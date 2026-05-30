ЕГЭ предложили пересдавать платно: в чем подвох

Мошенники играют на желании выпускников исправить результаты экзамена

Злоумышленники начали предлагать выпускникам платную пересдачу или исправление результатов ЕГЭ, обещая «договориться» через «своего человека» в региональной комиссии. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры» Дмитрий Голендяев.

«В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов. После того как будут объявлены баллы, мошенники обещают „договориться“ об изменении результатов через „своего человека“ в региональной комиссии», — сказал Голендяев в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, мошенники предлагают детям купить готовые ответы на предстоящие экзамены. После оплаты приходят неверные ответы или же ссылка на вирус, с помощью которой злоумышленники крадут данные с телефона или компьютера.