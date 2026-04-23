Учителей хотят заменить на экзаменах: кто будет оценивать школьников

На смену ЕГЭ могут вернуться устные экзамены, но принимать их будут уже нейросети Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Устные экзамены для школьников и студентов в ближайшей перспективе сможет проводить искусственный интеллект. Это позволит полностью исключить субъективность преподавателей при оценке знаний. О таком нововведении в будущем заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

Замглавы администрации подчеркнул, что искусственный интеллект позволит проводить устные опросы детей с полной объективностью. По его словам, в будущем вместо ЕГЭ система образования сможет вернуться к формату устных экзаменов.

«Экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а искусственный интеллект. Он будет контролировать списывание и дополнительные источники информации, а также оценивать, как человек себя ведет, нервничает ли и, поговорив со студентом, будет больше понимать о нем, чем преподаватель», — отметил Орешкин.

Он также подчеркнул, что сегодня тестовая система ЕГЭ вызывает множество вопросов, поэтому следующим шагом может стать создание объективной системы измерения знаний с помощью нейросетей.

Новый формат сдачи экзаменов для школьников может появиться в России не ранее, чем через 10 лет. Пока же, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, отменять ЕГЭ не планируется. О таких планах федерального ведомства мы рассказали в этом материале.