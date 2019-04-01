В Ярославле детям выдали анкеты о школьном питании: какие вопросы задали

Ярославским школьникам сегодня раздали анкеты, чтобы узнать мнение детей о качестве школьного питания. В опросе примут участие 20 тысяч детей и 20 тысяч родителей.



— Вопросы, представленные в анкетах, мы задавали и раньше как детям, так и родителям, потому что вкусовые предпочтения у всех разные, и споры на тему питания разгорались ещё несколько десятилетий назад, — рассказала директор школы № 80 Галина Хитрова.



Анкеты дадут каждому третьему ученику по школьным журналам. Спросят всех — и в младших, и в средних, и в старших классах.