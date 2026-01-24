НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-21°C

Сейчас в Ярославле
Погода-21°

пасмурно, без осадков

ощущается как -24

0 м/c,

штиль.

 761мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Зачем нужно окно между ванной и кухней
Ярославцы показали породистых котов
Сбил пешехода насмерть
Вакансии для сотрудников старше 50 лет
Пельмени из аэрогриля
Новые объединения в образовании
Образование Новый закон запретит школьникам списывать ЕГЭ и домашку: что о нем известно

Новый закон запретит школьникам списывать ЕГЭ и домашку: что о нем известно

Новая мера должна замотивировать школьников на самостоятельную работу

224
Готовые решения хотят удалять из интернета | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUГотовые решения хотят удалять из интернета | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Готовые решения хотят удалять из интернета

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Минпросвещения подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий, решений экзаменов и олимпиад.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них», — объяснили РБК в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что новые меры должны оградить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, замотивировать школьников на самостоятельную работу и повысить качество обучения.

Планируется, что Роскомнадзор будет блокировать сайты, на которых публикуются решения из учебников и олимпиадных заданий. КИМ и решения к ним также будут удалять.

При этом официальные данные из учебников, задания и решения, опубликованные организаторами всероссийских олимпиад, разрешат публиковать в Сети.

Ранее мы писали, что в российских школах хотят отказаться от ЕГЭ и ОГЭ. Это объясняют отменой Болонской системы высшего образования и необходимостью полностью изменить процесс обучения.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ ОГЭ Домашняя работа Школа Решение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Тогда начнут рассылать на почту за деньги только и всего по мнению не всех
Гость
1 час
Что так и будет написано - запрещаю списывать ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Рекомендуем