А вы умнее школьника? Проверьте, смогли бы сдать реальный ЕГЭ по обществознанию

Считаете себя умудренным опытом человеком, который идеально разбирается в законах, экономике и устройстве общества? Давайте проверим это на практике! Каждый год выпускники школ штурмуют ЕГЭ по обществознанию, но мало кто из взрослых догадывается, какие коварные ловушки прячутся в этих билетах. Здесь вам не помогут общие рассуждения — тут нужны четкое знание кодексов, логика и понимание сложных терминов. Мы собрали реальные и самые каверзные вопросы из экзаменационной базы. Рискните пройти этот тест прямо сейчас и узнайте, смогли бы вы набрать заветные 100 баллов или завалили бы экзамен в первые 10 минут!