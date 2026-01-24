Новый закон запретит школьникам списывать ЕГЭ и домашку: что о нем известно

Готовые решения хотят удалять из интернета Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Минпросвещения подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий, решений экзаменов и олимпиад.

«Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них», — объяснили РБК в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что новые меры должны оградить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, замотивировать школьников на самостоятельную работу и повысить качество обучения.

Планируется, что Роскомнадзор будет блокировать сайты, на которых публикуются решения из учебников и олимпиадных заданий. КИМ и решения к ним также будут удалять.

При этом официальные данные из учебников, задания и решения, опубликованные организаторами всероссийских олимпиад, разрешат публиковать в Сети.