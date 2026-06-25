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Образование Тест А вы умнее школьника? Проверьте, смогли бы сдать реальный ЕГЭ по обществознанию

А вы умнее школьника? Проверьте, смогли бы сдать реальный ЕГЭ по обществознанию

Хорошенько подумайте, прежде чем выбрать тот или иной вариант ответа

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Легкотня или задачки со звездочкой? Попробуйте без ошибок ответить на все 15 вопросов | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЛегкотня или задачки со звездочкой? Попробуйте без ошибок ответить на все 15 вопросов | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Легкотня или задачки со звездочкой? Попробуйте без ошибок ответить на все 15 вопросов

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Считаете себя умудренным опытом человеком, который идеально разбирается в законах, экономике и устройстве общества? Давайте проверим это на практике! Каждый год выпускники школ штурмуют ЕГЭ по обществознанию, но мало кто из взрослых догадывается, какие коварные ловушки прячутся в этих билетах. Здесь вам не помогут общие рассуждения — тут нужны четкое знание кодексов, логика и понимание сложных терминов. Мы собрали реальные и самые каверзные вопросы из экзаменационной базы. Рискните пройти этот тест прямо сейчас и узнайте, смогли бы вы набрать заветные 100 баллов или завалили бы экзамен в первые 10 минут!

Пройден 39 раз
Вопросы из ЕГЭ по обществознанию
Источник:

Артем Устюжанин / Городские медиа

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Екатерина Бурлева
Журналист 72.RU
ЕГЭ Школа 11-й класс Обществознание Вопрос Тест Знание Развлечение
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Комментарии
1
Гость
1 час
15/15 Какие-то очень простые вопросы. Долго думать вообще не пришлось.
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