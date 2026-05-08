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Образование Тест Зря учились или что-то в голове осталось? Тест на школьные знания, с которым справятся лишь 2 из 10

Зря учились или что-то в голове осталось? Тест на школьные знания, с которым справятся лишь 2 из 10

Проверьте свои знания за пару минут

1 883
Школьники бы справились с этим тестом, а вы? | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUШкольники бы справились с этим тестом, а вы? | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Школьники бы справились с этим тестом, а вы?

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Насколько внимательно вы слушали учителей в школе и справедливы ли оценки в вашем аттестате? Проверить это можно в нашем тесте. Не важно, прозвенел для вас последний звонок пару лет назад или пару десятилетий, эти вопросы — база, хотя бы часть которой должна была сохраниться в голове.

Пара минут вашего времени, 15 вопросов — и мы узнаем, помните ли вы еще что-то из школьной программы!

ТестПройден 536 раз
15 вопросов из школьной программы
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Начнем с русского языка. Поставьте слово «шило» в форму множественного числа

  • Шилы

  • Шилья

  • Шила

  • Нет формы множественного числа

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Школьная программа Тест Знания
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Комментарии
7
Гость
9 мая, 01:55
9 — 2 * 3 + (7-4) + 8 / 2 =? ВЫ БРЕДИТЕ ЧТО ЛИ?
Гость
9 мая, 01:51
Какая разница, как ты учился, если не можешь написать заголовок без тупого хамства?
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Гость
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