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Образование Учителей хотят заменить на экзаменах: кто будет оценивать школьников

Учителей хотят заменить на экзаменах: кто будет оценивать школьников

Новый подход позволит исключить предвзятость педагогов, считает замруководителя администрации президента

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На смену ЕГЭ могут вернуться устные экзамены, но принимать их будут уже нейросети | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНа смену ЕГЭ могут вернуться устные экзамены, но принимать их будут уже нейросети | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На смену ЕГЭ могут вернуться устные экзамены, но принимать их будут уже нейросети

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Устные экзамены для школьников и студентов в ближайшей перспективе сможет проводить искусственный интеллект. Это позволит полностью исключить субъективность преподавателей при оценке знаний. О таком нововведении в будущем заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

Замглавы администрации подчеркнул, что искусственный интеллект позволит проводить устные опросы детей с полной объективностью. По его словам, в будущем вместо ЕГЭ система образования сможет вернуться к формату устных экзаменов.

«Экзаменатором будет уже не человек с субъективизмом, а искусственный интеллект. Он будет контролировать списывание и дополнительные источники информации, а также оценивать, как человек себя ведет, нервничает ли и, поговорив со студентом, будет больше понимать о нем, чем преподаватель», — отметил Орешкин.

Он также подчеркнул, что сегодня тестовая система ЕГЭ вызывает множество вопросов, поэтому следующим шагом может стать создание объективной системы измерения знаний с помощью нейросетей.

Новый формат сдачи экзаменов для школьников может появиться в России не ранее, чем через 10 лет. Пока же, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, отменять ЕГЭ не планируется. О таких планах федерального ведомства мы рассказали в этом материале.

В этой статье мы подробно разобрали, какой порядок проведения Единого государственного экзамена определил Рособрнадзор в 2026 году. Для участников оставили ряд запретов, за которые могут выгнать с ЕГЭ.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Экзамен Школьник Университет Преподавание Оценка
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Комментарии
5
Гость
24 апреля, 15:15
Хватит выдумывать,займитесь конкретно проблемами в стране,отстанте от образования,уже столько на куралесили,теперь к старому надо возаращаться,к совершенной системе при ссср
Гость
23 апреля, 20:40
Вертухаи могут заменить всех.
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Гость
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