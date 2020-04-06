С сегодняшнего дня в Ярославской области официально закончились затянувшиеся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции каникулы и дети приступили к учёбе. Но, как и планировалось ранее, в школу никто не пошёл — образование школьники будут пока получать дистанционно.



— Для обучения дистанционно нам пока потребовались приложения «Якласс», Zoom, интернет-дневник, — объяснили школьники. — Ну и для связи с учителями уже почти во всех школах давно созданы чаты классов в мессенджерах или соцсетях. Там с педагогами общаются родители.

