В школах хотят ввести новый предмет: детей на нем будут отучать материться

В российских школах предлагают ввести новый предмет, на котором детей будут учить красиво и правильно выражать свои мысли без ненормативной лексики. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он считает, что уроки изящной словесности необходимо проводить в школах в качестве факультативов.

«На них психологам, педагогам, учителям русского языка и литературы надо рассказывать, как можно заменить ненормативную лексику красивыми словами и выражениями, которыми так богат русский язык. С детьми надо говорить о том, насколько мат разрушителен, вреден и для самого ребенка, и для окружающих», — сказал Гриб.

Он отметил, что такие уроки можно совместить с факультативом по этике.

«Дети не должны просто зубрить грамматику, им надо с первого класса говорить о недопустимости нецензурных выражений. Надо показывать, как заменить грубые слова, развивать умение выражать свои мысли и чувства. Такие уроки могут быть факультативными прямо с младших классов», — заключил общественник в разговоре с ТАСС.

