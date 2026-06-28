Школьница побила рекорд на ЕГЭ впервые за всю историю: она сдала экзамены на 500 баллов

Школьница их Москвы сдала ЕГЭ на 500 баллов Источник: Департамент образования и науки города Москвы

Выпускница из московской школы Екатерина Малкова впервые за всю историю ЕГЭ набрала на экзаменах 500 баллов. Школьница получила максимальную оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена», — подчеркнул глава столицы в своем Telegram-канале.

С пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а затем в инженерном предпрофессиональном классе. Она побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Когда стали известны результаты четырех экзаменов (400 баллов), Екатерина призналась, что и не надеялась добиться этого. Малкова поделилась, что добиться таких успехов ей помогли педагоги.

«Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и всё же теперь это реальность. До сих пор самой не верится. Педагоги дали мне очень многое, и, думаю, именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала, когда перешла в 11-й класс, этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл по четырем предметам», — рассказала Екатерина.