6 апреля ярославские школы вышли после каникул и сразу начали дистанционное обучение. Пока это получается не у всех, и ребята рассказывают про невыполнимые дистанционные задания по физкультуре. Мы узнали, что во время удалённого обучения школьникам всё равно положено питание, поэтому детям будут выдавать сухие пайки. Но не всем, а только тем, кто питается в школе бесплатно.
— Они пока готовятся, закупки продуктов уже прошли. Каждая школа определяет свой состав продуктового набора и формат его выдачи, чтобы соблюсти все правила и не допустить скопления людей, — прокомментировали в департаменте образования Ярославской области.
В Ярославской области льготное питание получают больше 39 000 детей. Ожидается, что продуктовые наборы начнут выдавать к четвергу.
Когда школы вернутся к классическим урокам — будет зависеть от успеха борьбы с коронавирусной инфекцией. На 6 апреля в Ярославской области диагноз COVID-19 выявили у 7 человек, ещё несколько сомнительных тестов будут перепроверять в Москве.