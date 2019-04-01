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Образование
Школьное питание

В Ярославле детям выдали анкеты о школьном питании: какие вопросы задали

Ученики выскажут своё мнение о завтраках

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Дети скажут своё мнение

Фото: мэрия Ярославля

Ярославским школьникам сегодня раздали анкеты, чтобы узнать мнение детей о качестве школьного питания. В опросе примут участие 20 тысяч детей и 20 тысяч родителей. 


— Вопросы, представленные в анкетах, мы задавали и раньше как детям, так и родителям, потому что вкусовые предпочтения у всех разные, и споры на тему питания разгорались ещё несколько десятилетий назад, — рассказала директор школы № 80 Галина Хитрова.

Анкеты дадут каждому третьему ученику по школьным журналам. Спросят всех — и в младших, и в средних, и в старших классах.

Детей спросят, завтракают ли они дома перед тем, как пойти в школу, носят ли еду с собой, что им больше нравится в школьном меню, а что лучше заменить. 

Итоги анкетирования в каждой школе подведут к концу недели, а общие по городу — во второй половине апреля.

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

школьное питаниедети

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КОММЕНТАРИИ (1)

Сес
1 апр 2019 в 16:50

Бедный Вахруков, засуетился!!! Думал что своей монополией и папиными связями бизнес попрет и мозги не нужны, а тут бац и споткнулся!!!

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