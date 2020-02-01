«Нас обманули!»: родители в Ярославле разоблачили систему сертификатов дополнительного образования

Воспользоваться сертификатами для оплаты обучения в кружках смогли только единицы ярославских семей Фото: Александра Савельева

В Ярославле родители чувствуют себя обманутыми. И все из-за сертификатов дополнительного образования. Оказалось, что у большинства семей в этом году на сертификатах просто нет денег. — У меня двое детей. Они занимаются английским языком в платном кружке. В прошлом году я использовала для оплаты обучения средства сертификата. Сейчас учебный год продолжается, но я с удивлением узнала, что денег на наших сертификатах для дальнейшей оплаты английского нет, хотя власти обещали начислять их каждый календарный год. Я поспрашивала у некоторых своих знакомых, на их сертификатах тоже нет денег, — возмутилась мама из Ярославля Ольга Крук.

Кончились деньги В личных кабинетах родителей на сайте персонифицированного дополнительного образования висит сообщение: «Вы не можете использовать денежные средства сертификата сейчас, поскольку достигнут установленный вашим муниципалитетом лимит непосредственного денежного обеспечения сертификатов». В качестве альтернативы семьям предлагается записать детей на программы, предполагающие использование услуг, а не денег сертификата. Иными словами — поискать места в бесплатных муниципальных кружках, финансирование которых идет непосредственно из бюджета. Сертификат в таких кружках используется только для учета посещающих, а не для оплаты.

Мы обратились за разъяснениями ситуации в мэрию Ярославля. Оказалось, что деньги на сертификаты все-таки были положены — по 9303 рубля 69 копеек на каждого ребенка. Только воспользоваться ими по назначению смогли единицы. Причина в том, что реальными деньгами эти виртуальные суммы оказались не подкреплены.

Средства на сертификаты идут из бюджетов городов и районов. Поэтому власти выделяют на эти цели столько, сколько могут. В Ярославле на 2020 год сумма составила 38 миллионов 669 тысяч 400 рублей, в том числе на первое полугодие — 23 миллиона 437 тысяч 230 рублей. Если общую сумму разделить на 9303 рубля (сумма сертификата), то получится, что воспользоваться деньгами для оплаты обучения смогут всего чуть более 4 тысяч из почти сотни тысяч детей от 5 до 18 лет, которые имеют на это право.



— Если на момент подачи заявки на обучение на сертификате ребенка есть потенциально доступные средства, а объем финансового обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования в муниципалитете не израсходован, то заявка на обучение принимается. В противном случае отклоняется, — пояснила заместитель директора департамента образования Ярославля Елена Ильина.

Повезло единицам Кому повезло использовать деньги? Тем, кто первый успел записаться на кружки. Видимо, это произошло так быстро, что уже после зимних каникул, свободных средств не осталось. Но большинство семей об этом нюансе даже не слышали. Ведь в информации, анонсирующей введение сертификатов в прошлом году, в основном звучал лишь посыл про доступность образования, которую дадут нововведения.

— Сертификат — это ваша возможность получить дополнительное образование за счет государства вне зависимости от того, где захочет обучаться ваш ребенок. Государство гарантирует вам, что заплатит за выбранные для вашего ребенка кружки или секции, если их будет проводить «проверенная» организация, — говорится на главной странице сайта персонифицированного дополнительного образования Ярославской области.

На главной странице сайта персонифицированного дополнительного образования Ярославской области говорится о гарантированности образования за счет государства Фото: yar.pfdo.ru

— Нас ввели в заблуждение, — обижаются ярославские родители.

Шанс есть. Но он невелик Шанс, что кто-то ещё сможет воспользоваться деньгами сертификатов в этом году, есть. Но он невелик.

— В случае завершения ребенком обучения, отказа от обучения и добровольным отчислением ребенка, получающим услугу по сертифицированным программам, из учреждения остаток средств сертификата высвобождается. И по мере их высвобождения запись на сертифицированные программы в порядке общей очереди снова становится доступной, — добавила Елена Ильина.

Пока о введении сертификатов заявляется как об эксперименте. Будем надеяться, что экспериментаторы сделают свои выводы.

