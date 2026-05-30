ЕГЭ предложили пересдавать платно: в чем подвох

Что обещают выпускникам за вознаграждение

55
Мошенники играют на желании выпускников исправить результаты экзамена

Алина Скитович / NGS.RU

Злоумышленники начали предлагать выпускникам платную пересдачу или исправление результатов ЕГЭ, обещая «договориться» через «своего человека» в региональной комиссии. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры» Дмитрий Голендяев.

«В 2026 году появилась новая схема — платная пересдача или исправление результатов. После того как будут объявлены баллы, мошенники обещают „договориться“ об изменении результатов через „своего человека“ в региональной комиссии», — сказал Голендяев в беседе с РИА Новости.

Помимо этого, мошенники предлагают детям купить готовые ответы на предстоящие экзамены. После оплаты приходят неверные ответы или же ссылка на вирус, с помощью которой злоумышленники крадут данные с телефона или компьютера.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует уже 1 июня. В этот раз изменились некоторые задания, минимальные баллы и правила пересдачи. Подробнее почитать о всех нововведениях и ознакомиться с расписанием можно в отдельном материале.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Пересдача ЕГЭ Результаты ЕГЭ Мошенничество
