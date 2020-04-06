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Мы поговорили с детьми и узнали, что они делают на дистанционном обучении

Мы поговорили с детьми и узнали, что они делают на дистанционном обучении

С сегодняшнего дня в Ярославской области официально закончились затянувшиеся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции каникулы и дети приступили к учёбе. Но, как и планировалось ранее, в школу никто не пошёл — образование школьники будут пока получать дистанционно.

— Для обучения дистанционно нам пока потребовались приложения «Якласс», Zoom, интернет-дневник, — объяснили школьники. — Ну и для связи с учителями уже почти во всех школах давно созданы чаты классов в мессенджерах или соцсетях. Там с педагогами общаются родители.

Школьники по-разному отнеслись к учёбе на удалёнке

Школьники по-разному отнеслись к учёбе на удалёнке

Не у всех школьников есть техническая возможность пользоваться видеосвязью, есть такие, у кого нет возможности свободного выхода в интернет (таких 15,4%).

— Школа готовит для нас сейчас распечатанный пакет документов, — рассказали родители учеников 18-й школы. — Мы их получим в начале недели, потом будем сдавать выполненные задания в сроки, которые нам пропишут.

Некоторые дети говорят, что рады дистанционному обучению, и уверяют, что учиться стало намного проще, другие уверяют, что уже в первый день ощутили, что это ад.

Ученица 5-го класса школы № 49 Саша Герасимова рассказала о домашнем задании по физкультуре

Жители всех районов Ярославской области могут получить консультации и разъяснения по вопросам работы дежурных групп в дошкольных учреждениях и организации дистанционного обучения.

Ярославль — (4852) 40-51-00, 40-51-43, 40-51-42

Рыбинск — 8 (4855) 22-23-30, 28-23-82

Рыбинский район — 8 (4855) 22-20-07

Городской округ Переславль-Залесский — 8 (48535) 3-25-05

Ростов — 8 (48536) 7-90-60

Ярославский район — (4852) 73-29-19

Брейтово — 8 (48545) 2-13-48, 2-19-87

Мышкин — 8 (48544) 2-12-87

Борисоглебский район — 8 (48539) 2-12-68

Данилов — 8 (48538) 5-19-45

Углич — 8 (48532) 5-02-45

Некоуз — 8 (48547) 2-14-35

Пошехонье — 8 (48546) 2-20-66

Некрасовский район — 8 (48531) 4-16-36

Первомайский район — 8 (48549) 2-13-73

Большое Село — 8 915 990-11-85

Гаврилов-Ям — 8 (48534) 2-40-51, 2-42-72

Любим — 8 (48543) 2-15-52

Тутаев — 8 (48533) 2-61-60

На вопросы родителей ответят представители муниципальных органов управления образования — учредители районных образовательных организаций.

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