процесс обучения максимально комфортным для детей, педагогов и родителей.



Ирина Лобода подчеркнула, что родители не должны брать на себя роль педагога и объяснять учебный материал.

