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Образование Школьница побила рекорд на ЕГЭ впервые за всю историю: она сдала экзамены на 500 баллов

Школьница побила рекорд на ЕГЭ впервые за всю историю: она сдала экзамены на 500 баллов

Девушка планирует заниматься точными науками

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Школьница их Москвы сдала ЕГЭ на 500 баллов | Источник: Департамент образования и науки города МосквыШкольница их Москвы сдала ЕГЭ на 500 баллов | Источник: Департамент образования и науки города Москвы

Школьница их Москвы сдала ЕГЭ на 500 баллов

Источник:

Департамент образования и науки города Москвы

Выпускница из московской школы Екатерина Малкова впервые за всю историю ЕГЭ набрала на экзаменах 500 баллов. Школьница получила максимальную оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — подчеркнул глава столицы в своем Telegram-канале.

С пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а затем в инженерном предпрофессиональном классе. Она побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Когда стали известны результаты четырех экзаменов (400 баллов), Екатерина призналась, что и не надеялась добиться этого. Малкова поделилась, что добиться таких успехов ей помогли педагоги.

«Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и всё же теперь это реальность. До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в 11-й класс, этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам», — рассказала Екатерина.

Девушка хочет заниматься точными науками, поэтому для дальнейшей карьеры выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Выпускница планирует поступить в один из профильных вузов: Московский государственный университете имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт или Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.

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Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
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Комментарии
1
Гость
37 минут
А зачем нам умница, нам нужны исполнительные и глуповатые не требующие повышения оплаты.
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