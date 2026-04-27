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Образование Школьную программу очистят от лишних тем: как это скажется на учениках

Школьную программу очистят от лишних тем: как это скажется на учениках

Изменения коснутся 4-9-х классов

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В ближайшие учебные годы в системе образования произойдет много изменений | Источник: Дарья Пона / 74.RUВ ближайшие учебные годы в системе образования произойдет много изменений | Источник: Дарья Пона / 74.RU

В ближайшие учебные годы в системе образования произойдет много изменений

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Школьную программу для 4-9-х классов планируют обновить и убрать из нее лишние темы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Следующим этапом будет стандарт основной школы, это ученики с 4-го по 9-й класс. Там тоже есть много вопросов, очень много излишних тем, так скажем, по всем предметам было привнесено, которые вызвали вот это напряжение и перенапряжение учителей, у детей», — объяснил Музаев в интервью ТАСС.

Он добавил, что также в школах будут постепенно вводить единые учебники по всем предметам. По словам Музаева, благодаря этим изменениям у школьников появится дополнительное свободное время и снизится нагрузка от учебы.

Глава Рособрнадзора отметил, что стандарт образования для старшеклассников уже пересмотрен и скоро будет внедряться в школы.

Со следующего года в школьной программе появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Пятые классы начнут его изучать с 1 января 2027 года, а шестые и седьмые — с 1 сентября 2027 года.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года в школах планируется ввести новый образовательный стандарт. Появится возможность создания специализированных классов, в том числе инженерных, медицинских, судостроительных и лингвистических. Школьники также научатся работать с искусственным интеллектом и обращаться с новейшим оборудованием.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Школа Ученик Школьная программа Образование
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Комментарии
31
Гость
28 апреля, 00:05
Такое ощущение им речи самый тупой ии пишет.
Гость
27 апреля, 23:58
Нас пытаются научить духовно-нравственной культуре? Это, несмотря на то, что все предыдущие многолетние попытки провалились. Потому что культуре нельзя научить, её можно только воспитать. Но государство которое само не имеет ни нравственных ни духовных принципов(на деле, а не на словах) - главная идеология, которого - прибыль, воспитать это не в состоянии.
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Гость
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