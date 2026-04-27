Школьную программу очистят от лишних тем: как это скажется на учениках

Школьную программу для 4-9-х классов планируют обновить и убрать из нее лишние темы. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Следующим этапом будет стандарт основной школы, это ученики с 4-го по 9-й класс. Там тоже есть много вопросов, очень много излишних тем, так скажем, по всем предметам было привнесено, которые вызвали вот это напряжение и перенапряжение учителей, у детей», — объяснил Музаев в интервью ТАСС.
Он добавил, что также в школах будут постепенно вводить единые учебники по всем предметам. По словам Музаева, благодаря этим изменениям у школьников появится дополнительное свободное время и снизится нагрузка от учебы.
Глава Рособрнадзора отметил, что стандарт образования для старшеклассников уже пересмотрен и скоро будет внедряться в школы.
Со следующего года в школьной программе появится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Пятые классы начнут его изучать с 1 января 2027 года, а шестые и седьмые — с 1 сентября 2027 года.
Кроме того, с 1 сентября 2027 года в школах планируется ввести новый образовательный стандарт. Появится возможность создания специализированных классов, в том числе инженерных, медицинских, судостроительных и лингвистических. Школьники также научатся работать с искусственным интеллектом и обращаться с новейшим оборудованием.