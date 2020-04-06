6 апреля ярославские школы вышли после каникул и сразу начали дистанционное обучение. Пока это получается не у всех, и ребята рассказывают про невыполнимые дистанционные задания по физкультуре. Мы узнали, что во время удалённого обучения школьникам всё равно положено питание, поэтому детям будут выдавать сухие пайки. Но не всем, а только тем, кто питается в школе бесплатно.

— Они пока готовятся, закупки продуктов уже прошли. Каждая школа определяет свой состав продуктового набора и формат его выдачи, чтобы соблюсти все правила и не допустить скопления людей, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.

