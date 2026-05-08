Зря учились или что-то в голове осталось? Тест на школьные знания, с которым справятся лишь 2 из 10

Насколько внимательно вы слушали учителей в школе и справедливы ли оценки в вашем аттестате? Проверить это можно в нашем тесте. Не важно, прозвенел для вас последний звонок пару лет назад или пару десятилетий, эти вопросы — база, хотя бы часть которой должна была сохраниться в голове.