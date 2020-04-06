6 апреля в Ярославской области началась новая учебная четверть. Правда, знания школьники получают дистанционно, не выходя из дома.
— В режиме самоизоляции, когда очное посещение уроков невозможно, диcтант — это единственный способ возобновить образовательный процесс, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Условия у всех разные, но мы все должны постараться сделать процесс обучения максимально комфортным для детей, педагогов и родителей.
Ирина Лобода подчеркнула, что родители не должны брать на себя роль педагога и объяснять учебный материал.
— Их помощь незаменима в другом — нужно создать ребенку оптимальные условия для учебы, организовать режим дня, выделить место для занятий, оказать необходимую техподдержку, — пояснила директор департамента образования.
Каждая образовательная организация выбирает свои формы дистанционного взаимодействия с учениками, исходя из имеющихся технических условий. Информацию все школы обязательно размещают на своих сайтах.
Задать вопросы по дистанционному обучению родители могут по телефонам специально открытых горячих линий.