Образование В школах хотят ввести новый предмет: детей на нем будут отучать материться

В школах хотят ввести новый предмет: детей на нем будут отучать материться

Урок предлагают начинать преподавать с первого класса

Предмет хотят сделать в формате факультатива

Предмет хотят сделать в формате факультатива

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В российских школах предлагают ввести новый предмет, на котором детей будут учить красиво и правильно выражать свои мысли без ненормативной лексики. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он считает, что уроки изящной словесности необходимо проводить в школах в качестве факультативов.

«На них психологам, педагогам, учителям русского языка и литературы надо рассказывать, как можно заменить ненормативную лексику красивыми словами и выражениями, которыми так богат русский язык. С детьми надо говорить о том, насколько мат разрушителен, вреден и для самого ребенка, и для окружающих», — сказал Гриб.

Он отметил, что такие уроки можно совместить с факультативом по этике.

«Дети не должны просто зубрить грамматику, им надо с первого класса говорить о недопустимости нецензурных выражений. Надо показывать, как заменить грубые слова, развивать умение выражать свои мысли и чувства. Такие уроки могут быть факультативными прямо с младших классов», — заключил общественник в разговоре с ТАСС.

Ранее мы рассказывали, что в новом учебном году в школах сократят количество часов изучения иностранных языков. Изменения коснутся 5–7-х классов.

Кроме того, с 2027 года начнет действовать новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для учеников 5–9-х классов. Подробнее о том, что поменяется в учебном процессе, читайте здесь.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
10 февраля, 06:55
Неужели дети в стабильной материться? обычно мат это когда очень плохая жизнь
Гость
10 февраля, 11:37
Этот урок всегда назывался литература.
