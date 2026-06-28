Школьница побила рекорд на ЕГЭ впервые за всю историю: она сдала экзамены на 500 баллов

Выпускница из московской школы Екатерина Малкова впервые за всю историю ЕГЭ набрала на экзаменах 500 баллов. Школьница получила максимальную оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — подчеркнул глава столицы в своем Telegram-канале.
С пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а затем в инженерном предпрофессиональном классе. Она побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».
Когда стали известны результаты четырех экзаменов (400 баллов), Екатерина призналась, что и не надеялась добиться этого. Малкова поделилась, что добиться таких успехов ей помогли педагоги.
«Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и всё же теперь это реальность. До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в 11-й класс, этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам», — рассказала Екатерина.
Девушка хочет заниматься точными науками, поэтому для дальнейшей карьеры выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Выпускница планирует поступить в один из профильных вузов: Московский государственный университете имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт или Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.