Школьную программу очистят от лишних тем: как это скажется на учениках

В ближайшие учебные годы в системе образования произойдет много изменений Источник: Дарья Пона / 74.RU

Школьную программу для 4-9-х классов планируют обновить и убрать из нее лишние темы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Следующим этапом будет стандарт основной школы, это ученики с 4-го по 9-й класс. Там тоже есть много вопросов, очень много излишних тем, так скажем, по всем предметам было привнесено, которые вызвали вот это напряжение и перенапряжение учителей, у детей», — объяснил Музаев в интервью ТАСС.

Он добавил, что также в школах будут постепенно вводить единые учебники по всем предметам. По словам Музаева, благодаря этим изменениям у школьников появится дополнительное свободное время и снизится нагрузка от учебы.

Глава Рособрнадзора отметил, что стандарт образования для старшеклассников уже пересмотрен и скоро будет внедряться в школы.

Со следующего года в школьной программе появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Пятые классы начнут его изучать с 1 января 2027 года, а шестые и седьмые — с 1 сентября 2027 года.